Muchos inconformes: Estas son las mejores reacciones a los nominados de los Grammy 2022

Sin duda, este año estuvo lleno de un montón de música increíble. Durante todos estos meses, varios artistas y bandas estrenaron canciones y discos asombrosos, y estamos casi seguros que elegir a los mejores serán una tarea sumamente complicada. Afortunadamente hay quienes tiene esa labor, como los críticos de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se encargaron de armar la lista completa de nominados para los Grammy 2022 (ACÁ se las dejamos) y por supuesto que causó controversia.

Este 23 de noviembre nos enteramos de todos los artistas que buscarán llevarse este premio tan importante dentro de la industria musical. Hasta ahí la cosa iba bien, pero como siempre, surgió cierta polémica dentro del internet de las cosas porque no todos están de acuerdo con el listado que armaron los expertos, porque ya saben que no a todos les dan gusto. Pero en esta ocasión, no fueron los propios músicos los que alzaron la voz o mostraron su inconformidad. No, las redes sociales se encargaron de esto.

Llegó la lista de nominados a los Grammy y una que otra queja

Para empezar, muchos mencionaron que Kanye West no debería estar nominado en los Grammy 2022 por su más reciente disco, el controversial DONDA, ¿la razón? Bueno, pues quizá no lo recuerden pero en septiembre de 2020 se quejó de la premiación y para mostrar su descontento publicó un video donde orinaba uno de sus premios (POR ACÁ les contamos cómo estuvo todo). Sin embargo, él no fue el único por el que el publico se estaba quejando de la ceremonia.

Las fans de BTS también alzaron la voz porque el grupo surcoreano nomás apareció dentro de una de las categorías, a pesar de que su colaboración con Coldplay, “My Universe” (aunque algunos les cueste aceptarlo) es un hitazo a nivel mundial. Mismo caso fue el de Zayn Malyk, quien a inicios de 2021 estrenó su tercer material discográfico como solista, Nobody is Listening, pero ni siquiera le pasó por la mente a los expertos de la Academia de la Grabación. Ahora sí que “hay pa’ la otra”.

El internet anda enojado por las nominaciones

Pero en fin, en general y como suele suceder en casi todas las ocasiones, no a todos les encantó cómo quedaron conformadas cada uno de los nominados en las categorías de los Grammys. Sin embargo, el internet de las cosas fue quien mostró el descontento y si no nos creen, acá les dejamos las mejores reacciones que nos dejaron las nominaciones al premio más grande en la industria musical:

literalmente esto fue lo mejor que hizo kanye west en toda su vida pic.twitter.com/kWGVN4HvHh — iri unnie (@iriunnie) November 23, 2021

Yo viendo el mundo colapsar si Kanye West gana el Grammy del álbum del año sobre Taylor Swift. pic.twitter.com/WXtyLNTHGL — JJ Bustos🎄 (@TheJJBustos) November 23, 2021

Los que dicen que mejor hubieran nominado a louis o niall en lugar de kanye, claramente no saben nada de música pic.twitter.com/QcF2zZ1r9E — Klos (@Suggaba) November 23, 2021

Nominan a Justin con Peaches que no tiene más de dos líneas continuas, a Kanye que ni tengo que dar razón porque las conocemos, y no nominaron a Miley cuando tiene uno de los mejores discos del 2020. I just- pic.twitter.com/MeEeT9fdDD — Gregor 🧣 (@untalgregor) November 23, 2021

Como van a nominar a BTS en 1 sola categoria, literalmente en permission to dacen querian dar un mensaje de esperanza por el covid, pero kanye orina un grammy y lo nominan como 8 veces 🖕🏻 #GRAMMYs pic.twitter.com/xCgHMyilhU — Cute!Niall_is_Cute (@StarkRogersMoff) November 23, 2021