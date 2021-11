Puro talento: Acá la lista completa de nominados a los Grammy 2022

Aunque les cueste trabajo asimilarlo, estamos a unos cuantos días de terminar el 2021 y sin duda ya estamos pensando en las mejores cosas con las que nos topamos este año. Por supuesto que la industria musical anda en lo mismo, pues más allá de escoger los discos que más rifaron en todos estos meses, también ya están preparando todo para las ceremonia de premiación. Tal es el caso de los Grammy, que después de mucha espera, regresarán en 2022 para premiar a lo mejor de la música.

El pasado 14 de marzo conocimos a los ganadores de 2021 de esta ceremonia tan importante (ACÁ los pueden checar). Desde entonces hemos escuchado canciones y materiales discográficos sensacionales, que sin duda deberían llevarse un premio por todo el trabajo que hicieron sus compositores para crear el álbum o tema en específico. Después de mucha espera, parece que esta fiesta, la más grande de la música, regresará con más fuerza que antes y con nominados bastante interesantes en las distintas categorías.

Por fin tenemos a los nominados de los Grammy 2022

Este 23 de noviembre, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos acaba de anunciar la lista completa de nominados para los Grammy 2022. Y la verdad es que en esta ocasión sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque hay nombres que nos sorprendieron y otros que ya son viejos conocidos dentro de la ceremonia. Para que se den una idea, el artista con más menciones en esta edición es Jon Batiste (ACÁ les contamos sobre él) con su disco We Are.

LiPero ahí detrás de este musicazo también tenemos a otros artistas que sonaron fuerte este año como Olivia Rodrigo, Doja Cat, Silk Sonic (el proyecto de Anderson .Paak y Bruno Mars), Lil Nas X y por supuesto, Billie Eilish. Aunque de igual manera hay sorpresas como ABBA –que apenas volvieron luego de 40 años– y hasta Kanye West con el controversial DONDA. Solo queda esperar a la ceremonia que se llevará a cabo el 23 de enero de 2022 en la Crypto Arena (antes Staples Center) para conocer a los ganadores.

Pero mientras eso pasa y para que vayan armando su quiniela, a continuación les dejamos la lista de nominados a los Grammy 2022:

Grabación del año

“I Still Have Faith In You” — ABBA

“Freedom” — Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You” — Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” — Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time” — Brandi Carlile

“Kiss Me More” — Doja Cat feat. SZA

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Montero” (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

“drivers license” — Olivia Rodrigo

“Leave The Door Open” — Silk Sonic

Disco del año

We Are — Jon Batiste

Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Back Of My Mind — H.E.R.

Montero — Lil Nas X

Sour — Olivia Rodrigo

Evermore — Taylor Swift

Donda — Kanye West

Canción del año

“Bad Habits” — Ed Sheeran)

“A Beautiful Noise” — Alicia Keys y Brandi Carlile

“drivers license” — Olivia Rodrigo

“Fight For You” — H.E.R.

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Kiss Me More” — Doja Cat feat. SZA

“Leave The Door Open” — Silk Sonic

“Montero (Call Me By Your Name)” — Lil Nas X

“Peaches” — Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time” — Brandi Carlile

Mejor artista nuevo

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Mejor disco de pop

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Positions — Ariana Grande

Sour — Olivia Rodrigo

Mejor grabación de música electrónica o dance

“Hero” — Afrojack & David Guetta

“Loom” — Ólafur Arnalds feat Bonobo

“Before” — James Blake

“Heartbreak” — Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

“You Can Do It” — Caribou

“Alive” — Rüfüs Du Sol

“The Business” — Tiësto

Mejor disco de música alternativa

Shore — Fleet Foxes

If I Can‘t Have Love, I Want Power — Halsey

Jubilee — Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams — Arlo Parks

Daddy‘s Home — St. Vincent

Mejor actuación de R&B

“Lost You” — Snoh Aalegra

“Peaches” — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Damage” — H.E.R.

“Leave The Door Open” — Silk Sonic

“Pick Up Your Feelings” — Jazmine Sullivan

Mejor disco de R&B

New Light — Eric Bellinger

Something To Say — Cory Henry

Mood Valiant — Hiatus Kaiyote

Table For Two — Lucky Daye

Dinner Party: Dessert — Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Studying Abroad: Extended Stay — Masego

Mejor actuación de rap

“Family Ties” — Baby Keem feat. Kendrick Lamar

“Up” — Cardi B

“m y . l i f e” — J. Cole feat. 21 Savage & Morray

“Way 2 Sexy” — Drake feat. Future & Young Thug

“Thot S***” — Megan Thee Stallion

Mejor disco de rap

The Off-Season — J. Cole

Certified Lover Boy — Drake

King’s Disease II — Nas

Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator

Donda — Kanye West

Mejor video musical

“Shot In The Dark” — AC/DC

“Freedom” — Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You” — Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Montero (Call Me By Your Name)” — Lil Nas X

“Good 4 U” — Olivia Rodrigo