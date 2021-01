¡Kings of Leon revela los detalles de ‘When You See Yourself’, su nuevo disco!

El 2021 inició con todo, apenas van los primeros días del año y ya han pasado un montón de cosas, buenas y malas. Sin embargo, parece que durante todo este tiempo, la música seguirá siendo nuestra compañera fiel mientras la situación con la pandemia se calma, pues varios artistas y bandas tienen planeado regresar desde de un buen rato de silencio, como el caso de los Kings of Leon, que están de vuelta y por la puerta grande.

Como recordarán, el año pasado y cuando el mundo se estaba empezando a preocupar por el coronavirus, los Followill nos sorprendieron estrenando una rola llamada “Going Nowhere”. Y aunque tenían planes de dar shows por todas partes –incluida una presentación en la tercera edición del Corona Capital Guadalajara–, tuvieron que detener todo por obvias razones y desde ahí no supimos que era lo que tenían planeado para el futuro.

Kings of Leon vuelve en plan grande

Pero hace unos días, en plena víspera de Año Nuevo, los Kings of Leon dieron señales de vida e incluso comenzaron a surgir los rumores de que pronto anunciarían un nuevo disco. Resulta que antes de terminar el 2020, Jared Followill, bajista de la banda le voló la cabeza a sus fans al mencionar que estrenarían varias rolas y mostrándonos unos cuantos fragmentos de ellas, aunque al parecer sus planes son más ambiciosos.

Después de muchas especulaciones, este 7 de enero la banda de Nashville despejó nuestras dudas al anunciar que el 2021 lo recibirán lanzando When You See Yourself, su octavo álbum de estudio. Este material discográfico contará con 11 canciones recién salidas del horno y para emocionarnos aún más con esta enorme noticia, nos presentaron dos canciones, “The Bandit” y “100,000 People”, que son muy diferentes entre sí.

La primera de ellas tiene un tono mucho más rockero y que por momentos nos recuerda al sonido que Kings of Leon tenía en Come Around Sundown, riffs constantes y un tanto nostálgicos donde podemos escuchar la voz de Caleb en todo su esplendor. Por otro lado, en la segunda canción –un tanto reflexiva– le bajan a los decibeles y le entran a un ritmo mucho más relajado en el que acompañan las guitarras con un sintetizador muy sutil.

When You See Yourself, el nuevo disco de Kings of Leon estará disponible en las plataformas de streaming y formato físico el próximo 5 de marzo. Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “The Bandit” y “100, 000 People”, las rolas con las que vuelve esta banda: