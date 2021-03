Puro guitarrazo: Greta Van Fleet estrena su épica e inspiradora rola “Broken Bells”

Desde hace un buen tiempo se ha dicho que el rock está muriendo. Y sí, sabemos que en estos momentos hay distintas tendencias que ciertamente no tienen nada que ver con los guirarrazos, pero a cada rato surgen bandas que nos demuestran que está muy lejos de desaparecer. Una de ellas es Greta Van Fleet, quienes este año vuelven para regalarnos un montón de riffs poderosos y rolas estruendosas con un nuevo material discográfico.

Fue en 2018 cuando el grupo de Frankenmuth, Míchigan, sorprendió al mundo con su álbum debut, Anthem of the Peaceful Army. A partir de ese momento su popularidad creció y los llevó a tocar en lugares que no se imaginaban –entre ellos la Ciudad de México–. Sin embargo, desde entonces siguieron dando conciertos por todo el mundo y mantuvieron un perfil bajo mientras preparaban lo que será el segundo disco de su carrera.

Greta Van Fleet lanza una rola estruendosa

A finales del 2020, Greta Van Fleet estrenó la rola “Age of Machine” y anunció con bombo y platillo los detalles de su siguiente material discográfico, The Battle at Garden’s Gate. A partir de ese momento presentaron dos sencillos más, “My Way, Soon” y “Heat Above“, pero en esta ocasión le bajan un poco a los decibeles en “Broken Bells”, una canción donde demuestran su enorme capacidad como músicos y compositores.

Advertisement



En apariencia, desde el inicio pensamos que esta rola podría ser una balada rockera. Sin embargo, conforme va avanzando se van agregando elementos que la convierten en una rola poderosa y épica, como la espectacular voz de Sam Kiszka y un solo enorme de guitarra que seguramente le volará la cabeza a muchos. La banda continúa amplificando su sonido enseñándonos que el rock está ahí, lo único que falta es prestarle mucha atención.

Sobre la inspiración de la letra en esta canción, el vocalista de Greta Van Fleet mencionó que quería inspirar a quien los escucha y motivarlos a generar un cambio en este mundo: “Es lo que hace la sociedad para impactar a un alma pura e inocente. Nuestra intención es eliminar la obligación de las expectativas sintéticas generacionales; derribar estas paredes y no construir otras nuevas”.

Recuerden que The Battle at Garden’s Gate, el segundo material discográfico de Greta Van Fleet estará disponible a partir del próximo 16 de abril. Y mientras esperamos a que lo estrenen, chequen por acá su nueva rola “Broken Bells”: