Hace algunos días se estrenó en cines de todo el mundo y por una sola noche Reject False Icons, el nuevo documental de Gorillaz, el cual fue filmado por el hijo del dibujante, Jamie Hewlett. Como si se tratara de un concierto en vivo de la banda animada, muchos fans se quedaron sin poder ver esta nueva cinta que cuenta todo el proceso creativo detrás de sus últimos dos discos, Humanz y The Now Now así como la gira mundial que emprendieron.

Pero no se preocupen, si fueron una de esas tristes almas que no alcanzaron boleto o nada más no pudieron ir al cine (nos incluimos) en vísperas de Nochebuena y como un enorme regalo navideño, Gorillaz ha liberado completito el documental. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que lo pueden ver totalmente gratis en YouTube. Así lo informó temprando 2-D, Murdoc, Noodle y Russel en su cuenta de Twitter.

👉 https://t.co/AHDF54soQv#REJECTFALSEICONS pic.twitter.com/bO6QLQ8P4B — gorillaz (@gorillaz) December 24, 2019

Dividido en cuatro partes, esta versión de Reject False Icons se trata del corte del director, el cual nos da una visión completa del mundo de Gorillaz, desde que Damon Albarn junto a Jamie Hewlett y todo el grupo de colaboradores de la banda se encuentran en el estudio planeando el sonido e imagen de cada fase, hasta que se suben a los escenarios del mundo a tocar rolas que se han convertido en verdaderos clásicos.

Y si se preguntaban, ¿sale algo de los shows que dieron en México? Por supuesto que sí, pues el cierre de toda la gira mundial fue con aquel épico concierto que dieron el 28 de octubre de 2018 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, así que prepárense porque seguramente al ver esas escenas del público mexa cantando junto a Gorillaz les sacará una lagrimita.

Sin más que decir, dejen de pelar las manzanas para la ensalada y chequen completo desde la comodidad de su hogar Reject False Icons de Gorillaz: