Un regreso esperado: John Mayer volverá este año con un nuevo disco llamado ‘Sob Rock’

Parece que las cosas poco a poco van mejorando para la industria musical. Gracias a que en varios países del mundo están levantando las restricciones que impusieron cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, estamos a nada de que los conciertos y festivales en vivo vuelvan como los conocíamos. Sin embargo, varios artistas seguirán lanzando rolas y hasta álbumes por el momento, trayéndonos regresos esperados como el de John Mayer.

Fue en el ahora lejano 2017 cuando el músico estadounidense estrenó su más reciente material discográfico, The Search For Everything, un disco conceptual basado en la superación de una ruptura amorosa. Sin embargo, durante todo ese tiempo no paró de componer y presentarnos canciones espectaculares, como su hitazo “New Light” en 2018 y un año más tarde lanzó otro par de sencillos, “I Guess I Just Feel Like” y “Carry Me Away”.

John Mayer regresa con un nuevo disco, ‘Sob Rock’

A pesar de que nunca dejó de compartir música nueva, la verdad es que esperábamos que John Mayer anunciara un nuevo álbum, porque es todo un musicazo y necesitábamos rolas recién salidas del horno. Y luego de mucha anticipación, por fin el guitarrista confirmó que este año volverá con el octavo disco de toda su carrera, el cual llevará por nombre Sob Rock y que al menos por la portada, todo indica a que tendrá mucha influencia ochentera.

A través de sus redes sociales, Mayer compartió la carátula de su siguiente material discográfico, en donde podemos verlo cargando su propio modelo de guitarra de la marca PRS mientras se encuentra en un cuarto blanco. Tan solo dio ese primer vistazo y por supuesto, reveló la fecha oficial de lanzamiento, pero fue más que suficiente como para emocionar a todos sus fans porque llevan un buen rato esperando noticias como esta.

El álbum llegará en unas cuantas semanas

De acuerdo con NME, John Mayer bromeó sobre el estreno de su siguiente disco en sus historias de Instagram, mencionando que se había tardado pero que todo tenía una explicación: “Les aseguro que todo comenzará muy pronto. Lo diré así: cada día que tienes que pasar sin mi nueva música es otro día en el que puedo trabajar más duro para asegurarme de que sea escuchada por tanta gente y así puedan disfrutarla. Espero que piense que vale la pena esperar”.

Sob Rock, el octavo álbum de estudio de John Mayer llegará a nosotros gracias a las plataformas digitales y en formato físico el próximo 16 de julio. Pero mientras llega esa fecha, esperamos a que suelte el primer sencillo de este y para ir calentando motores, escuchemos la rola con la que la rompió hace algunos años y que sigue sonando duro en la radio, “New Light”: