Absolutamente siempre es buen momento para recordar a Led Zeppelin. Recordar la genialidad de esta banda que junto con unas cuantas más definieron la forma de hacer y tocar música. También es imposible no suspirar de tristeza ante el capricho del tiempo al quitarnos su música demasiado pronto. Sin embargo, sus 12 años en activo fueron suficientes para ser considerada una de las bandas de rock más legendarias de todos los tiempos.

Su legado vive y vivirá siempre, en gran parte gracias a todos los fanáticos que los recuerdan de una u otra forma. En esta ocasión, un guitarrista llamado Andrea Boccarusso se acaba de aventar todos los jams de Led Zeppelin seguiditos. En una deliciosa colección de los mejores riffs de guitarra de la banda británica, Boccarusso se armó un video de casi 15 minutos en el que te sumerge en el mundo de los mejores ritmos de la discografía de Led Zeppelin.

El video cuenta con riffs que van desde “Good Times Bad Times” del álbum debut homónimo de la banda en 1969, hasta “Black Dog” y, por supuesto, “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin IV, hasta “In the Evening” del disco del 1979, In Through the Out Door. En el camino, Boccarusso cambia de una guitarra acústica a una eléctrica (y a veces ambas a la vez).

Esta no sería la primera vez que se arma un video como este. En 2017, lanzó un video similar con 50 riffs clásicos de la legendaria banda australiana de rock AC/DC, y siguió también con un video con ejecuciones similares a través de la música de Iron Maiden, Metallica y 100 grandes solos de metal. Ambos videos sirven como una muy, pero muy sencilla y rápida introducción al mundo de estas bandas en caso de que no conozcas al cien su sonido. Pero si eres de esos fanáticos de hueso colorado, este video te va a llevar de una manera muy inusual a través de los éxitos que ya amas. Aquí les dejamos el video para que disfruten de 15 minutos de excelentes riffs de guitarra creados por Jimmy Page, John Paul Jones y Robert Plant (y también el de AC/DC).