¿Esta es la buena? Kanye West anuncia un nuevo evento para presentar ‘DONDA’

Con Kanye West ya no sabemos qué esperar –y no hablamos de todas sus declaraciones polémicas–. Así como tu crush, el rapero lleva un buen rato ilusionando a sus fans y a la industria musical en general diciendo que muy pronto podremos escuchar su nuevo disco, DONDA, pues desde Jesus is King de 2019 y luego de su fallida campaña a la presidencia de los Estados Unidos, no ha estrenado rolas recién salidas del horno. Pero nomás nos deja vestidos y alborotados.

Como recordarán, el pasado 22 de julio y luego de esperar casi dos horas y media, Yeezy presentó su décimo álbum de estudio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en un evento único. El también productor solamente saltó a la cancha –con la cara tapada y toda la cosa– y dio vueltas alrededor mientras sonaban las canciones que conformarán su siguiente material discográfico. Pa’ pronto, fue algo que nunca antes habíamos visto.

Kanye West volverá a presentar ‘DONDA’ en vivo

Luego de ver este show que nos dejó con el ojo cuadrado y que algunas personas muy listas vendieran aire de esta essstraña listening party, esperábamos que DONDA estuviera disponible en plataformas digitales al día siguiente, el 23 de julio. Sin embargo, Kanye West siendo Kanye West, retrasó el lanzamiento de este álbum un par de ocasiones (ACÁ les contamos cuándo sale) y de hecho, está viviendo en el mismo estadio para terminar el disco.

Pero contra todo pronóstico, parece que ahora sí, solo es cuestión de días para escuchar completito el décimo material discográfico de Kanye y no solo eso, pues anda organizando otro evento para presentarlo. De acuerdo con distintos medios como Stereogum, el rapero volverá a pisar la cancha del Mercedes-Benz Stadium donde unos cuantos afortunados tendrán chance de escuchar su música nueva en vivo y a todo color.

Hasta el momento no han confirmado si se podrá seguir en vivo

Según la misma fuente, este espectáculo de Kanye West se llevará a cabo el próximo 5 de agosto a las 8 de la noche –hora del centro de México– y los boletos ya están disponibles para aquellos que mueren por estar ahí. Toda esta información la confirmó el manager del productor e incluso mencionan que el director artístico del show es ni más ni menos que el diseñador de moda Demna Gvasalia, cofundador de Vetements y director creativo de Balenciaga.

Aunque esta es una buena noticia para los fanáticos de Yeezy, no todo es maravilloso. La primera listening party se puso seguir en tiempo real a través de Apple Music; sin embargo, en esta ocasión la plataforma de streaming musical de la compañía de Cupertino no ha mencionado si una vez más, transmitirán en vivo todo lo que sucede en este estadio de Atlanta. Al parecer y por todo lo que ha surgido en las últimas semanas, el 2021 será el año de Kanye.