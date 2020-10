La música en tiempos de pandemia: Una entrevista con Erlend Øye

La pandemia de coronavirus provocó que varios conciertos programados en México para este 2020, se cancelaran. Y siendo sinceros si hubo una banda que nos dolió saber que no veríamos en vivo, esa fue The Whitest Boy Alive, la agrupación comandada por Erlend Øye que este 2020 planeaba regresar a nuestro país después de una década de ausencia.

Si bien Erlend y compañía no consiguieron realizar ninguna de sus fechas programadas en México, para el músico noruego el tiempo en tierras mexicanas –que fue más largo de lo que pensaba– no fue en vano. Lo decimos porque hace unos meses él y Sebastian Maschat, baterista de TWBA, lanzaron el disco ‘Quarantine at El Ganzo’, el cual grabaron durante su tiempo de encierro en un hotel de Baja California Sur.

Justamente hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Erlend Øye, quien nos contó más detalles sobre su más reciente disco hecho en México, el proceso creativo detrás de la última canción de The Whitest Boy Alive y además, sobre sus planes de lanzar nueva música con otros proyectos como Kings of Convenience o Erlend Oye & La Comitiva.

La llegada de Erlend Øye que sin saberlo, dio inicio a “Quarantine at El Ganzo”

A principios de marzo y varios días antes de sus conciertos acá, Erlend Øye llegó a nuestro país después de modificar su ruta debido a la pandemia de COVID-19, pues el cantante tenía en mente viajar a Italia y posteriormente a México. Sin embargo, la situación del coronavirus en el primer país lo orillaron a omitir esa parada en su ruta.

“Cambié mis planes y fui directamente a México porque tenía miedo de que no pudiera entrar debido a las restricciones del coronavirus. En Italia en ese entonces la pandemia comenzó a estallar y no quería viajar para allá, así que me fui directo a México y realmente me sorprendió que me dejaran entrar al país”, nos comentó Erlend.

Erlend y Sebastian ya no pudieron salir de México debido a la pandemia

Ya estando acá, el cantante noruego aprovechó su visita para promocionar la canción “Serious”, un track que además de ser el primero que The Whitest Boy Alive lanzaba después de 10 años, también motivó al cantante noruego a ofrecer un pequeño show sorpresa a las afueras de una tienda de discos ubicado en la colonia Roma, de la CDMX, a pesar de no estar con sus compañeros de banda.

Posteriormente la pandemia de coronavirus comenzó en México y Erlend se trasladó a San José del Cabo, en Baja California Sur, donde el único de sus compañeros que pudo alcanzarlo fue Sebastian Maschat, baterista de TWBA y con quien Øye pasó dos meses en cuarentena. Ambos hospedados en el Hotel El Ganzo, el cual vio nacer su primer disco juntos.

Ver en YouTube

A pesar de que en algún momento Erlend y Sebastian tuvieron la oportunidad de regresar a Europa, el dúo decidió quedarse y explotar su creatividad. De acuerdo con Oye, esto no le causó mucha molestia, pues aunque en México vio cómo todo su mundo se encerraba a sólo algunos muros y pasillo de hotel, de igual forma le permitió comenzar a materializar creaciones musicales pendientes.

“Vimos la cuarentena venir, ¿sabes? Sabíamos que venía y estábamos en el hotel. Ahí teníamos un estudio y tuvimos la oportunidad de regresar a Europa, pero en esos momentos comenzamos a grabar estas nuevas canciones y ambos (Sebastian Maschat) nos dimos cuenta de que no podríamos hacer algo mejor que quedarnos ahí y grabar todo el material que teníamos y podíamos terminar”, explica el líder de TWBA

El encierro en México sacó la creatividad de ambos (sobre todo para Sebastian Maschat)

“Era una situación buena en la que estábamos, nos encontrábamos frente a San José del Cabo. La cuarentena y el encierro no fueron muy severos o difíciles de estar ahí, siempre podíamos caminar por ahí, podía salir a dar una vuelta por la playa”, afirmó el líder de The Whitest Boy Alive al retratar la realidad que vivió durante el aislamiento por COVID-19.

Fue en ese lapso de tiempo cuando Erlend Øye también descubrió que Sebastian Maschat, su compañero en TWBA, llevaba años componiendo canciones. Algo que lo sorprendió de manera positiva, pues pudo ver el talento oculto que Maschat tenía al momento de componer canciones y además, la disposición del baterista de hacer algo con sus creaciones.

“Fue él mismo quien lo sugirió, porque nos dimos cuenta de que teníamos mucho tiempo en el estudio del hotel. Necesitábamos canciones para grabar y algo que hacer, así que Sebastian sintió que era un buen momento para sacar sus letras y hacerlo”, reveló Erlend Øye al hablar sobre el trabajo de Maschat como compositor de ‘Quarantine at El Ganzo’.

“Para mí fue una de las mayores sorpresas de mi vida. Maschat es alguien a quien conozco desde hace tiempo y vamos por ahí haciendo música con otros amigos en común. Pero en esta ocasión, él ha estado escribiendo canciones que nunca tocó para mí. Es sorprendente y estoy muy feliz con este descubrimiento”. agregó.

Un disco hecho en México, con talento mexicano y bastante optimismo

Además de Maschat, ‘Quarantine at El Ganzo’ también contó con colaboradores especiales, como fue el caso de músicos de Baja California y los dueños del mismo hotel, quienes participaron y armonizaron el álbum que tomó dos meses en ser grabado dentro de los estudios del complejo, donde Maschat y Oye tuvieron que trabajar con instrumentos y personas que tuvieran a la mano.

“Debido a la situación tuvimos que usar a cada músico que tuviéramos. Fue muy agradable, realmente fue una situación liberadora en la que estuvimos. La gente estuvo feliz de ser parte de algo positivo durante la cuarentena de coronavirus. Todos querían convertir la pandemia en algo positivo, pues muchos estaban sufriendo por el hecho de que no había turismo”, dice el compositor noruego.

Ver en YouTube

Erlend y Sebastian aprovecharon su estadía en el Hotel El Ganzo para participar en proyectos de otros artistas mexicanos, con quienes se metieron al estudio más tiempo del que alguna vez se imaginaron cuando planeaban visitar nuestro país:

Teníamos cuatro días en el estudio para usarlo con “The Whitest Boy Alive”, ese era el plan original. Pero luego arribamos ahí por el encierro de coronavirus y se supone que otros músicos llegarían en la siguiente semana, pero al final todos cancelaron. Entonces el estudio y el hotel estaban disponibles de manera indefinida, y eso hizo posible que estuviéramos ahí más tiempo. Si bien grabábamos una canción al día, hubieron muchas otras que no son del álbum, pues eran de otros artistas y personas de el Cabo con las que grabamos, así que hicimos bastante.

El regreso de The Whitest Boy Alive a los escenarios

The Whitest Boy Alive sorprendió a propios y extraños cuando este 2020 lanzó una canción llamada “Serious”, la cual la agrupación grabó a finales de año y mientras estuvieron de paso por Argentina, donde uno de los amigos de Erlend, sin querer, reunió al cuarteto dentro de su estudio en la capital de dicho país:

Fue una canción que comenzó como una idea muy pequeña, la hice mientras estaba en casa, en Italia y antes de salir de gira por Argentina. Tiempo después todos (The Whitest Boy Alive) estábamos en Buenos Aires y un amigo me invitó a ir a su estudio, donde él estaba grabando una canción. Su nombre es Paco Galván. Él quería que tocara algún ukelele en sus canciones. Llegamos ahí y llevaba el teclado y a Daniel Nentwig, por lo que él también puso algunos sonidos en la canción.Después Paco me preguntó “¿Conoces a algún bajista?” y le dije “Sí, tengo un gran bajista en The Whitest Boy Alive”, así que le hablé a Marcin.

Él vino y después, fue un “Ya tenemos un bajista, ahora necesitamos a alguien en la batería”, así que hablé a Maschat y le dije que necesitábamos algunos tambores. Básicamente todos fuimos al estudio y todos grabamos en la canción de mi amigo Paco. A todos nos gustó mucho el lugar, entonces le preguntamos a Paco “¿Está libre mañana?” y nos dijo que sí. Volvimos al otro día y comenzamos a grabar esa canción (Serious). Ya la habíamos tocado durante la prueba de sonido, así que básicamente arreglé la canción y le hice todo en Buenos Aires, en un estudio llamado Estudio El Mar.

Ver esta publicación en Instagram Grabando algo nuevo de @loswhitest en casita Que loca la vida Una publicación compartida por Nicolas Btesh (@estudioelmar) el 21 de Nov de 2019 a las 10:34 PST

Aunque no precisamente es el regreso de la banda al plano musical

El regreso de The Whitest Boy Alive como banda fue una sorpresa muy grata para muchos de sus fans, sin embargo, Erlend Øye y compañía no están muy enfocados en lanzar un disco de la banda próximamente, pues si antes era complicado el poder juntarse para realizar un álbum, ahora con la pandemia lo es aún más.

“Es muy difícil para todos nosotros el imaginar un disco, porque fue casi un milagro el haber conseguido hacer una canción. No teníamos un plan maestro, sólo queríamos lanzar la canción antes de nuestros shows en México, para tener una nueva canción afuera”, indica Erlend. “Y estábamos muy emocionados por tocar esa canción en los shows que se supone íbamos a tocar, pero que desafortunadamente se cancelaron”.

Ver en YouTube

Eso tampoco quiere decir que no escuchemos música nueva de Erlend Øye

Lo anterior no significa que no escucharemos nada nuevo por parte de Erlend Øye y cualquiera de sus proyectos. Al contrario, el artista noruego está aprovechando el aislamiento social para seguir trabajando en los pendientes musicales que tiene, los cuales lanzará en los próximos meses. Así que les recomendamos estar muy atentos.