No lo podemos negar, nos encanta que Gorillaz visite México. Desde que Damon Albarn y Jamie Hewlett presentaron a 2-D, Noodle, Murdoc y Russel a todo el mundo, al menos en nuestro país se ganaron a un montón de fans. Es por eso que disfrutamos a más no poder cuando están por acá tocando esas rolas que forman parte del soundtrack de nuestras vidas.

El último concierto que la banda dio en tierras mexas fue en octubre de 2018, cuando cerraron la gira mundial de The Now Now en el Palacio de los Deportes. En aquel momento no lo sabíamos, pero meses más tarde nos enteramos que con este show, las mentes maestras detrás de estos personajazos anunciaron que descansarían un buen rato a la agrupación animada –10 años, supuestamente– para dedicarle tiempo a otros proyectos.

Sin embargo, parece que con la llegada de la pandemia, las cosas cambiaron por completo. Lo decimos porque justo en los momentos más tensos, Gorillaz comenzó a lanzar sencillos que más tarde aparecerían en su siguiente álbum de estudio, Song Machine, Season One: Strange Timez. Pero no solo eso, en 2021 estrenaron un EP llamado Meanwhile y al parecer, tienen un montón de música nueva para compartir con nosotros.

Gorillaz regresará a México para dar un par de conciertos

En noviembre del año pasado, Pulso GNP anunció el lineup con el que volvería en 2022 y vaya que tiraron la casa por la ventana. Lo decimos porque juntaron a un montón de artistas nacionales e internacionales increíbles, pero también porque nos volaron la cabeza al presentar a Gorillaz como uno de los headliners de esta edición y que por primera vez, se presentarían en otro lugar más allá de la CDMX.

Por si esto no fuera suficiente, la banda también confirmó un concierto más en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, siendo el primer show de Damon Albarn y compañía en la tierra de la carnita asada. Así que como verán, todo está listo para ver a esta agrupación de nuevo en nuestro país, en un par de presentaciones que seguramente entrarán en nuestro recuento de lo mejor del año.

Su show en Pulso GNP 2022 pinta para ser espectacular

Como ya lo sabrán, la gira mundial 2022 de Gorillaz arrancó hace algunos días por Sudamérica. La primera parada del tour fue en Uruguay, donde además de aventarse clásicos de su discografía y rolas de su más reciente álbum, aprovecharon para tocar canciones que llevaban un buen rato guardadas, como “Pirate Jet”, “Glitter Freeze” y “O Green World”. Pero no solo eso, también estrenaron temas como “Cracker Island” con Thundercat y “Silent Running” (ACÁ pueden escucharlas). En total, fueron 27 las rolas que sonaron en la Arena Antel de Montevideo.

Más tarde pasaron por Argentina, donde fueron los headliners del festival Quilmes Rock y por obvias razones, tuvieron que recortar el setlist. Durante su presentación se echaron 21 canciones y por ahí sorprendieron subiendo al escenario al rapero argentino Trueno, para que tirara un freestyle en “Clint Eastwood” (AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa).

Y sin duda, estamos seguros que para sus conciertos en México, Gorillaz tiene guardada una que otra sorpresa (¿será que inviten a un frestyler mexa para que se ponga a rapear junto a ellos?). De cualquier manera y para que se vayan preparando, acá les dejamos el posible setlist que tocarían en el showsazo que armarán en Pulso GNP 2022, ¿qué les parece?

“M1 A1” “Strange Timez” “Last Living Souls” “Tranz” “Aries” “Tomorrow Comes Today” “Rhinestone Eyes” “19-2000” “Cracker Island” “O Green World” “Pirate Jet” “On Melancholy Hill” “El Mañana” “Stylo” “Kids With Guns” “Andromeda” “Momentary Bliss” “Dirty Harry” “Superfast Jellyfish” “Feel Good Inc.” “Clint Eastwood”