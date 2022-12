Sabemos que es una locura, pero solo por un momento, regresemos al ahora lejano 2011. Durante ese año sucedieron un montón de cosas: los terribles terremoto y tsunami en Japón, la primavera árabe estaba en su punto más alto, Messi ganó su tercer balón de oro y figuras como Steve Jobs, Elizabeth Taylor, Leonora Carrington, Amy Winehouse, Capulina y Rita Guerrero perdieron la vida. Sin embargo, hubo una canción que sin duda nos regresa hasta ese entonces, porque sonó en , “Somebody That I Used To Know” de Gotye.

El 11 de julio de aquel año, el artista australiano lanzó este sencillo de manera oficial y fue una verdadera locura, no había manera de escapar de esa canción –para bien o para mal–. Sin embargo, a pesar de que este temazo le trajo un montón de éxito y fama a Wouter André De Backer –como en realidad se llama–, el fenómeno one hit wonder fue su bendición y maldición, porque después de esta rola, prácticamente desapareció del mainstream.

Foto: Getty Images

The Basics y su carrera antes del éxito mundial

La carrera de este músico arrancó en 2002, cuando formó la banda The Basics junto a sus amigos en Brisbane, Australia. Poco a poco ganaron fama en la escena independiente y eran uno de los grupos de la nueva ola del pop rock de ese país. Sin embargo, Wally –como muchos lo apodan– siempre tuvo una gran inquietud musical, es por eso que un año después estrenó su primer álbum como solista, Boardface, pero en lugar de usar su nombre, decidió lanzarlo bajo el pseudónimo de Gotye.

Mientras continuaba con la agrupación, Wally trabajaba en su propia música, en donde se alejaba del pop para experimentar con otros sonidos como la electrónica y el rock. Para 2006 estrenó su segundo material discográfico llamado Like Drawing Blood, el cal comenzó a hacer ruido dentro de la industria gracias a sencillos como “Heart’s a Mess”, “Coming Back” y “Learnalilgivinanlovin”, pues le dieron críticas bastante positivas que lo perfilaban como una verdadera promesa de la música australiana que no solo se preocupaba por sus canciones, también por los visuales.

Sin embargo, después de este disco y dedicarle varios años a The Basics, Gotye se puso a escribir las rolas que formarían parte de su siguiente álbum de estudio, Making Mirrors. El primer adelanto fue “Eyes Wide Open”, donde dejaba ver que una vez más, volvería a utilizar una enorme diversidad de géneros e instrumentos y que por supuesto, creo expectativa por escuchar lo que estaba componiendo. Pero el segundo single que promocionó esta placa sería el que lo catapultaría a nivel mundial.

El abrumador éxito de “Somebody That I Used To Know”

Como ya lo mencionábamos antes, en julio de 2011, Gotye estrenó “Somebody That I Used To Know”, una rola de pop alternativo llena de melancolía donde nos narra la historia de un hombre que se encuentra en una relación amorosa bastante tormentosa y ahora, después de tanto daño, ve a la mujer con la que salía y a la que quería como una extraña. Pero en una historia siempre tiene dos versiones, y la parte de la mujer la cantó Kimbra, una artista neozelandesa que al igual que Wally, apenas se estaba perfilando al éxito.

Por si esto no fuera suficiente, también lanzaron un videoclip para esta canción que contó con la dirección de Natasha Pincus y el cual protagonizan ambos artistas y que sin duda, fue parte clave para la locura que se vendría después. Además, indirectamente, algunas celebridades como Ashton Kutcher y Lily Allen promocionaron el tema compartiéndolo en sus cuentas de Twitter, consiguiendo que sus miles de followers escucharan la música del australiano.

Luego de varias semanas de su estreno, el sencillo consiguió 11 veces el disco de platino en Australia y llegó al número 1 en 18 países. En resumen, este single ha vendido más de 13 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los sencillos digitales más vendidos de todos los tiempos. Para rematar, el cantautor salió de gira por Corea, Japón, Norteamérica, Europa, Oriente Medio y terminó en Australia, con shows que fueron sold out (en México nos quedamos con ganas de verlo, porque su concierto en el Palacio de los Deportes se canceló)..

A partir de “Somebody That I Used To Know”, gran parte del planeta conoció la voz de Gotye. Este artistazo apareció en lo programas de televisión más importantes como Jimmy Kimmel Live!, Saturday Night Live y Glee, e incluso Three Days Grace y otros artistas sacaron sus covers. Con este rolón, alcanzó su primer número 1 en Estados Unidos, siendo el primer artista australiano desde Savage Garden en anotarse este logro. Y para coronar el éxito de la canción, Wally se llevó dos Grammys en 2013 en las categorías de Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo y Grabación del Año, que le entregó el mismísimo Prince.

Entonces, ¿qué pasó con Gotye y qué hace ahora?

Así que como verán, pintaba para ser el inicio de una enorme carrera impulsada por una canción que muchos traíamos en la cabeza. Sin embargo, de un momento a otro, Gotye desapareció del mainstream pero… ¿qué pasó con él? Bueno, pues ahí les va la respuesta. En 2014 dio algunos shows benéficos, pero ese mismo año lanzó Spirit Level, su propio sello discográfico independiente. Meses más tarde, dijo en un comunicado de prensa que no lanzaría nueva música como solista, aunque mantuvo la posibilidad de que el proyecto pudiera continuar en el futuro (spoiler, no pasó y se dedicó a otras cosas).

Wally siguió como baterista y cantante de The Basics, con quienes lanzó los discos The Lucky Country (2014), The Age of Entitlement (2015) y B.A.S.I.C. (2019), pero que también tuvo un breve descanso. Además, apareció como artista invitado en rolas junto a artistas emergentes, como Bibio y Martin Johnson. El 22 de noviembre de 2016, debuto con su grupo Ondioline Orchestra en Nueva York, en un show en el que que rindió homenaje a Jean-Jacques Perrey, el legendario músico francés que fue pionero de la música electrónica y que en un principio asistiría al homenaje, pero falleció días antes a los 87 años .

Para 2017, Gotye volvió con un nuevo sello discográfico, Forgotten Futures, cuyo primer lanzamiento fue Jean-Jacques Perrey et son Ondioline, una recopilación de grabaciones raras e inéditas de Perrey, y a partir de ese entonces, se convirtió en una especie de protector y promotor de la música del también productor. Un año más tarde, colaboró con el el artista Les Campbell en un disco completito y trabajó en un mashup de sus rolas “Heart’s A Mess” y “Eyes Wide Open” con el dúo electrónico Broods.

En julio de 2020, Wally lanzó un show en vivo titulado Live at The Songroom, el cual grabó dos años antes para una serie web con sus compañeros de The Basics –con quienes se aventó una nueva versión de “Somebody That I Used To Know”– y en donde también participó el ganador de la versión australiana de The Voice, Monty Cotton. Sin embargo, a pesar de alejarse de los reflectores, ha declarado que tiene la intención de lanzar un cuarto álbum de estudio. De hecho, dijo que quería homenajear a Perrey en este disco, pero nomás no da señales de vida. Así que como verán, jamás se fue ni desapareció, pero después del abrumador éxito, prefirió darse un respiro de toda la presión mediática.