Rock The Vote: El día que el rock transformó la democracia

En vísperas de la elección presidencial entre Donald Trump y Joe Biden en los Estados Unidos, compartimos la historia y trascendencia de Rock The Vote y la manera en la que la música transformó la política en todo el mundo, poniendo énfasis en la importancia del voto joven.

El 11 de octubre de 1990, Luther Campbell y Chris Won Won de 2 Live Crew fueron arrestados por la policía de Florida, acusados de realizar “actos obscenos y lascivos”. El arresto ocurrió tres días después de que un juez federal dictaminará que el tercer álbum del grupo ‘As Nasty as They Wanna Be’ era obsceno y por lo tanto, ilegal para su venta en diversos estados de la unión americana, provocando que empleados de algunas tiendas de discos, fueran arrestados por vender el disco a policías encubiertos.

Esa fue la gota que derramó el vaso en una industria musical que había sido amenazada y censurada en repetidas ocasiones por un sistema político dominado por los republicanos, quienes habían aprobado –entre otras cosas– la medida que obligaba a que todos los discos que pudieran “atentar contra la moralidad” debido a lo explícito de sus letras, se vendieran únicamente a mayores de edad, a menores acompañados de algún adulto, o con la famosa calcomanía de “Parental advisory, explicit content” que buscaba alertar a los padres de familia sobre las profanidades que estaban por escuchar sus querubines.

Fue entones que Jeff Ayeroff, un importante ejecutivo de Virgin Records, decidió poner manos a la obra, no para convencer a los políticos conservadores de Washington de que sus medidas significaban un atentado contra la libertad de expresión y libertad artística para todos los músicos, sino para dar un paso más y ser el cambio que él sentía que se necesitaba: formar una organización civil, sin fines de lucro, enfocada a impulsar la participación y el registro de los jóvenes en los comicios electorales de los Estados Unidos.

Un ejercicio que en la era de TikTok, Instagram, Twitter o Facebook, parece fácil, pero que en aquel entonces era titánico y sin precedentes, pues hablamos del sector que históricamente había tenido una menor participación al momento de presentarse a las urnas.

El surgimiento de Rock The Vote

Ese, fue el nacimiento de Rock The Vote, una plataforma que ha trascendido a lo largo de tres décadas y que se ha expandido a otras latitudes buscando impulsar la participación ciudadana a través de la música.

Pero los inicios no fueron tan fáciles, pues en medio del enfrentamiento con los políticos conservadores que querían censurar la música, y de un colectivo de artistas que señalaban la injusticia y la opresión, había millones de personas sin acceso a plataformas digitales o información de primera mano.

Una anécdota que trascendió en la historia, es que mientras Jeff Ayeroff buscaba defender la música, a los músicos y a los jóvenes consumidores ávidos de más espacios para escuchar otro tipo de música diferente a Rick Astley, la esposa del entonces Secretario del Tesoro, Susan Baker, estaba sentada con la futura Segunda Dama de los Estados Unidos, Tipper Gore, (esposa de Al Gore) cuando su pequeña hija se acercó para pedirle a su mamá que le explicara la letra de “Like a Virgin” de Madonna.

MTV estaba por cumplir diez años de vida, pero también empezaba a ser cuestionado por grupos conservadores que veían con “preocupación” la manera en la que un canal de música, transmitía videos de rap, grunge o metal hasta las televisiones de sus hogares.

La carrera de Ayeroff en la industria musical le había permitido estar detrás de la carrera de varios artistas, pero también detrás de la producción de los mejores videos musicales de la década de los ochenta, lo cual le convirtió en un aliado clave para MTV que en aquel entonces era el punto de encuentro para millones de jóvenes en la era previa al internet.

En busca de jóvenes votantes

Así que Ayeroff se acercó a los ejecutivos de MTV con la idea de crear una campaña que impulsara la participación de votantes, la cual estaría reforzada con la participación de varios artistas, y aunque en un principio MTV se la pensó al considerar que se “podía salir de su target” (porque votar era algo que solo hacían las personas mayores) al final se sumaron, sin saber que en los meses posteriores cambiarían la relación de los jóvenes, con la política y la participación electoral.

El primer spot de Rock The Vote fue protagonizado por Madonna y dirigido por Paula Greif, quien estuvo a cargo de videos para Duran Duran o The Smiths. En el comercial, Madonna salió vestida en cadena nacional con absolutamente nada más que la bandera estadounidense, y esto es literal, pues de acuerdo con Greif, alguien robó la ropa interior de color rojo que la estrella utilizaría ese día.

Ver en YouTube

El comercial tuvo el éxito esperado y a partir de entonces, Rock the Vote se convirtió en la plataforma en la que todos querían estar, desde Michael Jackson, los chicos de Deee-Lite (con todo y su “Groove is in The Heart”), LL Cool J, e incluso Megadeth, esperaron su turno para hacer el anuncio de servicio público, con cartelones donde se leía “Tu voto es tu voz”. R.E.M., no fue la excepción, teniendo varias apariciones junto a su álbum de 1991 ’Out of Time”, el cual se vendía acompañado de estampas postales que garantizaba que las personas pudieran registrarse para votar.

Ciertamente no se puede señalar un solo factor como resultado de la victoria de Bill Clinton en las elecciones presidenciales de 1992, pero Rock The Vote había cobrado tal relevancia en aquel entonces que se registró un aumento del 37% en la participación de los jóvenes votantes de entre 18 y 24 años, lo cual les valió un propio agradecimiento del propio Clinton tras jurar protesta como nuevo presidente de los Estados Unidos.

Desde entonces, Rock The Vote ha mantenido su misión por más de treinta años, empedrando a los jóvenes a tomar un rol mucho más activo en las decisiones políticas de su comunidad, y adaptándose a los tiempos. Rock The Vote ha abierto también sus puertas no sólo para recibir a músicos, sino que también trabaja con estrellas de cine, deportistas, periodistas o activistas.

Incluso, podríamos decir que ha servido de inspiración para una gran cantidad de movimientos surgidos en todas partes del mundo para incentivar el voto joven como Rave The Vote o HeadCount, una ONG que ha trabajado al lado de artistas como Grouplove, Billie Eilish o Ariana Grande para colocar módulos para que los jóvenes se puedan registrar para votar en cada concierto de los artistas.

En México, en el 2006, Rock the Vote fungió como ejemplo para la campaña “Tu Rock Es Votar” en la que varias figuras salieron a incentivar el voto en una de las elecciones más cerradas en la historia de nuestro país.

Ver en YouTube

Afortunadamente en el 2020 hay muchas plataformas para informarnos, hemos sido testigos de cómo TikTok ha sido clave para articular movimientos sociales y políticos pero también, hay personas que siguen sin darse cuenta sobre la importancia de votar.

No solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo y en cualquier elección. Si queremos cambiar lo que no nos gusta, nos tenemos que involucrar, y ese tal vez sea el mayor legado de Rock The Vote.