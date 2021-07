James Blake anuncia nuevo disco y comparte la reflexiva rola “Say What You Will”

Llegó el momento de sumar a un artista más a la larga lista de regresos musicales que hemos visto en lo que va del 2021. En esta ocasión, es James Blake quien reaparece en escena con nueva música y el anuncio de un material discográfico que lanzará en poco menos de dos meses.

Este jueves, el reconocido músico inglés compartió la canción “Say What You Will” junto con su video oficial en compañía de Finneas, el productor y hermano de Billie Eilish. De esta manera, comienza con la promoción de su disco Friends That Break Your Heart que verá la luz a mediados del mes de septiembre próximo.

James Blake prepara el lanzamiento de su nuevo álbum

James Blake lanzó Assume Form, más reciente álbum de larga duración, en 2019. Luego, a lo largo del fatídico y pandémico 2020, se mantuvo bastante activo con algunos sencillos aislados, además de dos EP’s (Covers y Before). Pero tal parece que el último año, anduvo bastante inspirado componiendo y escribiendo mucho material.

La prueba está en que el británico acaba de anunciar lo que será su quinto álbum de estudio, mismo que llevará por nombre Friends That Break Your Heart. Este material arribará a plataformas el 10 de septiembre (tan solo unos días antes de que celebré su cumpleaños número 33) y constará de 12 tracks en los cuales encontraremos colaboraciones de primer nivel como SZA, Monica Martin y más.

Pero ahí no paran las sorpresas. Este jueves, James Blake también compartió el tema “Say What You Will“, que es el primer sencillo promocional de dicho material discográfico. Junto con la canción, también se lanzó el video oficial donde el cantante comparte pantalla con Finneas, el productor, colaborador y hermano de Billie Eilish.

El clip nos muestra de manera cómica y nostálgica lo efímera que puede ser la fama. Y así, nos encontramos a James en diferentes situaciones donde se ve opacado por el éxito de Finneas. Mientras el compositor británico tiene un Grammy, su invitado en el video tiene varios más. O incluso aparece una secuencia donde Blake va caminando alrededor de una alberca y una fanática lo detiene, pero solo para que le tome una foto con su rival musical en el video.

“La canción trata sobre encontrar la paz con quién eres y dónde estás, independientemente de lo bien que otras personas parezcan estar haciéndolo. La comparación realmente es la ladrona de la alegría“, comentó James Blake en un comunicado (vía Rolling Stone). Checa a continuación el nuevo video y más abajo el tracklist de su próximo álbum.

Tracklist de ‘Friends That Break Your Heart’

1. Famous Last Words

2. Life Is Not the Same

3. Coming Back (feat. SZA)

4. Funeral

5. Frozen (feat. JID & SwaVay)

6. I’m So Blessed You’re Mine

7. Foot Forward

8. Show Me (feat. Monica Martin)

9. Say What You Will

10. Lost Angel Nights

11. Friends That Break Your Heart

12. If I’m Insecure