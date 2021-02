Se terminó: Kim Kardashian le pidió el divorcio legalmente a Kanye West

El fin de una era para el mundo de la farándula estadounidense… Luego de un buen rato lleno de tensiones familiares y algunos rumores sobre su separación, finalmente se ha confirmado que Kim Kardashian y Kanye West se divorcian.

La reconocida empresaria y el rapero habían dado indicios de que estaban distanciados y se veía venir lo peor. Sin embargo, fue hasta este 19 de febrero que medios en Estados Unidos revelaron que ella registró la documentación necesaria para sellar el trámite. Y así, terminan varios años como una de las parejas más populares del espectáculo internacional.

Kim Kardashian pide legalmente el divorcio a Kanye West

Como dijimos, ya se veía venir en cualquier momento. Después de siete años casados, este viernes Kim Kardashian presentó ante una corte la documentación con la que legalmente termina su matrimonio con Kanye West. De acuerdo con TMZ, las fuentes cercanas a la ahora ex pareja dicen que todo ha el proceso ha sido bastante amigable, sin disputas ni nada intenso.

Según indica dicho medio, la socialité pidió la custodia legal conjunta de los cuatro hijos que tuvo con el también productor, quien al parecer aceptó dicho término. Además, se dice que tienen un acuerdo prenupcial que ninguno de los dos hará válido y que ya están delineando un acuerdo de liquidación de propiedades.

Los documentos presentados por la abogada de Kim Laura Wasser no tienen estipulada una fecha concreta de separación y está marcada como ‘por determinar’, aclara TMZ. Pero básicamente, esto quiere decir que no hay vuelta atrás y que el rapero y la empresaria están terminando por la vía legal su matrimonio de siete años.

También puedes leer: FÍJATE, PATY: KANYE WEST Y KIM KARDASHIAN (AHORA SÍ) ESTARÍAN A NADA DEL DIVORCIO

Unos meses turbulentos

El 2020 fue turbulento para el mundo entero, pero en lo que respecta a las figuras de Kim Kardashian y Kanye West, las cosas se andaban saliendo de control por todos lados. En medio de sus aspiraciones político-electorales a lo largo del año pasado, el compositor de “Can’t Tell Me Nothing” tuvo algunas fricciones importantes con la familia de su ahora ex esposa.

Fue en julio pasado cuando el rapero reveló que la familia Kardashian tenía la idea de internarlo en una clínica psiquiátrica. Además de eso, Kanye encendió las redes en esos días al comparar a su suegra, Kris Jenner, con el mandatario (dictador) norcoreano Kim Jong-Un llamándole ‘Kris Jong-Un’. A partir de ese momento, su matrimonio comenzó a deteriorarse hasta este momento. Como dijimos, es el fin de una era para la farándula mundial.