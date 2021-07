Winner list! Estos son los ganadores del Festival de Cannes 2021

Después de casi dos semanas de actividades, es que el Festival de Cannes en su edición 74 ha llegado a su fin con el anuncio de los ganadores en las distintas competencias y selecciones. Este año ha sido especial, pues en 2020 la fiesta de cine más importante se tuvo que cancelar debido a la pandemia, dejando a la industria del cine en una especie de limbo que por fin ha terminado.

Ahora, con una Selección oficial impresionante y diverso, es que se ha hecho el anuncio de los máximos ganadores tras haberse proyectado cientos de películas en representación, también, de cientos de países en los que se incluye México con dos producciones en Un certain regard, la segunda competencia más importante en Cannes.

Tatiana Huezo se llevó una Mención Especial por Noche de fuego mientras La civil de Teodora Mihai se llevó el Prize for Courage. (AQUÍ los detalles). Sin embargo, la competencia principal ya tiene su título ganador. Este 2021 la espectacular Titane de Julia Ducournau se llevó la Palma de Oro, convirtiéndola en la segunda mujer en la historia en llevarse el máximo galardón.

El jurado fue presidido por Spike Lee junto a artistas como Melanie Laurent o Maggie Gyllenhaal. Este año, Cannes recibió algunas críticas en cuanto a la representación femenina entre su competencia, pues había pocas creadoras, una vez más, frente a la inmensa mayoría de realizadores hombres.

Acá les dejamos la lista completa (se irá actualizando conforme se anuncian [email protected]):

COMPETENCIA

Palma de Oro

Titane

Grand Prix

Director

Leos Carax por Annette

Actor

Caleb Landry Jones por Nitram



Actriz

Renate Reinsve por The Worst Person in the World

Premio del Jurado

Nadav Lapid por Ahed’s Knee

Apichatpong Weerasethakul por Memoria

Screenplay

Ryûsuke Hamaguchi por Drive My Car

PREMIOS

Cámara de Oro

Murina de Antoneta Alamat Kusijanović



Palma de Oro (cortometraje)

All the Crows in the World de Tang Yi

Mención Especial (cortometraje)

August Sky de Jasmin Tenucci

Golden Eye (documental)

Ecumenical (Premio del Jurado)

Queer Palm

The Divide

UN CERTAIN REGARD

Un Certain Regard Award

Unclenching the Fists de Kira Kovalenko

Premio del Jurado

Great Freedom de Sebastian Meise

Ensemble Performance

Bonne Mere de Hafsia Herzi

Prize for Courage

La civil de Teodora Ana Mihai

Premio por Originalidad

Lamb de Valdimar Johannsson

Mención Especial

Noche de fuego de Tatiana Huezo

DIRECTORS’ FORTNIGHT

Europa Cinemas Label

A Chiara de Jonas Carpignano

Society of Dramatic Authors and Composers Prize

Magnetic Beats de Vincent Maël Cardona

CRITICS’ WEEK

Nespresso Grand Prize

Feathers de Omar El Zohairy

Society of Dramatic Authors and Composers Prize

Elie Grappe y Raphaëlle Desplechin por Olga

GAN Foundation Award for Distribution

Elie Grappe y Raphaëlle Desplechin por Zero Fucks Given

Louis Roederer Foundation Rising Star Award

Sandra Melissa Torres por Amparo

CINÉFONDATION

First Prize

The Salamander Child de Theo Degen

Second Prize

Salamander de Yoon Daewoon

Third Prize — TIE

Love Stories on the Move de Carina-Gabriela Dasoveanu

Cantareira de Rodrigo Ribeyro