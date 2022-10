Recordemos el caótico concierto de Guns N' Roses y Metallica que terminó en disturbios

Ir a un concierto significa mucho para todos aquellos a los que les encanta la música. No solo representa ver a esa banda o artista que le encanta, también significa reunirse junto a miles de personas por un gusto en común. Sin embargo, lamentablemente los shows en vivo no siempre terminan bien y uno de los ejemplos más claros fue una presentación que tuvo a los Guns N’ Roses como protagonistas.

Algunos consideran que la agrupación comandad por Axl Rose, Slash y Duff McKagan es una de las más peligrosas de la historia, pues prácticamente hacían lo que querían durante los 80 e inicios de los 90. Pero hubo un incidente bastante fuerte que si bien no afectó como tal su carrera (porque continuaron tocando juntos durante un buen rato), los marcó para siempre –pues se vieron involucrados algunos heridos y mucha violencia– e influyó a la reputación que tenían con sus fans y la industria musical.

Foto: Getty Images

Guns N’ Roses y Metallica armaron una de las giras más ambiciosas de toda la historia

En 1992, Guns N’ Roses y Metallica se unieron para armar una de la giras más poderosas de todos los tiempos en estadios de Estados Unidos y Canadá. Ambas bandas estaban pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, pues Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía habían lanzado Use Your Illusion un año antes y meses antes de salir de tour, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newsted hicieron lo propio con el famoso Black Album. Así que como verán, todo estaba puesto para que dieran algunas de las presentaciones más épicas de la historia del rock.

El 17 de julio de aquel año dieron el primer show en Washington, D.C. y todo pintaba de maravilla. Por si no fuera suficiente tener a los Guns y Metallica en un mismo lugar, durante estas fechas los acompañaron grandes actos teloneros como Faith No More y Skid Row. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando llegaron a Montreal, pues sucedieron varios hechos que hicieron que pasaran de la alegría y euforia por ver a estas bandotas en vivo a la tristeza y violencia.

Este fue el póster del concierto de Guns N’ Roses y Metallica en Montreal/Foto: Especial

El concierto arrancó con una tragedia protagonizada por James Hetfield

Para el 8 de agosto de 1992, la gira tuvo una parada en el Estadio Olímpico de Montreal con más de 50 mil asistentes vueltos locos. Metallica se subió al escenario y la gente la estaba pasando increíble escuchando los hitazos de la banda, pero justo cuando se andaban echando “Fade to Black” ocurrió una tragedia. En medio de este rolón, una falla con la pirotecnia le provocó terribles quemaduras de segundo y tercer grado a James Hetfield, que hicieron que estuviera fuera de la acción por varios meses.

Imagínense qué tan cañona estuvo la situación que el frontman se quemó casi el brazo entero (incluso dicen que se llegaba a ver el hueso). Además, el accidente también afectó su cara, perdiendo parte del cabello. James estaba en shock y como era de esperarse, Lars, Kirk y Jason detuvieron la presentación para que llevaran a Hetfield al hospital. Sin embargo, a pesar de la decepción de parte del público y el enojo de algunos por parar el concierto, aún quedaban los Guns N’ Roses para salvar el día, pero digamos que la agrupación tampoco hizo mucho para mejorar la situación.

Los Guns (y sobre todo Axl) no hicieron mucho para salvar el día

Dos horas después de que ocurriera esta tragedia con James Hetfield, Axl Rose y compañía se subieron al escenario y comenzaron su show. Desde que arrancaron esta gira con Metallica, se dijo que el vocalista de los Guns no se encontraba en un gran momento que digamos, pues se había quejado de tener problemas con su voz. Por si esto no fuera suficiente, para esta fecha en Montreal, Slash ya había advertido a la presenta que Rose no estaba en las mejores condiciones pero de cualquier manera, el guitarrista prometió que darían un gran concierto que sin saberlo, acabaría en un verdadero desastre.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, los Guns N’ Roses tocaron durante 50 minutos pero después de nueve canciones y echarse “Civil War”, la agrupación abandonó el escenario nomás porque sí. Axl dijo en el micrófono: “este será nuestro último show en mucho tiempo” y sin más, se bajó. En aquel momento, la banda le echó la culpa al sonido, pues supuestamente no se escuchaban a través de los monitores, además mencionaron que el público no estaba conectando y también pusieron de pretexto la voz de Rose.

El concierto fue un fiasco y la gente armó un caos

Sin embargo, a pesar de que Axl supuestamente estaba mal de las cuerdas vocales, los miembros de Metallica declararon que luego de dejar colgados a los fans con su presentación exprés, vieron al frontman de los Guns echándose una copa de champaña y fumando, algo que por supuesto no puede hacer si su voz no se encuentra al 100. Pero volviendo al público y como podría esperarse, estaban furiosos porque el show fue un completo fiasco pero, ¿de qué manera mostraron su descontento? Bueno, pues armando un disturbio en los alrededores del Estadio Olímpico de Montreal.

De los casi 53 mil asistentes que estaban en el show, unos 2000 estuvieron involucrados en varios actos violentos. Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, rompieron luces y vidrios, se enfrentaron a la policía e incluso destruyeron una patrulla. Este conciertos es recordado como uno de los más infames en la historia del rock, pues al menos tres policías y diez de las personas que le entraron al descontrol resultaron heridos.

La gira de Guns N’ Roses y Metallica se detuvo durante algunos días y volvió hasta el 25 de agosto. James Hetfield regresó al tour para cantar, pues no podía tocar la guitarra, aunque esa tarea quedó a cargo de John Marshall, integrante de la banda Metal Church. Sin embargo, y para no perder la costumbre, la reputación de Axl y compañía estaba por los suelo después de tocar unos minutos en Montreal y los disturbios que se dieron en esa ciudad. Desde entonces, cada banda tomó su propio camino, pero más allá de la violencia de aquel 8 de agosto, este show fue el principio del fin de los días de gloria de los Guns.