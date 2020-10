¡Korn comparte el distópico video para la canción “Finally Free”!

Korn lanzó su más reciente material discográfico The Nothing en septiembre de 2019. La banda tenía planeada una gira mundial de promoción, pero vino todo el problema del coronavirus para finalmente truncar la esperanza del tour. Sin embargo, eso no significa que dejaran de trabajar o hasta armar colaboraciones.

Jonathan Davis y compañía regresaron a escena con el video “Finally Free”, canción que formará parte del videojuego World of Tanks Blitz en una de sus nuevas actualizaciones de jugabilidad. Y, de hecho, este audiovisual sirve como un adelanto de lo que podrás ver en dicho juego durante los próximos días.

Korn y su video post-apocalíptico

Un misterioso personaje despierta en medio del desierto después de recibir una bocanada de polvo. Este hombre de ruda apariencia camina entre los escombros post-apocalípticos del terreno llenos de armamento, tanques y gente corriendo por su vida.

Repentinamente, él es asediado por un vehículo de guerra, por lo que comienza a escapar de los ataques. En un acto de acción sin precedentes, nuestro protagonista sube a un tanque y se deshace de los enemigos que lo cazaban en un principio.

Ver en YouTube

Luego del combate, el hombre continúa su camino hasta que llega a una zona desértica donde varios guerrilleros más llegan en sus vehículos de asalto para presenciar el concierto que Korn ofrece desde una torre. Por supuesto, todo es headbanging, frenéticos y pesados rasgueos de guitarra que acompañan a Davies, quien aprovecha para entregar uno que otro gutural.

El misterioso personaje de World of Tanks

Si eres un acérrimo jugador de World of Tanks Blitz, seguramente habrás reconocido al misterioso hombre de acción del video. Pero si no, acá te explicamos qué pasa. Este guerrero es el personaje conocido como Captain que se ha hecho famoso en esta franquicia.

De acuerdo con el sitio oficial del videojuego, “Cap está en camino a Rock City. Un carroñero le dijo que Korn iba a dar un concierto ¡y el Capitán es un gran admirador!”. Por supuesto, el videoclip es un indicio del próximo gran evento del videojuego.

La plataforma de WoT ya tiene preparada su nueva modalidad de juego llamada Burning Games como parte de las celebraciones de Halloween. El primer evento de esta actualizaciones se llamará Convergence y comenzará mañana viernes 16 para extenderse hasta el 24 de octubre.

La modalidad permitirá a los jugadores completar desafíos para descubrir artículos y piezas de arte visual de Korn. De hecho, todo el armamento y escenarios que viste en el reciente video de la banda son un adelanto de lo que el modo Burning Games pondrá a tu disposición para jugar.

Ver en YouTube

Jonathan Davies dijo en un comunicado que está impresionado con esta colaboración. “Me gusta mucho World of Tanks Blitz… Creo que hay una conexión entre el rock y los videojuegos porque los videojuegos son intensos y la música rock n ‘roll es intensa”, dijo el vocalista.

Esta no es la primera vez que la franquicia introduce a músicos o bandas de rock en su plataforma. Otros grupos que han participado en el videojuego son Iron Maiden, The Offspring y Sabaton, quienes han colaborado con canciones para ambientar los bélicos escenarios del juego. ¿Estás listo para la nueva partida?