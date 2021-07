Este 2021, en algunas partes del mundo, la “normalidad” ha regresado de a poco con la apertura de espacios donde se convocan muchas personas como los festivales de música y cine. Justo este fin de semana fue el cierre de Cannes (AQUÍ los ganadores), por ejemplo, pero se han llevado a cabo distintas fiestas de música. Tal fue el caso del Verknipt Festival en Holanda a principios de julio donde se reunieron más de 20 mil personas.

¿Es momento para que ya sucedan estas reuniones masivas? No lo sabemos. La realidad es que la pandemia no ha terminado… Frente al aliviane que ofrecen las vacunas y la información que tenemos para mitigar el impacto y los contagios por COVID-19 (cof cof el uso del cubrebocas), el virus aún existe y esto no ha terminado, y al parecer, está muy lejos de terminar.

Verknipt y mil posibles nuevos casos de COVID

El pasado 3 y 4 de julio, se llevó a cabo el Verknipt Festival en Utrecht, festival de música electrónica con artistas, para este 2021, como AIROD, Oguz, Easttown, Trym y más. De acuerdo con los datos (vía CNBC), se reunieron en esos dos días unas 20 mil personas de todas partes del mundo en uno de los primeros eventos masivos en Holanda.

Algunas de las condiciones para poder entrar al festival y ser parte de las actividades, era presentar una prueba negativa de COVID o demostrar que recientemente se habían recuperado del contagio + presentar un código QR donde se presentara un esquema de vacunación completo.

Sin embargo, hasta ahora, 1,050 personas han dado positivo a la prueba de COVID a pesar de que el festival, incluso, se realizó en un espacio abierto donde el riesgo de contagio se reduce. Tanto las autoridades como los organizadores, creen que aumentará el número de contagiados entre los asistentes conforme pasen los días.

“No podemos confirmar que todas estas personas se contagiaron en el festival; puede ser que se hayan contagiado durante su viaje para venir al festival o un día antes o durante una fiesta después del festival“, dijo Lennart van Trigt, vocero del área de salud de la ciudad Utrecht. “Todos estos casos están ligados al festival, pero no podemos confirmar 100 por ciento que se contagiaron aquí“.

40 horas de una prueba negativa

Como les platicamos, una de las condiciones para entrarle al festival era presentar una prueba negativa de COVID. Las y los asistentes se podían realizar la prueba 40 horas antes de que iniciaran las actividades del festival. Las autoridades sanitarias apuntan a que esto fue un gravísimo error en la organización.

Aún sin certeza, consideran que las personas se podían contagiar en este lapso de tiempo. De acuerdo con este mismo medio, considerarían que en otro evento de esta magnitud, la prueba deberá realizarse 24 horas antes… ¿Será esta la única solución?

Otro punto a considerar es el tema de las vacunas. Si presentabas tu esquema de vacunación completo, la gente podía tener acceso al festival. Sin embargo, se ha señalado que [email protected] asistentes podían adquirir sus boletos inmediatamente después de obtener la segunda o única dosis de una vacuna. ¿Cuál es el tema aquí? Que tarda en hacer efecto, pues no es inmediato.