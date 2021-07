Ofertas brgs: Fan vende aire de la listening party de Kanye West en miles de dólares

Eso de ser emprendedor es algo que se lleva en la sangre, sin duda… basta con mirar lo que se le ocurrió a un fan de Kanye West para ganarse un billete. ¿Ya ves que esta semana fue la presentación del nuevo álbum de Kanye? Bueno, el tipo tuvo la brillante idea de llevar consigo una bolsa, recoger un poco de aire en el evento ¡y ponerlo a la venta!

Sí, sí, leíste bien… el sujeto anda vendiendo en internet una bolsa con aire que, como ves, asegura que no es cualquier airecillo. Es nada menos que aire tomado en el evento organizado por Kanye West el pasado jueves en el Mercedez Benz Stadium de Atlanta, para la presentación de su nuevo disco ‘DONDA’.

El ingenioso vendedor le puso un precio superior a los 3 mil dólares

La bolsa con el especial aire se puso a la venta en ebay, así que como sabrás, no tiene un precio fijo. Pero mira tú, nada tonto el joven, pues el precio inicial que el vendedor le puso a su producto fue nada menos que 3 mil 333 dólares, cifra que si la trasladamos a pesos mexicanos, nos vendría saliendo en casi 67 mil pesos para estas fechas.

Y aunque uno podría pensar que el tipo no tendría éxito con su venta, si vas a ebay y entras a la subasta por la bolsa de aire, verás que las ofertas para ser el nuevo propietario del mismo aire que respiró Kanye en la presentación de su nuevo álbum, ya superan los 10 mil dólares (¡Wtf!).

Fan recounts seeing Kanye at the Mercedes Benz Stadium pic.twitter.com/RICSFSlJmv — dondasplace (@dondasplace) July 24, 2021

.@KanyeWest at the Atlanta United game at the Mercedes-Benz Stadium today (7.24.21) pic.twitter.com/1f40FNxiBT — Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) July 24, 2021

Ah pero la cosa es que sí debemos tomar en cuenta que, al ser su ciudad natal, en Atlanta el fanatismo por Kanye llega a niveles nada, pero neta nada convencionales. Como dijimos antes, la presentación de ‘DONDA’ fue el pasado jueves, es decir, el 22 de julio. ¿Qué tiene eso de importante? Simple, ese día ya fue declarado de manera oficial ¡como el día de Kanye West!

Tal cual, si vas a Atlanta un 22 de julio, te encontrarás con que por allá es una celebración oficial y toda la cosa en honor al rapero. No, no es una cuestión de que los fans lo tomen así como sucede con otros artistas, es oficial que Kanye West tiene su propio día en Atlanta.

The proclamation of July 22nd as Kanye West Day in the city of Atlanta, GA. pic.twitter.com/ukgsn71CDX — Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) July 24, 2021

No es la primera vez que venden aire de un evento donde estuvo Kanye

Ahora bien, aunque vender aire recogido en un evento como el listening party de Kanye West puede parecer una de esas ideas brgs que no a cualquiera se le hubiera ocurrido, en realidad no es nada nueva.

Esto ya sucedió en el 2015, la única diferencia fue que en aquel entonces el aire fue tomado desde las primeras filas de un concierto del rapero. Aquella vez, la bolsa se vendió en más de 60 mil dólares.

eBay users have been bidding upwards of $65,000 for a bag of air from a Kanye West concert http://t.co/11aajLFAvY pic.twitter.com/nDbJVFRDGp — Daily Mail Femail (@Femail) March 6, 2015

History repeats itself. pic.twitter.com/LhDgrghSRo — Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) July 23, 2021

Pero bueno, el estreno del disco volvió a retrasarse

El estreno de ‘DONDA’ se retrasó varias semanas, por lo que tanto la listening party desde Atlanta, como la esperada salida del disco que según sería al día siguiente, provocó la locura para los fans (y no tan fans) de Kanye. Y es que entre las muchas sorpresas que trae la nueva producción del rapero, la colaboración de Jay-Z se anda robando toda la atención por eso de que no siempre han sido los mejores amigos.

La mala noticia es que la salida del álbum volvió a retrasarse. Kanye hizo la listening party con la supuesta promesa de que lanzaría el disco un día después, el viernes 23 de julio, y pues nada… una vez más nos dejó esperando como con el estreno de ‘Yandhi’. Según se reporta, el estreno se aplazó para el próximo 6 de agosto.

Muchos han llamado oportunista al sujeto por vender una simple bolsa de aire por más que haya sido recogido en tal evento, pero en fin, cada quien sabe en que se gasta su dinero y mientras alguien pague por “artículos” de esa clase, pues nunca faltará el “emprendedor” que vea una mina de oro en ellos.