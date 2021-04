Jorja Smith anuncia un nuevo proyecto estrenando la íntima rola “Gone”

Puede que la industria musical siga esperando a que vuelvan los conciertos y festivales en vivo. Sin embargo, contra todo pronóstico, muchos artistas continuaron con sus carreras, pues la gran mayoría está aprovechando este tiempo para componer y lanzar canciones. A pesar de eso, hay quienes tienen proyectos sumamente ambiciosos que prometen sorprender a todo el mundo, como lo que estuvo planeando por un buen rato la cantante Jorja Smith.

Esta chica es una de las verdaderas joyas musicales que tiene el Reino Unido. A pesar de su edad, tiene una gran trayectoria y se ha posicionado como una promesa del R&B, y próximamente la veremos en la versión virtual del festival Glastonbury, junto a grandes nombres como Damon Albarn, Coldplay, HAIM y más (ACÁ pueden checar el lineup). Pero mientras eso pasa, la artista británica vuelve con un disco sumamente especial.

Jorja Smith vuelve con ‘Be Right Back’

Resulta que este 19 de abril, Jorja Smith anunció con bombo y platillo el estreno de Be Right Back. Aunque podría parecer un nuevo material discográfico –y el primero de la cantante desde su álbum debut de 2018– , en realidad se trata de una colección de 8 canciones que servirán para levantarle el ánimo a sus fans, mientras termina todos los preparativos para su siguiente placa. En pocas palabras, serán rolas totalmente independientes.

De acuerdo con Consequence of Sound, Jorja dijo que este material se llamaba así porque “es solo algo que quiero que mis fans tengan en este momento”. Además, como les explicábamos antes, declaró que “esto no es un álbum y estas canciones no lo habrían hecho. Si necesitaba hacer estas canciones, entonces alguien necesita escucharlas también”. Y por si esto no fuera suficiente, con esta noticia también lanzó un nuevo sencillo.

Hace unos días, Smith estrenó una canción llamada “Addicted”, pero ahora nos presenta otra rola, “Gone”, la cual contó con la producción de Rahki –ganador del Grammy que ha trabajado con artistas como Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent y más–. Sobre este tema, la artista mencionó que en ella se cuestiona por qué el destino o alguna fuerza más fuerte que nosotros se llevaba a las personas que queremos, ideal para estos tiempos tan raros.

Be Right Back, el nuevo proyecto de Jorja Smith estará disponible en plataformas digitales el próximo 14 de mayo. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, por acá les dejamos el primer sencillo, “Gone”: