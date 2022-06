Ahora sí que queremos roooock. Después de casi dos años encerrados en casa, estamos seguros que muchos –nos incluimos– tienen ganas de escuchar a esas bandas y artistas que nos encantan sobre un escenario. Afortunadamente en México, muchos de ellos están anunciando shows en conciertos en solitario y en festivales. Y por supuesto que en esa lista tenemos a los Guns N’ Roses, que harán su regreso triunfal dentro de muy poco.

Como recordarán, la última vez que tuvimos chance de ver a esta bandota en vivo y a todo color en nuestro país fue en 2020, cuando cerraron el primer día de actividades del Vive Latino. Sin embargo, a pesar de que se aventaron una presentación espectacular, la gran mayoría se quedó con ganas de más. Es por eso que Axl Rose, Slash y Duff McKagan anunciaron varias fechas en distintas ciudades para que así, nadie se quede con las ganas de escuchar sus clásicos.

Foto: Cortesía

También puedes leer: Desde 1992: Recordemos las veces que Guns N ‘ Roses ha venido a México

Tenemos muy claro que por acá hay muchos fans de Guns N’ Roses que tienen muchas dudas sobre las presentaciones de la agrupación en tierras mexas. Pero no se preocupen, que en esta nota les contaremos todos y cada uno de los detalles que necesitan tomar en cuenta para lanzarse a los conciertos de Axl, Slash y Duff en la capital chilanga y la tierra de la carnita asada. Así que corran por lápiz y papel para tomar nota.

Primero que nada, las fechas de los conciertos de Guns N’ Roses

Teníamos qué empezar con lo más importante, los días en los que Guns N’ Roses tocará en México. La gira que la banda armará por nuestro país pasará por Mérida y Guadalajara, pero las fechas grandes arrancarán el 21 de octubre en la Ciudad de México, cuando revienten el Estadio Ciudad de los Deportes (conocido por muchos como Estadio Azul). Dos días después, el 23 de octubre, cerrarán con todo en el Estadio Mobil Super, Palacio Sultán en Monterrey, donde regresarán después de casi cuatro años.

Foto: Cortesía

¿Y qué hay de los precios?

Ahora bien, ya tienen muy claro cuándo serán los conciertos de Guns N’ Roses en la CDMX y Monterrey. Pero es momento de conocer otro punto vital: conocer los precios para los shows. Si ustedes son fans from hell, seguramente ya tienen sus boletos desde hace varios meses, pero si se esperaron a la quincena porque no les alcanzaba y nomás no han checado cuánto cuestan, a continuación les dejamos los costos (sin cargos) para los shows de Axl, Slash y Duff en nuestro país. Y por cierto, AQUÍ los pueden comprar.

Estadio Ciudad de los Deportes – CDMX

Primera Fila – $3990

General de Pie A – $3490

General de Pie B – $2790

Platea A – $3090

Platea B – $2490

Preferente A – $1890

Preferente B -$1290

Cabecera Local Sentado -$2390

Cabecera Local General – $690

Personas con discapacidad – $690

Estadio Mobil Super, Palacio Sultán – Monterrey

High Experience – $11,990

General A – $3090

General B – $2790

Primer Nivel 1A Base – $3950

Primer Nivel Central – $4550

Primer Nivel 3A Base – $3950

Palco Rojo -$5950

Palco Azu -$5950

Segundo Nivel 1A Base – $2950

Segundo Nivel Central VIP – $4950

Segundo Nivel 3A Base – $2950

Tercer Nivel 1A Base – $1950

Tercer Nivel Central – $2550

Tercer Nivel 3A Base – $1950

Jardín Derecho – $2550

Jardín Derecho General – $1950

Jardín Izquierdo – $2550

Jardín Izquierdo General – $1950

Foto: Getty Images

Acá les contamos cómo llegar al show en la CDMX

Hablando de los lugares donde tocará Guns N’ Roses, es vital conocer todos los accesos del foro, tanto para tener idea de cómo llegar hasta ubicar el lugar que quieres comprar y todos los accesos. Empecemos por el Estadio Ciudad de los Deportes, que como sabrán, está muy cerca de algunas de las avenidas más importantes de la capital chilanga, como Insurgentes Sur, Calzada San Antonio y Anillo Periférico.

Así que si están consideran lanzarse al show de los Guns en la CDMX en carro, esas son las avenidas que pueden tomar para llegar. Por ahí encontrarán varios estacionamientos seguros donde podrán dejar su nave sin estar preocupados si saldrán del concierto y ya no tendrán llantas. La otra opción es usar el Metrobús y bajar en la estación Ciudad de los Deportes, que los dejará a unas cuadras caminando del estadio. Aunque aquí habría que considerar el horario, ya que dejan de operar hasta las 12:00 am y es probable que junto en ese momento apenas vayas comprando la playera del recuerdo.

Foto: FunTicket.

¿Y si voy al concierto en la tierra de la carnita asada?

Por otro lado, si ustedes van al show de Guns N’ Roses en la tierra de la carnita asada, también les contamos que hay varias opciones para lanzarse hasta el Estadio Mobil Super, Palacio Sultán. Si viajan en coche, pueden acceder por dos vías importantes: Avenida Alfonso Reyes (de Sur a Norte) y Manuel Barragán (de Norte a Sur). Pero si prefieren usar el metro, deberán tomar la línea 2 y bajar en la estación Niños Héroes, saliendo encontrarán un acceso peatonal para caminar al foro.

La última opción es llegar en camión, los cuales pasan muy cerca del estadio. Y para que no haya falla, acá pueden checar todas las rutas que los dejan afuera del concierto: Ruta 1 – San Nicolás-Tecnológico (Central y Directo), Ruta 1- Pilares, Central de Autobuses. Ruta 17- Pío X, Santuario, Auditorio San Pedro. Ruta 65. Ruta 88 – Jardines, Moisés Sáenz. Ruta 101 – Ébanos, Manantial. Ruta 129 – Santo Domingo. Ruta 209 – Escobedo. Ruta 220 – Pedregal, Provileón. Ruta 226 – Sector 1, Sector 3. Ruta 227. Ruta 229 – Ébanos, Robles. Ruta 232.

Foto: FunTicket.

¿Qué podemos esperar de los conciertos de Guns N’ Roses?

Desde que se reunieron en 2016, los integrantes originales de Guns N’ Roses que vuelven a México, han desquitado los años que estuvieron separados tocando por todo el mundo para aquellos que no tuvieron chance de verlos en sus años mozos, o para las nuevas. generaciones que los descubrieron apenas. Y la verdad es que se nota que hicieron las pases, hasta en el setlist se puede ver la comunión que existe actualmente en la banda.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque además de tocar clásicos como “Welcome to the Jungle”, “November Rain”, “Sweet Child o’ Mine” y “Paradise City”, Slash y Duff cKagan también se están aventando rolas como “Better” y “Chinese Democracy”, que lanzó Axl por su cuenta. Por si esto no fuera suficiente, de repente suenan canciones de Velvet Revolver (la banda que el guitarrista y bajista armaron junto a Scott Weiland y Matt Sorum). Básicamente repasan todas sus carreras.

Tienen qué ver a Axl, Slash y Duff al menos una vez en la vida

Sin embargo, también nos emociona que durante la pandemia, la agrupación lanzó un par de sencillos, “ABSURD” y “Hard Skool”, las cuales Axl interpretaba en vivo y que no había presentado oficialmente hasta ahora, más de 20 años después junto a Duff y Slash. Esto combinado con una que otra rareza que a veces se escucha en sus shows, seguramente harán que aquellos que ya han tenido chance de estar en conciertos de los Guns, se lancen a verlos en su regreso a nuestro país.

Ver a los Guns N’ Roses en vivo es un verdadero espectáculo, donde la música se combina con la pirotecnia y la energía tanto de la banda como del público. Melancolía, guitarrazos, poder y demás es lo que les espera si es que no han tenido la oportunidad de estar presentes en alguno de sus conciertos. En pocas palabras, estar en un show de Axl, Duff y Slash es algo que deben hacer al menos una vez en la vida. Y para que se vayan preparando, acá les dejamos el posible setlist que tocarían en CDMX y Monterrey.

El posible setlist en CDMX y Monterrey

“It’s So Easy”

“Mr. Brownstone”

“Chinese Democracy”

“Welcome to the Jungle”

“High Skool”

“Slither”

“Double Talkin’ Jive”

“Better”

“Estranged”

“Live and Let Die”

“You’re Crazy”

“Rocket Queen”

“You Could Be Mine”

“So Fine”

“Civil War”

“Dead Horse”

“Sweet Child o’ Mine”

“November Rain”

“Knockin’ on Heaven’s Door”

“ABSURD”

“Nightrain”

“Don’t Cry”

“Patience”

“Paradise City”