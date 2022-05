¡Se armó! Y les tenemos que decir que la espera valió totalmente la pena. El festival Vaivén volvió a las andadas en este 2022 luego del parón del último par de años (cosas de la pandemia, ya saben)… y la fiesta fue lo que muchos esperaban: música genial, ambiente increíble, buena vibra y otros detalles que hicieron que no se sintiera tanto el calorón que hacía en Jardines de México.

Como sea, actos como el de Jungle, Cut Copy, Sigur Rós y más no defraudaron. El regreso a los festivales continuó en Vaivén y por acá, recapitulamos algunos de los mejores actos del festival que se celebró el pasado sábado 30 de abril.

Foto: Festival Vaivén (Facebook)

Cut Copy

Un cierre espectacular…. con esa sola frase, podríamos definir lo que Cut Copy hizo para dar por terminadas la actividades en el escenario principal del Vaivén 2022. La banda, una de las pioneras del llamado ‘indie-dance’, regresó a nuestro país y como siempre, puso a los fans a bailar como si no hubiera un mañana.

Al ritmo de temazos como “Lights & Music”, “Hearts On Fire”, “Need You Now” y muchas otras de su espectacular repertorio, los australianos hicieron valer todo el tiempo de espera para verlos. Y los extrañamos bastante, no lo vamos a negar.

Pero la emoción no era solo nuestra ya que Dan Whitford se dejó llevar tanto que lo vimos recostarse y cantar mientras giraba en el suelo. El grupo montó un fiestón que además, adornaron al final con un emocionante set de fuegos artificiales para iluminar una noche magnífica en el festival. Enormes.

Lo de Cut Copy (@cutcopy) cerrando el escenario principal de Vaivén, una locura total. Así sonó “Lights & Music”. ? pic.twitter.com/ic95I1Cnja — SopitasFM (@sopitasfm) May 1, 2022

Sigur Rós le puso atmósfera a un show inolvidable

Sin duda, uno de los actos que más se esperaban por la leyenda de la propia banda y por su regreso en grande a la escena, con todo y su tecladista original Kjarri Sveinsson tras su separación de la banda en 2013. Sigur Rós fue magia pura, llena de atmósfera, emotividad y pasión.

Luego de su paso por la Ciudad de México en el Teatro Metropólitan (donde además estrenaron canciones), la banda trajo su show entero al Vaivén con esos visuales hipnóticos y el formato full-band que le da un toque especial a cada presentación.

Y como era de esperarse, se robaron la atención de todos en el escenario principal con rolas clásicas como “Svefn-g-englar“, “Ný batterí“, “Gong”, “Festival”, “Sæglópur” y la nueva “Gold 4” como probadita de lo que será su próximo álbum. Los más fans aprovecharon para quedarse parados y mirar el espectacular acto de los islandeses mientras que varios más disfrutaron del momento sentados en el pastito.

Esperen pronto la entrevista exclusiva que tuvimos con la banda previo a su show en Vaivén, porque nos contaron un poco del disco que lanzarán en unos meses y más.

Jungle se robó el Vaivén 2022 por mucho

Sí, así como lo leen… Es justo decir que Jungle se llevó el Vaivén 2022 y vaya que la gente los esperaba con ansias en la pista de la tarima principal que estaba atiborrada. Mucho baile, buena vibra y eso lo transmitía enteramente el combo liderado por Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson.

En todo momento, expresaron el gran cariño que sienten por México y nos mostraron cómo es que una banda de ese calibre puede sonar tan igual en vivo como en el estudio. Mucha clase y perfección sutil con rolas de la talla de “Keep Moving”, “The Heat”, “Smile”, “Happy Man”, “Lifting You”, “Bonnie Hill”, “Busy Earnin'”, algunas referencias geniales a “Stayin’ Alive” de Bee Gees y claro, ese temazo que es “Casio”, que todos corearon a tope.

Ya no podemos esperar a que regresen pronto porque es de esos shows que se disfrutan de inicio a fin.

Jungle (@jungle4eva) soltó la magia en el Vaivén con “Casio” y por ahí hasta le pusieron toques de “Stayin’ Alive” de Bee Gees. ?? pic.twitter.com/Sifiqf6Icf — SopitasFM (@sopitasfm) May 1, 2022

Clubz sigue mostrando que son uno de los mejores proyectos de México

En este punto de la vida, los fans mexicanos ya sabrán que Clubz es uno de los mejores proyectos musicales del país y en cada oportunidad, así lo confirman. La banda liderada por Coco Santos y Orlando Fernández entró de último momento a line-up de Vaivén por una cancelación de otro artista… y la verdad es que siempre es un deleite escucharlos en vivo.

“Afrika”, “Nagano”, “Popscuro”, algún nuevo tema por ahí compusieron el setlist del dúo regio. Pero si hubo un momento que nos tomó por sorpresa y que elevó los ánimos todavía más, fue cuando tocaron “Palmeras” que de pronto se convirtió en “Bailando”, ese hit de eurodance de finales de los 90 de Paradisio hizo muy popular en todo el mundo.

Y así, todos cantamos “tú y yo a la fiesta, tú y yooooo, toda la noche….”.

Porter Robinson se rifó en su regreso a México

Pocos artistas son tan expresivos como Porter Robinson. Previo a su show en el escenario principal del Vaivén, tuvimos la oportunidad de platicar con él en camerinos y él no tiene reparo en admitir que se siente un poco tímido cuando se trata de tratar con la prensa o cosas así. Pero cuando se sube al escenario, se convierte en un showman total.

Desborda alegría, se nota su pasión por tocar, por ver a la gente disfrutar de su música, de hacer lo que artísticamente le toca y lo que mejor sabe. “Look At The Sky”, “Shelter”, “Mirror”, “Get Your Wish” (POR ACÁ les contamos la historia detrás de la canción), “Musician” y más rolas fueron las que nos dejó escuchar en este show.

Y también, se mostró feliz de volver a México luego de mucho tiempo. Las pantallas del escenario principal mostraban su sonrisa y esa felicidad era innegable.