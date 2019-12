En 2006 el líder y vocalista de Pulp, Jarvis Cocker, lanzó su primer disco como solista el cual se llamó simplemente Jarvis. En él además de incluir rolones como “Don’t Let Him Waste Your Time” o “Black Magic”, decidió poner una canción de protesta llamada “Running the World”. 13 años después, el cantante ha decidido relanzarla con un solo objetivo, hacer que llegue al número uno en las listas navideñas.

A simple vista esto podría parecer un capricho del señor Jarvis para que escuchen su tema y pueda seguir vendiendo discos, pero la verdad es que tiene un trasfondo enorme y una buena causa. Resulta que esta rola fue regrabada por la estrella del britpop junto al Cuarteto Kaiser para convertirse en el centro de una enorme campaña llamada “Cunts Are Still Running the World” dirigida por dos fans de Cocker, Michael Hall y Darcie Molina.

La finalidad de esta campaña es promover la inclusión, la representación, el amor, la aceptación y la amabilidad después de la reciente reelección del gobierno conservador encabezado por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Rough Trade Records y el propio Jarvis donarán las ganancias de las ventas individuales de la rola a una organización benéfica para personas sin hogar llamada Shelter.

En un comunicado publicado por el propio músico en su cuenta de Instagram, dijo que estaba orgulloso de que la gente tomara su rola para alzar la voz en estos momentos duros para la sociedad inglesa: “Estoy muy orgulloso de que la gente haya elegido la canción como medio de protesta contra la situación social, política y medioambiental en la que nos encontramos. Hemos estado tocando esta canción en los recientes shows y a menudo canto ‘pero no por mucho tiempo’ al final. Creo de verdad que, mientras no nos rindamos, eso es cierto”.

Escuchen a continuación la nueva versión de “Running The World” que Jarvis Cocker grabó junto al Cuarteto Kaiser: