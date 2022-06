Guns N’ Roses es una de las grandes bandas de hard rock de la historia y en México, seguro que tienen una de sus fanaticadas más fieles. Cada vez que vienen (ya sea con la mayoría de la formación original o con otros músicos de por medio), el grupo comandado por Axl Rose entrega un set para el recuerdo, demostrando por qué con los años pasaron de venues más pequeños a llenar enormes estadios.

Y justamente, los GNR comenzaron a ser identificados como una ‘banda de rock de estadio’ por ahí de inicios de los 90, momento que coincide con la primera vez que vinieron a tocar acá en tierras mexas. Desde entonces, nuestro país se ha vuelto una parada casi obligada para ellos cada que se trata de armar las giras mundiales.

Foto: Lulú Urdapilleta

Para el mes de octubre de este 2022, la legendaria agrupación estadounidense volverá a México para tocar varios shows (AQUÍ la info)… Así que le metemos emoción a la espera y recordamos las diversas veces que han venido en el pasado.

La primera vez de Guns N’ Roses en México

Sin duda, 1992 fue un año que a nivel mundial dejó muchos sucesos importantes en el ámbito cultural, deportivo, artístico y más (POR ACÁ les refrescamos la memoria). Y en lo que respecta a México, fue un año sustancial para que el rock volviera a ser una industria redituable en cuanto a los conciertos se refiere.

Luego de una larga época en la que la sociedad mexicana ‘satanizó’ al género limitando su difusión, los 90 vieron renacer la escena con la organización de grandes shows de talla internacional… y uno de ellos fue el Guns N’ Roses en el Palacio de los Deportes del entonces Distrito Federal.

Axl Rose en México en 1992. Foto: Especial.

Incluso en pleno apogeo del grunge a nivel mundial, GNR se encontraba en el momento más grande de su carrera con el tour Use Your Illusion del disco doble homónimo. Pero así como eran gigantes del rock, también eran conocidos por sus caóticas presentaciones que se llegaban a retrasar horas. Y seguro que quienes asistieron a esos shows, al inicio iban esperando lo peor en ese sentido.

Pero no pasó… o no al menos tan así. Algunas viejas crónicas que rondan el internet mencionan que la banda comenzó poco después de las 10:00 pm a tocar (aunque el show estaba pactado para las 9:30 de la noche) y eso sí, reventaron su primer visita a México con lo mejor del repertorio.

“Nightrain”, “Mr Brownstone”, “Patience”, “Welcome to the Jungle”, “Don’t Cry”, Paradise City”, los covers de “Live & Let Die” de Wings, “Attitude” de Misfits, “Knockin’ On Heaven’s Door” de Bob Dylan… en fin, puro trancazo musical junto a algunos solos y la recordada “Speak Softly, Love” de El Padrino. Como dijimos, sin duda, uno de los shows que ayudó a que el rock volviera a mostrarse como un negocio redituable en México, lejos de las viejas y exageradas concepciones de décadas pasadas.

Foto: Fernando Aceves

Regresando a México en 1993

La relación de Guns N’ Roses con México se haría más cercana en 1993 cuando la banda regresó tan solo un año después de su primera visita. Y ahora, lo harían con el cometido de tocar no solo en la capital mexicana, sino también en ciudades como Guadalajara y Monterrey (el recorrido habitual que las bandas internacionales hacen casi siempre que vienen).

El tour en turno era el Skin N’ Bones y pues con el beneficio de la perspectiva, la serie de presentaciones de la banda en el país debió ser un momento que muchos atesoran con cariño. ¿Por qué? Pues ya saben, después de esa gira, la tensión entre los miembros llegó al límite y de a poco, cada quién tomó su camino… aunque bueno, Axl mantuvo al proyecto musical (a través de un montón de rollos legales) bajo el nombre conocido.

Como sea, la visita del ’93 tuvo su encanto de todas formas. Y si algo se le debe reconocer a la banda, es que siempre intentó ponerle un toque diferente a la puesta en escena, que en esa ocasión se basó en un intermedio musical acústico donde los miembros se sentaban en un sofá a tocar algunas canciones como “Patience” (infaltable) o “You’re Crazy”.

Por ahí, se recuerda que Axl paró un momento las acciones debido a que la gente, con la emoción atravesada, aventaba cosas que llegaban al escenario. Un clásico del vocalista que no iba a faltar.

La tercera visita se dio hasta más de una década después

Está de más profundizar en por qué Guns N’ Roses se tardó tanto tiempo en regresar a México, pero lo resumiremos así: la banda y sus miembros originales se desarticularon antes de que iniciaran los 2000, así que Axl Rose batalló bastante para conformar un grupo y terminar un disco que tardó más de 10 años en ver la luz.

Dicho material es el Chinese Democracy (2008), que a decir verdad envejeció bastante bien aunque no fue del gusto total de muchos en su momento. Y ese fue el pretexto perfecto para que la banda, con Rose como único miembro original, saliera de gira.

De nuevo, Monterrey, Guadalajara y el todavía llamado Distrito Federal fueron las plazas que vieron a Guns N’ Roses regresar, con un sonido actualizado que ya no era el mismo hard rock de antaño, pero que no dejaba de impresionar en vivo.

Se recuerda del show en el Palacio de los Deportes un retraso de la banda que se extendió hasta las 11:40 aproximadamente y en la espera, dicen algunas crónicas, hasta los organizadores decidieron proyectar un juego de fútbol de la Selección Mexicana. Eso sí, aunque no eran los GNR originales, muchos concuerdan que fue un muy buen show.

Guns N’ Roses regresó en 2011

No hubo lanzamiento de disco ni nada, pero Guns N’ Roses regresó a México en el 2011 y venía apelando a la nostalgia de sus mejores canciones. Pero no lo decimos de manera despectiva… al contrario, llega un momento en que las bandas legendarias pueden hacer lo que les hinche la gana cuando su legado les permite salir de gira sin la necesidad de un lanzamiento discográfico.

Una vez más, el Palacio de los Deportes fue el recinto en el que tocaron en la Ciudad de México. Y para esa ocasión, los miembros eran Axl Rose (el único original) con Dizzy Reed (de la formación 90era), DJ Ashba(guitarra), Richard Fortus (guitarra), Tommy Stinson (bajo), Chris Pitman (teclado) y Frank Ferre (batería).

A su repertorio clásico, agregaron obviamente algunos temas del Chinese Democracy y algunos covers “Riff Raff” y “Whole Lotta Rosie” de AC/DC o “My Way” de Frank Sinatra. Buenos shows, la verdad.

El regreso épico de 2016 con los originales (y Axl con la pierna rota)

El 2016 será inolvidable para la relación de México con Guns N’ Roses por un montón de detalles. El más importante por mucho, fue que la banda volvió a tener en sus filas a Slash y Duff McKagan junto a Ax Rose. Pero hay más.

La banda con sus tres miembros originales reconciliados, fue uno de los actos principales de Coachella de ese año y se hicieron espacio para bajar a México para tocar en el Foro Sol por aquellas fechas. Luego, Rose -que pasó un rato cantando junto a AC/DC- se había fracturado una pierna y aún así se la jugó a seguir con la gira planeada, que ya correspondía al Not In This Lifetime Tour.

Y así se la aventaron, tocando en abril del 2016 en el Foro Sol con un par de fechas, donde se vio a Axl cantando sentado en un trono prestado por los Foo Fighters, de cuando Grohl también se había roto una pierna.

Ese mismo año, ya con el vocalista recuperado, GNR regresó a México en noviembre para otro par de shows pero ahora en el Palacio de los Deportes, su casa histórica en el país.

2018-2019: Solo el norte y Guadalajara

La Ciudad de México tuvo que esperar más de la cuenta para ver a Guns N’ Roses, pues en el periodo 2018-2019 la banda solo se presentó en el norte del país y en Guadalajara.

Seguían echando mano del tour Not In This Life Time y en el 2018, fueron headliners del festival Mother Of All Rock que se hizo en el incansable Parque Fundidora de Monterrey. Acá ya nos sorprendieron agregando su repertorio rolas como “Slither” de Velvet Revolver (proyecto de Slash y Duff McKagan) y “Black Hole Sun” de Soundgarden, esto como un homenaje al fallecido Chris Cornell quien antes de partir ya había hecho versiones de “Patience”.

Para el 2019, los actos fueron en el Fronterizo Fest en Tijuana y el Estadio Jalisco de Guadalajara, con un repertorio similar pero ya sin el cover a Soundgarden.

Guns N’ Roses cerró el Vive Latino 2020 antes de la pandemia

El Vive Latino 2020 fue un poco raro porque fue de los últimos eventos multitudinarios que se hicieron en la Ciudad de México previo a la pandemia. Y aunque hubo mucho debate sobre si acudir o no, quienes fueron pudieron disfrutar de un gran show de Guns N’ Roses para cerrar las acciones del sábado 14 de marzo.

La banda no le movió mucho al repertorio que venían manejando y por ahí, la gran sorpresa fue que tocaron “So Fine” por primera vez luego de muchísimos años, pero de nuevo nos mostraron por qué son las leyendas que son. Algunos dirán que los años y la edad pesan, pero GNR se escuchan mejor que nunca, poderosos, épicos… como dijimos, es una banda que ahora está hecha y configurada para los estadios. Revivan a continuación ese show.