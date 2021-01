¿Se viene nuevo disco? Kings of Leon publica dos misteriosos videos en sus redes sociales

Apenas está iniciando el 2021 y para ser honestos, en unas cuantas horas han sucedido cosas espectaculares. La industria musical aún sigue reponiéndose del duro golpe que fue posponer festivales y conciertos por todo el mundo en 2020; sin embargo, las bandas y artistas no pararon de sorprendernos y prepararnos cosas especiales, algunos incluso se guardaron algunas cartas fuertes para este año, como el caso de los Kings of Leon.

Como recordarán, a mediados de marzo y cuando las cosas se estaban complicando con el coronavirus, la banda formada por los Followill lanzó una balada esperanzadora llamada “Going Nowhere”. Sin embargo, y aunque nos emocionamos cuando nos presentaron esta rola recién salida del horno, no sabíamos si esto llevaría a la banda a alguna parte, ya que cancelaron los shows que tenían para 2020 –incluido su participación en el Corona Capital Guadalajara.

Kings of Leon andan muy misteriosos

Han pasado cuatro años desde que Kings of Leon estrenó su más reciente material discográfico, Walls, y desde entonces no tenemos muy claro cuáles son los planes que tienen para el futuro. Pero afortunadamente y antes de terminar el año, dieron señales de vida y sobre todo que en 2021 nos traerán algunas sorpresas, ¿más rolas? ¿un disco nuevecito? Bueno, pues acá les contaremos todo lo que se sabe al respecto.

Resulta que en las vísperas de Navidad y con la alegría del momento, Jared Followill insinuó que tanto él como Caleb, Nathan y Matthew habían terminado de grabar su octavo álbum de estudio. Y no solo eso, pues también aprovechó la oportunidad para preguntarle a sus fans que si lanzaban música nueva en dos semanas los perdonarían por alborotarlos con una canción a inicios de la pandemia y abandonarlos durante todo ese tiempo.

Blame it on the holiday “cheer”, but I just feel like sharing. @kingsofleon tweeted “the w8 is nearly over” TEN MONTHS ago. Enough. If you were promised new Kings music in 2 weeks, would you forgive us? Could you? — Jared Followill (@youngfollowill) December 25, 2020

En los próximos días estrenarán rolas nuevas

Después de eso el bajista y tecladista de Kings of Leon compartió un enlace extraño que en un inicio parecía estar roto. Y aunque ustedes no lo crean el hermano mayor, Nathan, salió al quite por su brother mostrando un vídeo de una mano dentro de un cuarto oscuro y revelando fotos individuales de cada uno de los integrantes. Pero lo que llamó la atención fue que también aparecía el fragmento de una rola llamada “Must Catch The Bandit”.

Ahora, en vísperas de Año Nuevo y para alegrar a todos sus fans, la banda de Nashville nos dejó con la boca abierta mostrando un nuevo pedacito de esta misma canción y sobre todo revelando el adelanto de otro tema llamado “Feel The Way You Do”. En sus redes sociales solamente mencionaron que estuviéramos atentos porque el 7 de enero a las 11 de la mañana hora del centro de México revelarán algo especial

Por ahora solo nos queda esperar a ese día para ver qué es lo que Kings of Leon tiene para nosotros. Pero sin duda algo nos queda claro, en los próximos meses tendremos música nueva de esta banda –con o sin disco recién grabado– y al parecer, volverán por la puerta grande y con más fuerza que nunca. A continuación les dejamos el fragmento que compartieron de “Feel The Way You Do”: