Kat Von D muestra el lado más melancólico de su álbum debut con la rola “I Am Nothing”

Nunca es tarde para comenzar una nueva carrera y si no lo creen, entonces pregúntenle a Kat Von D. Varios la recuerdan como una de las tatuadoras más famosas del mundo y en los últimos años, se convirtió en empresaria al establecer su marca de maquillaje. Y ahora, ella está lista para debutar en la industria musical.

Dentro de un par de meses más, Kat compartirá Love Made Me Do It, disco debut del que poco a poco nos ha mostrado algunas rolas para ir calentando motores. Pues bien, los lanzamientos continúan y este viernes nos presentó la melancólica “I Am Nothing”.

Kat Von D comparte un adelanto más de su nuevo disco

Cuando una relación sentimental comienza a complicarse, surgen muchas dudas. El final parece cercano y es ahí cuando, de repente, aparecen los cuestionamientos sobre nosotros mismos. ¿Habremos fallado en algo? ¿Somos suficientes para esa persona? Quienes hayan tenido el corazón roto alguna vez -o se hagan- sabrán de lo que hablamos.

Todas esas sensaciones son las que Kat Von D plasmó en su nuevo sencillo “I Am Nothing”, segundo adelanto del que será su disco debut. La también tatuadora y reconocida figura de televisión, comentó en un comunicado que se inspiró en una experiencia propia para escribir esta canción, donde el tema principal son los sentimiento de no sentirse capaz de sostener una relación. Eso sí, también enfatizó en que habla sobre la importancia de aceptar que las cosas no siempre pueden funcionar.

“La escribí durante un tiempo en el que me perdía por alguien, pero lo más importante es que me perdí en el camino, y creo que eso es algo con lo que muchos pueden identificarse: querer ser lo suficientemente bueno para alguien y, de alguna manera, no estar a la altura… Esta canción suplica al oyente cuánto está dispuesto a soportar las cosas que no puede tener”, detalló Kat. Acá les dejamos la rola para que se echen un buen ratito sad.

Kat debutará en la escena musical con ‘Love Made Me Do It’

Como se los dimos anteriormente, Kat Von D debutará en la industria musical y lo hará con su álbum Love Made Me Do It, el cual llegará a plataformas el próximo 14 de agosto, esto luego de que su estreno se recorriera un par de semana ya que estaba originalmente programado para el día 27 de ese mismo mes.

La artista nacida en México hizo el anuncio de su disco a mediados de mayo pasado cuando lanzó el video oficial para su rola “Exorcism”. El álbum contará con colaboraciones de Linda Perry, Peter Murphy, David Sitek de TV On The Radio y Dave Grohl (quien recién anunció un álbum de música disco con un proyecto alterno de Foo Fighters que puedes conoce POR ACÁ). Checa acá el arte del Love Made Me Do It.