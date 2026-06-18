Lo que necesitas saber: Te contamos todo lo que debes saber de uno de los productores del momento: Kenneth Blume III, mejor conocido como Kenny Beats.

Kenneth Charles Blume III, conocido también como Kenny Beats, representa uno de los casos más fascinantes de la producción musical actual: es un productor con el criterio suficiente para cambiar drásticamente el sonido entre su proyecto solista y lo que usa con artistas inmensos que van desde rap hasta rock.

Aquí les dejamos 5 claves para entender esta transición y su impacto en la industria:

Sus inicios como productor camaleónico del hip-hop

Antes de ser protagonista de su propio proyecto, Kenny Beats se consolidó como el productor más versátil y solicitado del rap. Como Kenny Beats, desarrolló una capacidad para adaptarse a cualquier estilo que se le pusiera enfrente: desde el trap agresivo de Rico Nasty hasta la experimentación disonante con Denzel Curry o el storytelling pausado de Vince Staples.

Su marca era, irónicamente, no tener un solo sello o estilo, sino convertirse en el facilitador perfecto para la visión de cada artista. Eso sí, la calidad en producción, el equilibrio en decenas de capas y el impacto en los beats va garantizado.

Twitch y The Cave: La democratización del proceso creativo

Kenneth es un visionario más allá de la música, además, ha sabido cómo llevarla a nuevas generaciones y cómo abrir el proceso creativo. Durante la pandemia de COVID-19, lanzó un canal en Twitch con el que creó una comunidad de productores de todos los niveles. Sus livestreams incluyeron peleas de beats en las que regalaba premios, masterclasses de producción e invitados.

Su serie de YouTube, The Cave, fue otro punto de inflexión. No solo mostró su rapidez técnica, sino que humanizó el proceso de creación musical y lo hizo divertido. Al invitar a artistas de distintos géneros a improvisar frente a la cámara, Kenny rompió el aura de hermetismo que rodea a la producción.

Esto le permitió construir una comunidad masiva y leal en Discord y Twitch, posicionándose no solo como un técnico de sonido, sino como un mentor y figura central en la cultura de internet.

La gran irrupción: LOUIE y el regreso a las raíces

Su LP debut de 2022, LOUIE, es un clásico moderno. Creado tras la noticia de la enfermedad de su padre, este álbum es una obra de corte íntimo, instrumental y experimental que se aleja de las estructuras del rap comercial. La calidad en la música, la mezcla de géneros y el uso de samples de cintas de su infancia y adolescencia es algo que en verdad te vuela la cabeza.

Fue aquí donde el alias “Kenny Beats” empezó a ceder espacio a la persona real, mostrando un interés por el collage sonoro, el sampling emocional y una honestidad que nunca antes había expuesto bajo su etiqueta de productor de radio. Y además, Kenny se rifó tocando el disco en vivo, aquí junto a JPEGMAFIA, Nami y Remi Wolf:

De la marca Kenny Beats al autor Kenneth Blume III y de vuelta

Hoy, bajo el nombre de Kenneth Blume, está explorando una faceta más introspectiva y multidisciplinar. Si Kenny Beats era el “arquitecto de sonidos” que trabajaba para otros, Blume es el autor que busca trascender las listas de éxitos.

El cambio en el uso de Kenny Beats a su nombre, se mueve hacia otros géneros y un rol que definitivamente pone a descansar un poco los beats, donde la música es solo una parte de una experiencia sensorial más amplia.

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Este es el caso de un productor joven, de apenas 35 años, que está detrás de algunos de nuestros proyectos actuales favoritos: Benny Sings, Geese, IDLES y hasta el próximo disco de Weezer tendrá su firma sonora.

Lo mejor es que se guardó el uso de Kenny Beats para regresar con un disco recién anunciado: FATHERS, que saldrá el 10 de julio de este año. Ritmos de samba, texturas de ensueño y una aproximación muy orgánica nos emocionan de nuevo:

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El mantra: “Don’t Over Think Shit” (DOtS)

A pesar de su evolución, la filosofía que lo acompaña permanece constante. Su mantra, “Don’t Over Think Shit”, explica su éxito en ambos mundos: desde sus beats más crudos hasta sus composiciones más complejas, Blume le da su lugar a la intuición e improvisación sobre la perfección.

Este mantra le ha dejado cruzar géneros, pero siempre tener un elemento que suena humano en su música y finalmente sonar vanguardista en un mundo musical que parece preferir que todo suene sobreproducido.