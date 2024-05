Lo que necesitas saber: El rapero de Seattle lanzó esta canción en apoyo a un grupo estudiantil que se ha movilizado respecto al conflicto en Palestina.

El tema del conflicto Israel-Palestina ha escalado a diversos ámbitos, como el de la música. Y en ese sentido, la canción “Hind’s Hall” de Macklemore se lanzó como una de las declaratorias de corte político más intensas de los tiempos recientes.

La canción llegó a las redes sociales el pasado lunes 6 de mayo y una vez que llegue a plataformas de streaming, las ganancias se destinarán para el apoyo a refugiados… Y por supuesto, hay un trasfondo importante detrás de la canción desde su nombre hasta algunos de los versos en los que, de manera explícita, el rapero se lanza contra el presidente Joe Biden.

Macklemore donará las ganancias de este sencillo al apoyo de las Naciones Unidas para Palestina. Foto: Getty.

La historia detrás de “Hind’s Hall” de Macklemore

El nombre “Hind’s Hall” no es un detalle fortuito y tiene un par de detalles importantes. Hay que recordar que estudiantes de diversas universidades de Estados Unidos se han pronunciado contra la ocupación de Israel en Palestina.

Y en el caso de la Universidad de Columbia, algunos manifestantes decidieron rebautizar el edificio colegial conocido como Hamilton Hall cambiándole el nombre a Hind’s Hall. Este renombramiento, a su vez, hace alusión a Hind Rajab, una niña palestina que hacia finales de enero pasado murió mientras intentaba escapar de la zona de conflicto cercana a su barrio en la ciudad de Gaza.

Los reportes indican que Hind murió mientras pedía a auxilio a miembros de la Media Luna Roja. Los paramédicos asignados al rescate de la menor también fueron asesinados por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Hind Rajab, la niña que murió en medio del conflicto Israel-Palestina en enero del 2024. Foto: Reuters.

La mención contra Joe Biden

“Hind’s Hall” por supuesto, se toma como una canción de apoyo a los estudiantes que han protestado como parte del movimiento pro-Palestina. En ese contexto, se sabe que la policía en Washington ha realizado operativos para dispersar a los manifestantes universitarios.

Por ello, Macklemore hace referencias a la canción “Fuck Tha Police” de N.W.A. El rapero de Seattle también hizo mención de la polémica del momento entre Kendrick Lamar y Drake, refiriéndose a que ese tipo de controversias quitan el ojo de los asuntos importantes. “I want a cease-fire/Fuck a response from Drake”, canta Macklemore.

También el presidente Joe Biden se llevó un verso. El mandatario estadounidense recientemente reafirmó su apoyo a la causa de Israel en medio del conflicto con Palestina… Esto, ha movilizado a los propios manifestantes de las universidades de EE.UU, mismos a los que el rapero se encuentra apoyando

Y eso provocó el verso que dice: “The blood is on your hands, Biden, we can see it all”.

Joe Biden ha reafirmado su apoyo a Israel, lo que ha despertado una serie de manifestaciones pro-Palestina en universidades de Estados Unidos. Foto: Getty.

Como dijimos, “Hind’s Hall” de Macklemore aún no se ha lanzado en plataformas de streaming; solamente se encuentra disponible en YouTube y en posteos de redes sociales desde las cuentas oficiales del artista.

Sin embargo, una vez que esté disponible en plataformas, las ganancias se destinarán a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

Te puede interesar