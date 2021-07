¿Ahora sí? Ya hay fecha para el estreno de ‘Donda’, el nuevo disco de Kanye West

Quizá lo primero que piensas cuando escuchas el nombre de Kanye West es que hablaremos de un nuevo escándalo que involucre a la dinastía Kardashian, pero no, también tiene su talento para eso de la música y ahora más que nunca eso es lo que lo tiene en boca de todo mundo.

Pasa que esta semana, el buen Kanye anduvo de fiesta, literal, pues organizó una listening party para presentar ‘Donda’, su nuevo y muy esperado álbum. El tema es que la listening party se hizo el pasado 22 de julio en el Mercedes-Benz Stadium, desde Atlanta, con la promesa de que el disco se estrenaría al día siguiente.

Pero que siempre no… tal como nos la ha aplicado antes, el estreno del nuevo disco de Kanye volvió a retrasarse. Fans y no tan fans del rapero nos quedamos con las ganas de empezar a disfrutar ya de su nueva música, pero ya hay una nueva fecha que, esperamos, ahora sí sea la buena.

‘Donda’ es un disco del que ya se han dado muy buenas críticas, especialmente por la colaboración con Jay-Z de la que la neta se espera mucho. Y es que el album promete ser emotivo porque no sólo está dedicado a la madre de Kanye, quien falleció en el 2007, también porque uno de los temas hace referencia a la pérdida de su familia.

De hecho, durante la listening party se le salieron unas cuantas lágrimas al rapero al interpretar dicho tema, lo que de inmediato hizo pensar a todos en el momento que vive con eso del divorcio con Kim y demás. Aunque bueno, luego de las lágrimas, al músico se le vio más tranquilo paseándose entre la gente en el Mercedes-Benz Stadium, así que a lo mejor nomás fue parte del show… uno nunca sabe.

En fin, ahí te va…. si nada raro sucede y ningún viajero del tiempo estornuda, el nuevo álbum de Kanye verá la luz (por fin) el próximo viernes 6 de agosto.

KANYE WEST WILL MOVE THE RELEASE DATE OF DONDA TO AUGUST 6TH. THANKS FOR YOUR PATIENCE ❤️ HE WANTS TO GIVE HIS FANS THE BEST POSSIBLE PRODUCT WITHOUT RUSHING ANYTHING. HE LOVES YALL WITH ALL OF HIS HEART. GOD BLESS 🙏🏾 #DONDA #RESPECTFULLY

— Respectfully Justin (@JustinLaboy) July 24, 2021