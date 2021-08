Combinación interesante: Halsey estrena su nuevo disco producido por Nine Inch Nails

El 2021 nos está dejando cosas bastante interesantes. Mientras muchos artistas y bandas se preparan para regresar a los escenarios, en los distintos conciertos y festivales que ya se están realizando o se llevarán a cabo las próximas semanas, otros continuaron trabajando en el estudio para volver con música nueva. Y ese es justo el caso de Halsey, quien nos dejó con el ojo cuadrado por su nuevo álbum de estudio, If I Can’t Have Love, I Want Power.

Como recordarán, hace unas semanas la cantante y compositora estadounidense se convirtió en madre, pero continuó trabajando en su cuarto material discográfico luego de presentarnos Manic el año pasado (por cierto, POR ACÁ pueden checar la reseña de ese disco). Sin embargo, cuando lo anunció sorprendió a propios y extraños porque reveló que trabajaría con varios músicos pesados dentro de la industria musical ajenos a su género.

Halsey vuelve con un álbum prometedor

Para empezar, Halsey confirmó que detrás de la producción estarían ni más ni menos que las mentes maestras de Nine Inch Nails, por supuesto que hablamos de Trent Reznor y Atticus Ross. Esto por supuesto que llamó la atención porque después de ganar el Oscar y más premios por su trabajo en el score de Soul de Disney y Pixar, la dupla volvía a la creación de música y sobre todo, esta es la primera vez que producen el disco de otro artista.

Pero eso no fue todo, los invitados no paran ahí, porque dentro de las 13 canciones que conforman este material discográfico también hay colaboraciones con otros artistas espectaculares. Imagínense, la cantante logró reunir en un solo álbum al mismísimo Dave Grohl, Lindsey Buckingham y al legendario bajita des sesión que incluso ha tocado con The Who, Eric Clapton y John Mayer, Pino Palladino. Una combinación interesante y prometedora.

Este disco también tendrá dos eventos especiales

Halsey está metiendo toda la carne al asador con este disco, es por eso que además de componer, grabar y lanzar If I Can’t Have Love, I Want Power, presentó una experiencia cinematográfica de una hora. Esta película está ambientada con la música del nuevo álbum, y fue escrita por Halsey y dirigida por Colin Tilley –quien ha trabajado con artistas como Kanye West, Kendrick Lamar, Justin Bieber, Post Malone, Major Lazer, J Balvin y más–.

Después de proyectarla en gran parte del mundo, esta cinta se estrenará en México este 28 de agosto (ACÁ pueden checar los horarios y cines a los que llegará). Ya para rematar, la cantante también se lucirá con un concierto en línea para presentar este disco, el cual podremos ver en nuestro país el próximo 29 de agosto y si ustedes quieren verla presentando todas estas rolas, les recomendamos que vayan comprando sus boletos dando click AQUÍ porque pinta para estar muy bueno.

Recuerden que If I Can’t Have Love, I Want Power, el cuarto material discográfico de Halsey ya está disponible a partir del 27 de agosto en todas las plataformas digitales. Pero antes de que corran a su servicio musical de confianza a darle play, a continuación les dejamos una probadita de este disco con “The Tradition”: