El Corona Capital ha sido nominado por publicaciones como Pollstar como uno de los mejores festivales del mundo. Ahí, ha aparecido junto a evento de la talla del Glastonbury, Primavera Sound, Tomorrowland, Hellfest y Download Festival, por mencionar a algunos.

Y es interesante ver cómo el festival de la capital mexa se ha posicionado como un referente, sobre todo porque empezó como un festival mucho más pequeño a diferencia del gigante masivo que es ahora.

Así lucían los escenarios del primer Corona Capital en el 2010. Foto: Toni Francois para Sopitas.com.

La historia del Corona Capital: ¿Cómo nació?

Aquella primera edición del 2010 tuvo de headliners a Interpol y Pixies, siendo acompañados por Foals, White Lies, Two Door Cinema Club, Regina Spektor, Adanowsky, Echo and The Bunnymen, The Temper Trap y más.

La idea era tener en la Ciudad de México un festival con enfoque anglo. Y si bien ya existía el Vive Latino, la identidad de ese festival era precisamente la de darle un espacio a bandas de la escena hispanohablante.

Por ello, antes del Corona Capital existieron otros más como el Motorokr o el Zero Fest, que tuvieron lineups de lujo… pero por diversas razones, no cuajaron como para seguirse armando en años posteriores.

Foals en el Corona Capital 2010. Foto: Toni Francois.

Entonces, por esos años, había dos bandas que estaban cerradas para cada uno tener su propio concierto. Como nos cuenta Guillermo Parra de OCESA en entrevista, Interpol iba a tocar en la CDMX y cuatro días después, lo harían los Pixies.

Ahí se les prendió el foco… ¿Qué pasaría si hablamos con ambas bandas para proponerles juntarlas en un solo evento el mismo fin de semana? Esa fue la primera piedra de lo que hoy conocemos como el Corona Capital.

