Este es el posible setlist de Kings Of Leon en el Corona Capital Guadalajara

Los festivales mexicanos están regresando y el Corona Capital Guadalajara es uno de los que nos tiene con la emoción a tope. No nos dejarán mentir: ya se antojaba regresar a tierras tapatías para disfrutar de la música en vivo, sobre todo teniendo en cuenta el cartelazo que se armó para esta edición.

El line-up de artistas que se presentarán es de primerísimo nivel y sin duda, una de las bandas más esperadas es Kings Of Leon, quienes ya tienen un rato sin venir a nuestro país.

Ahora sí, ya nos entró la curiosidad… ¿qué rolas van a tocar? Por acá, repasamos su posible repertorio.

Kings Of Leon regresó con ‘When You See Yourself’

Tras el lanzamiento de WALLS en 2016 y con el eventual periodo de pandemia en el camino, el regreso de Kings Of Leon a la escena musical estaba un poco en la incertidumbre. Desde que iniciaron su carrera, la banda se tomaba como mucho de dos a tres años entre el lanzamiento de un disco y otro… pero con los hechos recientes, la cosa estaba un poco complicada.

Así, pasaron cinco años para que los liderados por Caleb Followill lanzaran un nuevo álbum: el genial When You See Yourself del 2021 (POR ACÁ nuestra reseña). Lo mejor del asunto es que este material llegó en el momento justo, cuando de a poquito se comenzaba a despejar el panorama para los eventos en vivo…

Y por fin, nos toca acá en México disfrutar de lo que será un show espectacular en el Corona Capital Guadalajara.

El posible setlist de KOL en el Corona Capital GDL

La gira de promoción de When You See Yourself sigue en pie y antes de arrancar en Europa con un calendario apretado, Kings Of Leon pasará al estado de Jalisco en México para traernos su show al Corona Capital Guadalajara. Y fiel a su costumbre, la banda ha sido muy cautelosa en redes sociales con lo que sube.

Eso sí, parece que por ahí han aprovechado algún momento para componer algo nuevo… o bueno, eso es lo que nos muestran en una reciente publicación en Instagram donde se ve una foto con un pizarrón que tiene escrita la estructura de una canción. ¿Será que estrenarán alguna rolilla en el festival tapatío?

Bueno, habrá que esperar si esa sorpresa la tienen destinada en tierras mexas. De todas formas, en lo que respecta a su repertorio, la cosa luce muy bien como seguro muchos fans esperan. Rolas del nuevo disco y una elección cuidadosa de sus producciones pasadas es lo que vemos, por ejemplo, en el setlist de su concierto más grande dado recientemente.

Kings Of Leon fueron el atractivo principal del reconocido Top Of The Mountain Concert realizado en la región de Idalpe, en Ischgl. De acuerdo con Setlist.fm, Only By The Night es el disco del que más canciones tocaron en ese show mientras que equilibraron el asunto con Aha Shake Heartbrake, Because of the Times, Come Around Sundown y When You See Yourself. Les dejamos el setlist aquí:

Crawl

Taper Jean Girl

The Bucket

Time in Disguise

Find Me

Revelry

Manhattan

Radioactive

Closer

Pyro

Waste a Moment

Knocked Up

On Call

King of the Rodeo

Supersoaker

Echoing

Fans

Back Down South

Use Somebody

The Bandit

Sex On Fire

Otro setlist por sin las dudas

No podemos descartar cualquier variación en el repertorio de la banda. Y el anterior que les mostramos, aunque es más reciente, no deja de sorprender por la poca cantidad de canciones que se agregan del disco When You See Yourself.

Así que si nos aferramos al repertorio de la gira en la que tocan más canciones de su álbum reciente (cinco en total), podemos tomar de referencia el setlist del Eagles Ballroom en Milwaukee de su show del 9 de diciembre. Queda así el asunto:

When You See Yourself, Are You Far Away

The Bucket

Supersoaker

Revelry

Time in Disguise

Sex on Fire

Radioactive

Find Me

On Call

Pyro

Closer

Crawl

Molly’s Chambers

Echoing

Pickup Truck

Milk

Golden Restless Age

The Bandit

Waste a Moment

Use Somebody

Veremos qué es lo que Kings Of Leon tiene preparado para el Corona Capital Guadalajara cuando cierren las actividades el domingo 22 de mayo.

Veremos qué es lo que Kings Of Leon tiene preparado para el Corona Capital Guadalajara cuando cierren las actividades el domingo 22 de mayo.

