Colaboración explosiva: ¡Gorillaz estrena el épico video de “The Valley of the Pagans” junto a Beck!

No todo han sido cosas malas este 2020, de hecho y hablando específicamente de la música, muchas han sido las sorpresas tan gratas que nos hemos llevado. Sobre todo porque muchos proyectos que amamos vuelven y por la puerta grande, y no solo eso sino que tienen planes espectaculares para el futuro como el caso de Gorillaz, que para nuestra enorme fortuna están regreso en este año tan caótico.

Hace algunas semanas, la banda creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett lanzaron uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, la primera temporada de Song Machine. Esto comenzó siendo una especie de serie musical donde veríamos a 2-D, Noodle, Russel y Murdoc componiendo rolas como es su costumbre en los Kong Studios, con un montón de artistas de toda clase, leyendas de la música y jóvenes que más tarde se convertirán en grandes de la industria.

También puedes leer: GORILLAZ EN LA ERA DEL INTERNET, ‘SONG MACHINE’ Y MÁS: UNA ENTREVISTA CON DAMON ALBARN

Gorillaz volvió con todo

Poco a poco fueron lanzado canciones interesantes, como “Desolé” con Fatoumata Diawara, “Aries” junto a Peter Hook y Georgia, “Strange Timez” con Robert Smith y “The Black Phantom” en colaboración con Elton John y 6LACK. Pero como ya sabemos que Damon es un artista que de plano no se puede quedar quieto, todo tomó un giro inesperado y al final nos entregaron el tan esperado séptimo álbum de estudio de Gorillaz.

Dentro de la lista de artistas que participaron en este disco, había nombres que llamaron la atención como el fallecido Tony Allen, St. Vincent, CHAI, Unknown Mortal Orchestra y más. Sin embargo, y no nos dejarán mentir, una de las canciones que más nos emocionaron cuando apareció el tracklist oficial de este material discográfico fue “The Valley of the Pagans”, porque cuenta con la genialidad y el talento del buen Beck.

El video de “The Valley of the Pagans” es épico

Justo cuando Song Machine vio la luz, Damon Albarn y Jamie Hewlett tuvieron una entrevista en Animal Crossing, donde aprovecharon para echarse junto al güero favorito de muchos esta rola. Pero ahora, estrenaron el video oficial y podemos decirles que es justo lo que podrían esperar de un video de la banda animada porque tiene de todo, una gran melodía, escenas épicas y por supuesto, un final inesperado.

En él podemos ver a 2-D y compañía subiéndose al coche que nos presentaron en el videoclip de “Stylo”, pero en esta ocasión en lugar de escapar de Bruce Willis, los personajes entran a un mundo idéntico al de Grand Theft Auto V, donde sin querer –o sí– empiezan a cometer crímenes mientras Beck aparece en una pantalla para cantar junto a ellos. Y para los clavados del grupo, ¡por ahí hubo un easter egg que sugiere que volverán a Plastic Beach!

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y chequen a continuación el espectacular video de “The Valley of the Pagans”, la rola de Gorillaz junto a Beck: