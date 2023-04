La segunda fue la vencida al final… Una de las posible colaboraciones en vivo que más se esperaban para el Coachella 2023, era la de Gorillaz junto a Bad Bunny para tocar “Tormenta”, la colaboración que apareció en el más reciente disco del proyecto liderado por Damon Albarn.

No sucedió durante el primer fin de semana del festival y pues de alguna manera, se entendía por el hecho de que el cantante puertorriqueño era headliner. Sin embargo, la cosa cambió para este segundo fin de semana del evento.

Presentación de Gorillaz con Bad Bunny como invitado en Coachella 2023. Foto: Captura de YouTube.

Así estuvo el junte de Gorillaz y Bad Bunny para tocar “Tormenta” en el Coachella 2023

Una de las canciones más virales en lo que va del año, fue “Tormenta” de Gorillaz con Bad Bunny del disco Cracker Island (aquí la reseña del material). Y es justo decir que también fue una de las más polémicas de aquel material, sobre todo porque algunos fans que no les late el ‘Conejo Malo’ no creían que esta colaboración estuviera sucediendo.

La neta –le guste o no a algunos– la onda de Gorillaz siempre ha sido de bastante experimental. Y bueno, cuando supimos que Damon Albarn y Benito Antonio Martínez Ocasio formaban parte del cartel de Coachella 2023, la gente no tardó en especular sobre un posible junte en el escenario.

Como les decíamos, algunos quedaron decepcionados cuando el primer viernes del festival no ocurrió la colaboración en vivo. Y la neta es que seguro muchos esperaban la mismo para este segundo fin de semana en Coachella…. Pero, oh sorpresa.

Bad Bunny acompañó a Gorillaz en el segundo fin de semana de Coachella 2023 para echarse “Tormenta”. Con la cara tapada y compartiendo sonrisas con Damon, Benito se subió al Main Stage del festival para ponerle la vibra caribeña relax al set del grupo británico. Aquí les dejamos el momento.

Bad Bunny joined Gorillaz to perform "Tormenta" at Coachella. pic.twitter.com/8Utlm7B3sN April 22, 2023

Los cambios en el line-up para el segundo fin de semana de Coachella 2023

Las sorpresas en el Coachella 2023 no solo llegaron hoy mero con Bad Bunny y Gorillaz. A lo largo de esta semana, hubo un drama de aquellos por la cancelación de Frank Ocean derivada de una lesión en una pierna (aquí los detalles).

El festival no tardó tanto en anunciar al actor que lo sustituiría. Y así, se confirmó que Blink-182 le entraría al quite como headliners del domingo 23 de abril, con Skrillex, Fred Again.. y Four Tet como el acto sorpresa de cierre en el escenario principal para el mismo día. A ver si estos últimos no se ponen sus moños al estilo Frank Ocean jeje (nocierto sicierto).