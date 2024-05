Lo que necesitas saber: "El gallinazo" es de lo que más recordamos de los programas de Paco Stanley. Acá les decimos de dónde salió la rola de este segmento cómico.

Si piensan en Paco Stanley, probablemente se les venga a la mente muchas cosas. Desde su humor y la forma en que conducía sus programas, hasta su lamentable asesinato en la CDMX que después de tantos años, aún no se sabe quién lo mató. Sin embargo, uno de los elementos más icónicos del conductor mexicano es el famosísimo “gallinazo”.

Y es que no se hagan, ¿quién no recuerda este chiste recurrente en el que Paco gritaba “¡Gallinazooo!” y de la nada, veíamos a Mario Bezares bailar, saltar y tirarse al piso mientras bailaba como una gallina? Definitivamente, fue algo muy representativo no solo de Stanley y ‘Mayito’, también de la televisión mexicana de los 90.

Paco Stanley y Mario Bezares en “Pácatelas”/Foto: Especial

Esta es la historia de la famosa rola de “El gallinazo”

Pero, ¿se han preguntado de dónde sacaron la canción para “El gallinazo” y cómo surgió la idea de este beat cómico? Bueno, pues acá les contamos la historia. Para los que no lo recuerdan, eran muy jóvenes o de plano no habían nacido en esa época, este momento ocurría justo antes de que Paco Stanley mandara a un corte comercial.

Al grito de “¡Gallinazo!”, aparecía Mario Bezares bailando e imitando a una gallina (e incluso terminaba tirándose al piso) mientras sonaba una rola muy peculiar. Y no, aunque ustedes no lo crean, esta canción tan rara no se la sacaron de la manga y mucho menos la compusieron para este segmento en específico.

Resulta que en 1993, un proyecto italiano de música electrónica llamado Ramirez (conformado por los productores Davide Rizzatti, Elvio Moratto, Ricki Persi y el cantante e intérprete colombiano Alex Quiroz Buelvas), lanzó su único disco, Terapia. Este álbum se enfocaba en el dance, el house y el techno, e incluía sonidos un tanto experimentales que no se habían escuchado antes en estos géneros.

Dentro del tracklist aparecía una rola un tanto única llamada “El gallinero”, la cual llamaba la atención porque además de tener un beat bastante pegajoso, incluía sonidos de una gallina 100% real, no fake… así como lo leen. Aunque no pegaron a nivel mundial, se convirtieron en un grupo de culto en Europa. Pero estamos seguros que no se imaginaban que su canción se convertiría en algo icónico para el público mexicano, que probablemente todavía no los ubica.

El nacimiento de

El segmento de “El galllinazo” surgió en el programa ¡Pácatelas!, que condujo Paco Stanley en Televisa en 1995, donde Mario Bezares era director de escena. Luego de la salida de Benito Castro, ‘Mayito’ empezó a tener más participación en el show y apareció a cuadro con más regularidad, gracias a la química que tenía con el presentador mexicano.

De acuerdo con lo que ha declarado Bezares, fue el productor del programa, Marco Flavio Cruz quien descubrió la canción “El gallinero” de Ramirez en un viaje a Nueva York y empezaron a usarla para mandar a corte comercial. Sin embargo, mientras todos estaban descansando y preparando lo que seguía, ‘Mayito’ se ponía a bromear con Paco y el público imitando a una gallina al ritmo de la rola.

Paco Stanley y Mario Bezares popularizaron “El gallinazo” en ‘¡Pácatelas!’/Foto: Especial

“De sangrón, yo empezaba a hacerle como una gallina”, cuenta Mario Bezares, quien al inicio solo ponía las manos en la espalda, alzaba el pie y movía el cuello para supuestamente parecer un pájaro. A Paco Stanley le parecían graciosos los movimientos, es por eso que la imitación se quedó en ¡Pácatelas!, a la cual le fueron agregando más pasos que provocaban las risas del conductor y los televidentes.

Poco a poco, “El gallinazo” se convirtió en uno de los chistes recurrentes favoritos de la gente y un sello del programa de Stanley. Fue tal la popularidad de este baile y de la canción que empezó a verse y escucharse en fiestas, bodas e incluso antros. Sin embargo, este segmento también nos dejó uno de los segmentos más polémicos en la historia de la televisión mexicana.

El incidente de “la bolsita” de Mario Bezares se dio durante “el gallinazo”

Durante uno de los programas de ¡Pácatelas!, la música empezó a sonar y tanto Paco Stanley como Mario Bezares hicieron el famoso “Gallinazo”. Pero el conductor le gritó “solo” y “suelo” a Mayito’, quien no dudó en bailar solito y tirarse al piso para hacer reír al público. Pero justo cuando estaba en el suelo, se le cayó algo del saco que durante años ha sido objeto de debate.

Para la mayoría, lo que se le cayó a Bezares fue una bolsita con “caspa del Diablo” (ya saben a que nos referimos). Aunque años más tarde, declaró que en realidad lo que tiró fue “una bolsita de kleenex con una cajita de cerillos” en la que una chica que conoció junto a Stanley en Tijuana le había dejado su número de teléfono… ¿ustedes qué dicen? A continuación les dejamos el video de ese momento.

A raíz de “El gallinazo”, surgieron otros bailes en los programas de Paco Stanley, como “El cangrejito”, “La ventanilla” e incluso “La Macarena”, que les dio para armar un espectáculo en vivo donde combinaban estas canciones y sus respectivos movimientos con uno que otro chiste.

Puede que en la actualidad ya no suene “El gallinero” ni mucho menos se vean los pasos que se aventaba Mario Bezares. Sin embargo, estamos seguros que los que vivieron esta época de la televisión mexicana, recuerdan con nostalgia y vuelven a ese momento específico de sus vidas con solo escuchar el grito de “¡Galllinazooo!”.

