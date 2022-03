Julieta Venegas regresa para ponernos a bailar con la rola “Mismo amor”

Oh sí, por estrenos musicales no paramos. No cabe duda de que este 2022 es un gran año para la industria, pues además del regreso de los festivales y conciertos en todo el mundo, varios artistas y bandas lanzarán nuevos discos en los próximos meses. Sin embargo, hay quienes nos emocionaron porque después de un buen rato en silencio, están de vuelta y por la puerta grande con rolas recién salidas del horno, como Julieta Venegas.

Como recordarán, fue en 2015 cuando la cantautora mexicana presentó su más reciente material discográfico, Algo sucede. Desde entonces ha hecho un montón de cosas, protagonizó la obra de teatro La enamorada e incluso compuso un álbum conceptual de dicha puesta en escena. Pero también ha colaborado con un montón de artistas como Bad Bunny y Tainy, Sen Senra y hasta compuso la canción “Cecilia”, para la serie homónima de Paramount +.

Julieta Venegas regresa después de siete años con “Mismo amor”

Sin embargo, lo cierto es que por su propia cuenta, Julieta Venegas no había lanzado música nueva en siete años… ¿pueden creerlo? Pero no se preocupen, que todo ese tiempo de espera valdrá la pena ya que este 2022, esta grandiosa artista regresará oficialmente con su octavo disco y como primer sencillo de lo que podremos escuchar en dicha placa nos presenta “Mismo amor”, una rola donde de plano se sale de su zona de confort.

Este tema se basa en una melodía sumamente pegajosa y bailable, llena de sintetizadores y una vibra funk que los enganchará desde el primero segundo. Pero hablando de la letra, en ella, Julieta habla sobre la transformación de una relación que se encuentra ese punto crítico en el que tienes qué decidir entre salvar todo y de plano cortarlo de una vez. Sin duda, esta canción los hará sacar sus mejores pasos de baile.

También reveló un par de detalles de su nuevo disco

Por si esto no fuera suficiente, Julieta Venegas también confirmó algunos detalles de su siguiente material discográfico. Para empezar, mencionó que en esta ocasión el álbum contó con la producción de uno de los músicos latinos más importantes de los últimos tiempos: Álex Anwandter. Además, mencionó que con este sencillo arranca un nuevo capítulo de su carrera que por supuesto, no nos podemos perder.

“Estoy iniciando una etapa muy linda y estoy feliz de poder compartirla con Uds. Se viene un nuevo disco, del cual les adelanto un poquito con ‘Mismo amor’, que esta producido por un artista que admiro mucho, Álex Anwandter . De la mano de él, he visto cómo las canciones han ido creciendo hasta convertirse en lo que tenemos. Has trabajado con corazón, seriedad, emoción y todo eso es hermoso. Se los cuento, porque encontrar cómplices en la vida es tan importante, y lo que sé esta armando con este disco ha sido una etapa llena de aprendizaje y amor. Tengo muchas ganas de que lo escuchen. Por ahora va un adelanto”…

Hasta el momento, la cantautora mexicana no ha confirmado más información sobre su nuevo álbum de estudio, pero estamos seguros que conforme pase el tiempo anunciará cuándo estará disponible y probablemente en su presentación en el Vive Latino 2022 nos sorprenda tocando algunas rolas recién compuestas. Pero mientras tanto, dejen lo que están haciendo y trépenle al volumen para escuchar “Mismo amor” a continuación: