Lo que necesitas saber: "Heroes" se inspira en Tony Visconti, productor de toda la vida de Bowie, y una novia alemana... aunque hay más versiones de la historia detrás de la canción.

David Bowie es eterno. “Heroes”, una canción imprescindible para música y la cultura pop musicalizando cualquier cantidad de series y películas modernas, desde Las ventajas de ser invisible hasta el final de Stranger Things.

Portada de ‘Heroes’ de David Bowie. Foto: Especial

Muy pocas obras artísticas son capaces de trascender la dura prueba del tiempo y de lograr mantenerse vigentes a pesar de sus años de existencia.

“Heroes” de David Bowie es uno de esos trabajos que nos ha acompañado en diferentes escenarios de nuestro día a día y que tiene una ––de hecho, varias–– historias que vale la pena recordar.

El ADN del álbum ‘Heroes’

Previo a la realización del álbum, David Bowie se trasladó a Berlín para darle un poco de orden a su vida, luego de sus años intensos. En contexto, Bowie estuvo viviendo en esa ciudad entre los años 1976 y 1978 en el 155 de Hauptstrasse durante una época que en su carrera se conoce como ‘periodo berlinés’.

Grabado en el mítico Hansa Tonstudio, ubicado en el número 38 de Köthener Straße, en el distrito berlinés de Kreuzberg en lo que entonces era Berlín del Oeste, “Heroes”, reflejó el Zeitgeist (espíritu) de la época de la Guerra Fría, simbolizado por la ciudad dividida.

El histórico estudio de grabación activo desde 1974, estaba en ese entonces a unas 500 yardas (460 metros) del Muro de Berlín, es por eso que también es conocido como “Hansa Studio by the Wall” o “Hansa by the Wall”.

La inspiración detrás de “Heroes” de David Bowie

“Heroes” es una canción sumamente especial ya que guarda una historia de amor y valentía de una pareja en el Muro de Berlín, que tiempo después se sabría de quiénes se trataba exactamente.

David Bowie, en aquel entonces encontrándose en medio de un proceso creativo para lanzar el disco, observó una imagen que le inspiró para componer esta canción y así narrar una historia real que él mismo apreció.

Dicha imagen de inspiración consiste en unos jóvenes amantes que el cantante solía observar a través de una ventana del Hansa Tonstudio, besándose a través del muro de Berlín, burlando el sistema de vigilancia.

Foto: Getty Images

Dicha pareja estaba conformada por Tony Visconti, su productor y mano derecha, y la cantante alemana Antonia Maass, quien grababa por esos días con su banda en el mismo estudio, lo que también hizo que fuera invitada a grabar algunas voces y otros detalles en el material de David Bowie.

Antes de todo esto, la pieza ya contaba con una realización instrumental pero carecía de letra, de esos fuertes versos como, “Standing by the wall, the guns shot above our heads, and we kissed as though nothing could fall”.

Una canción que posteriormente se convertiría en el himno de la unificación de las dos Alemanias, y que al pasar de los años también ha sido fuente de inspiración de muchas personas, incluso en nuestro país.

¿Una infidelidad?

Durante varios años, David Bowie mantuvo la historia de la pareja que vio besarse cerca del Muro de Berlín… pero no reveló la identidad de quiénes eran esos enamorados que lo inspiraron a escribir “Heroes”.

¿La razón? Durante esos años, Tony Visconti estaba casado con la cantante británica Mary Hopkin. Así que sí: el productor estaba teniendo una aventura con Antonia Maass… y el Starman decidió ‘no echar de cabeza’ a su viejo amigo.

Tony Visconti fue el productor de toda la vida de David Bowie. Foto: ía Facebook de Tony Visconti.

Fue hasta varias décadas después que Davie Bowie reveló que los novios que vió en el Muro eran Visconti y Maass. “Tony estaba casado por aquel entonces, así que no podía hablar de ello. Ahora puedo decir que eran Tony y una chica aleman que conoció mientras estábamos en Berlín“, dijo en 2015 a Classic Rock (vía Louder).

Si bien esta versión de la historia fue confirmada por el propio Bowie en varias ocasiones, Antonia Maass la rechazó en el 2008 en el libro Helder, del autor Tobias Rüther. “De ninguna manera fuimos nosotros”, mencionó la alemana.

Uno de los trabajos discográficos de Antonia Maass. Foto: vía Discogs.

Otras posibles inspiraciones para “Heroes” de David Bowie

Más allá de la confirmación de David Bowie y del rechazo de Antonia Maass, “Heroes” es una canción que tiene múltiples versiones de su propia inspiración.

Una de ellas podría ser la obra Lovers Between Garden Walls, del pintor alemán Otto Mueller. Según el autor Nicolas Pegg ––reconocido como uno de los verdaderos conocedores de Bowie––, el Thin White Duke vio dicha pintura en una visita que hizo al Museo Brücke junto a Iggy Pop.

Pintura ‘Lovers Between The Walls’ de Otto Mueller. Foto: Especial.

En el libro I am Iman, David Bowie menciona en el prólogo que otra inspiración fue el cuento A Grave for a Dolphin… y en el 2024, con el estreno del documental de la BBC, Bowie In Berlin, nuevamente se puso sobre la mesa la posible inspiración de la artista británica Clare Shenstone.

Clare dice en el documental que “Heroes” está directamente inspirada en un día que ella visitó a David en Berlín. Según cuenta Clare, pasearon por el Muro, se besaron y ella le habría contado a él sobre un sueño que tuvo nadando con delfines.

Como dijimos, hay muchas versiones…

Clare Shenstone. Foto: vía Instagram/Clare Shenstone Studio..

El impacto de la canción desde su creación hasta la actualidad

El álbum en un principio no fue comercialmente exitoso, se mantuvo tercero en los rankings de Reino Unido y Países Bajos, nada despreciable. Sin embargo “Heroes”, la canción principal del disco, solo logró el lugar 24 en los ránking de Reino Unido y no llegó a los top 100 en Estados Unidos.

El pasar de los años le ha dado la razón a David Bowie y a su álbum, que hoy en día es considerado por los críticos como uno de los mejores del artista, en parte gracias a la contribución del guitarrista de King Crimson, Robert Fripp, quién voló desde Estados Unidos y grabó sus partes en tan solo un día.

Foto: Getty Images

Por otro lado, hubo parcialidad de la crítica que si lo recibió de buena manera ya que fue nombrado el ‘Álbum del año’ por NME, posteriormente el disco formaría parte del libro “1001 Albums You Must Hear Before You Die”, publicado por primera vez en el 2005.

Cabe destacar, que el álbum fue lanzado en Alemania con la canción principal titulada “Héroes” a “Helden”, y cuenta con partes de la letra en alemán.

Y con el pasar de los años, la canción se ha convertido una insignia de David Bowie dentro de la cultura pop y la industria del entretenimiento, habiendo aparecido en series y películas como Las ventajas de ser invisible, JoJo Rabbit, Un show más, Stranger Things… y la lista es larga,.

Peculiaridades en el sonido del álbum

Junto con las voces, coros y producción del álbum, David Bowie grabó dicho material con cinco instrumentos: piano/teclado, saxofón, guitarra, tamborín, y Koto, un instrumento japonés de cuerdas que usó para “Moss Garden” la octava canción del disco.

“Sense of doubt”, la séptima canción que conforma el álbum, fue hecha casi completamente a través de las Oblique Strategy Cards de Brian Eno, dichas cartas están diseñadas para estimular el pensamiento lateral y para restringir al compositor.

Para la grabación de “Heroes” se utilizaron tres micrófonos, los cuales estaban estratégicamente posicionados de tal forma que Bowie tenía que cantar cada vez más fuerte a medida que avanzaba la canción. Asimismo, en la sexta canción “V-2 Schneider”, Bowie accidentalmente tocó una nota errada en su saxo, pero le gustó tanto que la dejaron. Porque asta para equivocarse hay que tener gracia y talento.

En un principio, la cuarta canción del disco “Sons of the silent age” fue la única pieza escrita antes de que se comenzara a trabajar en el álbum. De hecho fue el nombre provisional del disco hasta que lo bautizaron “Heroes”, de ahí en más todas las canciones fueron improvisadas en el estudio.

Finalmente el 30% de las canciones del álbum son instrumentales, y sin duda, de las mejores que el músico nos dejó durante su trayectoria.

Por: Salvador Medina y Andrés Salgado