Kings Of Leon le pone dramatismo en blanco y negro a “Echoing”, su nuevo video

Pues sí, la pandemia no ha cesado ni siquiera en los comienzos de 2021 -y no se ve para cuando, es la realidad-. Pero este año, más allá de las complicaciones de la contingencia, está siendo aprovechado por bandas como Kings Of Leon para darle vuelo a su regreso en grande.

Aunque ya lanzaron algunas rolitas y otro material en las semanas previas, el grupo hoy vuelve a hacer ruido con un nuevo video. Esta vez se trata del audiovisual oficial para “Echoing”, para el que el cuarteto le puso dramatismo y otras cosas interesantes.

El regreso de Kings Of Leon

Kings Of Leon ya se estaba tardando en regresar con algo de material. Por allá en 2016 la banda había lanzado Walls un disco que sin duda el público disfruto mucho en su momento. Lo que no sabíamos es que los liderados por Caleb Followill se iban a tomar un buen rato en sacar un nuevo álbum. De hecho, este es el tiempo de ausencia más largo que se han tomado entre una placa y otra.

Y así, hacía finales de 2020, volvieron a dar señas de vida con algunos teasers y su regreso a la escena musical se volvió más que inminente. La agrupación de Tennessee apuntó el 2021 como el escenario ideal de su vuelta y comenzaron a liberar sencillos como “The Bandit” y “100,000 People” con todo y video oficial.

El nuevo video para “Echoing”

Pues bien, el camino rumbo al lanzamiento de su nuevo disco When You See Yourself continúa ahora con el clip para “Echoing”. El nuevo video de Kings Of Leon es sencillo, pero en él la banda le pone sentimiento y dramatismo con diversas secuencias en blanco y negro. Por ahí, hasta el buen Caleb aparece haciendo algunos gestos como si estuviera en una obra de teatro.

En cuanto a la composición de la canción, el grupo parece retomar un poco aquella influencia del rock sureño que se veía bien marcada en el inicio de su carrera. ¿Será esta un seña definida del nuevo material? Eso lo sabremos cuando lo liberen el próximo 5 de marzo. Hasta entonces, checa acá el video oficial más reciente que traen.