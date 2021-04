¡Kings of Convenience anuncian su primer disco en 12 años con la rola “Rocky Trail”!

Puede que la industria musical no la haya pasado tan chido durante el último año. Sin embargo, no todo ha sido mal, pues por más extraño que parezca es la época donde más canciones nuevas hemos escuchado, gracias a que muchos artistas están componiendo y grabando –algunos todavía en el encierro–. Pero bajita la mano, también nos traen sorpresas espectaculares y regresos muy esperados, como el caso de los Kings of Convenience.

En 2019, Erlend Øye estrenó un sencillo y hasta anunció la reunión de The Whitest Boy Alive, quienes incluso vendrían a México para dar un par de shows. Pero como ya lo sabemos, sus planes se arruinaron a inicios de 2020 cuando la nación del coronavirus atacó, aunque no perdió el tiempo pues quedó varado en nuestro país con el baterista de la banda, Sebastian Maschat, y aprovechó el tiempo en Baja California Sur para crear el disco, Quarantine at El Ganzo.

También puedes leer: LA MÚSICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: UNA ENTREVISTA CON ERLEND ØYE

Kings of Convenience vuelven con “Rocky Trail”

A pesar de todo esto, el buen Erlend no dejó de componer durante todos esos meses y ahora nos trae noticias que no esperábamos, como que volviera a juntar con Eirik Glambek Bøe para reformar a Kings of Convenience. Hace unos días y sin decir “agua va”, el dúo anunció en sus redes sociales que este viernes 30 de abril estrenarían una nueva canción, y después de mucha espera por fin podemos escuchar lo que traían entre manos.

Resulta que este grupazo lanzó “Rocky Trail”, su primera rola en casi 12 años. Este es un tema que tiene ese sonido clásico de este par que tanto nos encanta, con melodías acústicas que se acompañan de un violín y del característico enfoque de doble voz de Erlend y Eirik para crear algo sutil y al mismo tiempo familiar. Las letras contemplativas tocan temas tanto universales como personales, ideas de percepción y arrepentimiento.

Sobre la canción y de acuerdo con UDiscoverMusic, Erlend Øye declaró que esta es: “Otra composición clásica de Eirik que ignora hábilmente el esquema verso-corso-verso. Es música pop, pero no como la conocemos”. Pero quizá lo más emocionante es que esta rola acompaña un anuncio aún más importante, pues Kings of Convenience anunciaron el nombre y la fecha de estreno de su nuevo material discográfico, que se llamará Peace or Love.

¡Erlend y Eirik regresan con todo y un nuevo disco!

Se trata de una colección de 11 rolas que Eirik y Erlend compusieron durante todo este tiempo. El álbum se grabó a lo largo de cinco años en cinco ciudades diferentes y cuenta con un par de colaboraciones interesantes con la cantante canadiense, Feist. Este disco promete ser sumamente emocional, como el sonido de dos viejos amigos que exploran la más reciente fase de sus vidas juntos y encuentran nuevas formas de capturar esa magia.

Peace or Love, el quinto álbum de estudio de Kings of Convenience estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 18 de junio y lo puedes preordernar POR ACÁ. Pero mientras esperamos a que Eirik y Erlend estrenen este disco tan ansiado, a continuación les dejamos el video de “Rocky Trail”: