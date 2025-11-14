Lo que necesitas saber: Todo lo que pase, curiosidades del ambiente, momentazos de bandas y otras curiosidades en nuestra cobertura en vivo del Corona Capital 2025.

El Corona Capital 2025 está cumpliendo XV años de existencia y la celebración está con todo. Por supuesto, acá en Sopitas.com vamos a estar en cada instante del festival para contarles todos los detalles en vivo, en nuestro minuto a minuto.

Si quieren saber cómo está el ambiente, cómo van las bandas tempraneras —si todavía no han llegado—, les decimos los precios para que se vayan preparando o simplemente, si quieren seguir todas las actualizaciones; acá se las traemos.

Corona Capital 2025: Minuto a Minuto del Día 2 (sábado)

Horarios ACTUALIZADOS del sábado del Corona Capital 2025

Para este segundo día de actividades del Corona Capital 2025 tenemos varios cambios importantes que tenemos que estar pendientes. Ayer se cambiaron algunos actos —se sumó PARALLELLE y LYRAH— así como un cambio en los horarios, como media hora menos a Chappell Roan.

También algunas bandas de en medio se movieron. Estos son los horarios oficiales.

Horarios día 2 Corona Capital

Acá en Sopitas vamos a darnos una vuelta a casi todas las bandas, para que vean cómo se van poniendo desde temprano. Acá en Sopitas.com vamos a estar también cubriendo los empalmes de Aurora, Marina y el de Vampire Weekend con Alabama Shakes. Acá pueden revisar los horarios completos.

Sigue nuestra cobertura en vivo del Corona Capital 2025

¿Transmisión en vivo?

De acuerdo con las redes sociales del Corona Capital 2025, vamos a tener una transmisión en vivo de lo que pase en el festival que van a poder seguir en VIX y en el canal de YouTube del Corona.