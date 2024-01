Lo que necesitas saber: Luego de 5 largos años, Ride por fin confirmó el lanzamiento de su siguiente material discográfico.

Pues vamos iniciando el 2024 y ya se están cocinando los regresos musicales para los meses venideros. Como lo leyeron acá arribita, pronto tendremos un nuevo disco de Ride.

El material llevará por título Interplay y estará listo para llegar a nuestras vidas el próximo mes de marzo. Lo mejor: la banda de liberó un primer sencillo para ir calando de qué va este próximo material discográfico.

Ride anunció su nuevo disco para el mes de marzo de este 2024. Foto: vía Facebook de la banda.

Ride comparte “Peace Sign” y qué fue lo que inspiró la rola

El nuevo disco de Ride se acerca y con el anuncio, llega la rola “Peace Sign” para darnos una probadita bastante cool. La rola, por supuesto, trae toda esta vibra shoegaze que se complementa con sintetizadores y melodías bastante optimistas.

Y de hecho, hay varios detalles que hacen de este tema algo especial. Primero, porque Andy Bell, guitarrista y compositor principal de la banda, reveló que este sencillo está inspirado en el documental The Alpinist (que aquí en México se puede ver en Star+).

Esa película nos muestra al alpinista Marc-André Leclerc, fallecido en el 2018, quien era retratado como un tipo que si bien era desconocido, también destacaba por su actitud de ‘espíritu libre’, bastante inspirador y toda la onda.

Marc-André Leclerc en ‘The Alpinist’ el documental que inspiró la nueva canción de Ride. Foto: Universal Pictures.

De acuerdo con lo que Bell contó a la NME, hay una escena del documental donde Leclerc mira su teléfono mientras analiza las condiciones meteorológicas, preparándose para lo que será una de las escaladas más extremas que hará.

Todo ese componente conmovedor, motivó la composición de esta letra en la que además se desenvuelve en un mensaje de paz. “Dame una señal de paz, pon tus manos en el aire… Déjame saber que estás ahí”, dice el coro de la rola. Chequen acá “Peace Sign” de Ride.

‘Interplay’: El nuevo disco de Ride llegará en marzo

¿Ya escucharon la nueva rola? Bueno, pues es hora de hablar del nuevo disco de Ride, que llegará bajo el nombre de Interplay y que se publicará el 29 de marzo próximo, ahí para que lo vayan clavando en su agenda. Este es el tracklist del disco y la portada:

1. Peace Sign

2. Last Frontier

3. Light in a Quiet Room

4. Monaco

5. I Came to See the Wreck

6. Stay Free

7. Last Night I Came

8. Sunrise Chaser

9. Midnight Rider

10. Portland Rocks

11. Essaouira

12. Yesterday Is Just a Song

Pues ya está… El nuevo disco de Ride está bien cerquita a cuatro años de su último material y seguro que varios ya están saboreándose una posible gira que los traiga a México ya sea en un festival o con un headline show. Así que atentos por acá porque les traeremos los detalles si se da. ¿Emocionados o qué onda?

Portada de ‘Interplay’ de Ride. Foto: Wichita Records/PIAS.

