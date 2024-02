Lo que necesitas saber: Trépenle al volumen que llegó su recopilación de confianza con los lanzamientos musicales más destacados de la semana.

A refrescar los playlist que llegó su recopilatorio con los mejores lanzamientos musicales de la semana, aquí en Sopitas.com. Nuevos discos, canciones, regresos sorpresivos y más de la mano de Pearl Jam, IDLES, Vampire Weekend, DIIV, Kim Gordon y más.

Aquí los lanzamientos musicales de la semana

Y mientras leen, vayan reproduciendo la lista con las rolas para que no se les pase ningún detalle. Ahí nos cuentan cuál fue su lanzamiento musical favorito de la semana.

Pearl Jam por fin regresó y nos traerán un nuevo disco muy pronto

El 2024 nos está dejando muchos regresos musicales geniales y el de Pearl Jam debe ser uno de los más emocionantes por mucho. Han pasado cuatro años desde su último disco y agárrense que se viene un nuevo material bajo el nombre de Dark Matter, que saldrá el 19 de abril.

Y también tenemos el primer adelanto con la rola homónima. Si ustedes son amantes del lado más enérgico de la banda liderada por Eddie Vedder, esta es una canción que van a disfrutar durísimo.

Vampire Weekend prepara el camino a su nuevo disco con dos canciones

Y ya que hablamos de regresos musicales en este año, este es uno que emociona bastante a la escena indie. Luego de algunos misteriosos teasers en redes sociales para adelantar detalles de su disco Only God Was Above Us (que sale el 5 de abril que viene).

Lo mejor: no tenemos una sino dos canciones para ir calando un poco de lo que escucharemos en este material venidero. Con “Capricorn”, Ezra Koenig y compañía se desempeñan en su lado más atmosférico cercano al indie folk. Pero en “Gen-X Cops”, la energía crece a través de guitarras lo-fi con leve distorsión y un piano al final para ponerle un toque dulce. Ya queremos escuchar el disco.

Elliot Moss nos trae un melancólico y genial disco con ‘How I Feel’

Elliot Moss consiguió un éxito notable por ahí del 2015 cuando lanzó “Slip”, canción que lo puso como uno de los talentos juveniles más interesantes de la escena alternativa neoyorquina. Los años han pasado y en el trayecto, nos ha entregado dos discazos como lo son Highspeeds y A Change In Diet.

Para este 2024, su regreso se armó con How I Feel, que mantiene la línea de la melancolía y la atmósfera de sus primeras producciones. La influencia trip-hop ambient se siente, las composiciones electrónicas se magnifican y los acordes de guitarra llenos de potencia también aparecen por momentos.

Es un álbum muy completo para un artista que, en este punto, nos queda claro merece más reconocimiento del que tiene.

iiis se unen a los lanzamientos musicales de la semana con “Cambiar las cosas” ft Yöels

Los iiis (ay ay ays para que no se les vaya) nos sorprendieron en el 2023 con varios sencillos geniales como “Destello”, “Futuro incierto” y “otros tracks “Dientes” que, en definitiva, nos hicieron agregarlos a nuestra lista de artistas y bandas mexicanas destacadas del año.

Y claro que debemos tenerlos en el radar para lo que viene en este año, porque traen material IMPERDIBLE. La prueba está en esta nueva canción llamada “Cambiar las cosas”, que lanzan en colaboración con Yöels.

Andrés Velasco (Rey Pila), Esteban Suárez (Chikita Violenta), Carlos Medina (Little Jesus) y Charles Spearin (Broken Social Scene) nos trae un tema de indie pop psicodélico suave y contagioso con un mensaje claro: “nunca te olvides de lo que empezaste… Nunca te olvides lo que te cambió”. Temazo para los lanzamientos musicales de la semana.

Kim Gordon sigue experimentando en los beats trap con “I’m A Man”

Ya nos había mostrado sus intenciones con “BYE BYE”, que es tremendo rolón. Y nuevamente, Kim Gordon nos vuelve a mostrar su gusto por las bases rítmicas de trap/hip-hop en “I’m A Man”.

Es una combinación interesante donde además de estos beats, la ambientación se desenvuelve en una poderosa instrumental de guitarras distorsionadas con algunos toques de industrial para volarte la cabeza.

Temáticamente, la canción es una reflexión sobre como la ‘masculinidad tradicional’ ha ido perdiendo terreno en la sociedad tradicional. Y la verdad es que ya no podemos esperar para escuchar el disco The Collective que sale el 8 de marzo.

Valeria Jasso abraza el optimismo con

El folk pop mexicano es una escena vibrante y tiene en Valeria Jasso a uno de sus talentos imperdibles. Ya en el 2023 nos dio una probadita de su propuesta con “Mi sueño”, y en los primeros meses de este 2024 reafirma su gran momento con “Poquitito de té”.

Con un mensaje optimista sobre disfrutar la cotidianidad, este tema destaca por su composición acústica donde la voz de Valeria nos captura con su textura dulce que, muy sutilmente, agrega algunos efectos especiales que le dan un toque innovador.

La canción fue producida por Flip Tamez de Jumbo y forma parte de un EP que la cantante trabajó con Paco Ayala de Molotov. Échenle oído a este tema y chequen su trabajo en plataformas, porque vale mucho la pena.

IDLES nos entrega un disco innovador dentro de su mundo con ‘Tangk’

En este punto, tenemos bien claro que IDLES es una de las bandas de rock más grandes de la época. Una de las cosas geniales es que han pasado de ser una enérgica banda de punk, a abrirse a otras texturas lejos de ese estilo… y esa es una de las cosas que los convierten en ídolos totales.

Tangk es, hasta este momento, el disco que comprueba cómo la banda ha buscado un marco más amplio de experimentación dentro de lo áspero, crudo y espectacular performance que han entregado en cada material.

En este nuevo material, los vemos hablar un poco más sobre amor, sin dejar el discurso social que los ha caracterizado. Y este movimiento, lo vemos en temas como “Grace” para el que replicaron el video de “Yellow” de Coldplay, con todo y la bendición de Chris Martin para ello. Aquí les dejamos la reseña del disco.

Chromeo destila un funk fino con ‘Adult Contemporary’

Tiene poco que vimos a Chromeo en el Corona Capital 2023 y nos confirmaban por qué siempre nos emocionamos de presenciar su show en vivo o disfrutar de cada disco que lanzan.

El caso de Adult Contemporary no es la exepción: es un discazo con funk fino y una producción impecable que se colará seguramente entre lo mejor del año cuando toque hacer la lista de lo más destacado en diciembre. No queda más que gozarlo…

Warpaint celebra 20 años de historia con “Common Blue”

No queríamos que les dolieran las rodillas, pero sí: Warpaint cumple 20 años como una de las bandas que han marcado el nuevo milenio para varios. Y no todo es nostalgia en esto, sino también celebración.

Por ello, lanzaron esta canción llena de atmósfera y un coro pegajoso bajo el título de “Common Blue”, que forma parte de un lanzamiento especial que tienen programado para el 22 de marzo. Si no la escucharon en la semana, disfrútenla ahora.

Dua Lipa nos da otra probadita de su próximo disco con “Training Season”

¿Qué haces cuando estuviste conociendo gente y teniendo citas que dejaban sensaciones no tan agradables? Bueno, en el caso de Dua Lipa, entras al estudio y haces canciones como “Training Season“.

Siguiendo la línea de su sencillo pasado “Houdini”, este nuevo track vuelve a ver a Kevin Parker de Tame Impala como productor, haciendo notable su influencia en la música pop de la última década. Rolita chill para pegar un buen bailazo.

Alfie Templeman equilibra la ansiedad y el pop funky con “Eyes Wide Shut”

Alfie Templeman tiene una capacidad enorme para componer canciones pop geniales por donde se le vea. Y al mismo tiempo, escribir letras que no siempre van en sintonía con la vibra brillante de la música.

Ese es el caso de “Eyes Wide Shut”, que trae una vibra pop muy funky que se te pega por completo. Pero, oh sorpresa, la letra se basa en las sensaciones de ansiedad que experimento en una de sus giras. Qué mejor manera de canalizar las sensaciones negativas que con música de este estilo.

L.S. Dunes, post-hardcore del bueno

Amantes del post-hardcore, es momento de abrazar a sus nuevo ídolos. L.S. Dunes, el supergrupo que incluye a miembros de My Chemical, Thursday, Circa Survive y Coheed And Cambria, sigue rompiéndola con varios sencillos detonadores.

Ese es el caso de “How Dare You”, que lanzaron como un manifiesto de salir corriendo de un entorno en llamas y tomar lo primero que tengas a la mano. Como que ya va siendo hora de que saquen un disco, ¿no? O que mínimo sean más constantes con sus lanzamientos de canciones.

Georgia nos pone a bailar con “Too Much Too Little”

En el 2023, Georgia lanzó su tercer disco… pero eso no quiere decir que no tenga algunas rolitas para seguir lanzando. Y con “Too Much Too Little”, nos entrega algo bastante especial.

Se trata de un ritmo electrodance que te hará ‘sacar los prohibidos’, pero que tiene un mensaje importante en la letra al hacer una reflexión sobre el consumo masivo de información y lo frágiles que podemos ser ante ello. Éntrenle a esta rola que vale mucho la pena.

DIIV vuelve a su esencia dreampop con “Brown Paper Bag” y se viene nuevo disco

Cinco años… todo ese tiempo pasó para que DIIV se animara a embarcarse en un nuevo disco. Pero no todo ha sido fácil pues la banda, que acaba de anunciar Frog In Boiling Water, mencionó que este material convulsionó a los integrantes, desgastando las relaciones entre ellos e incluso con sus allegados.

Pero se logró superar la situación para que, por fin, el material pueda ver la luz el próximo 24 de mayo. Lo mejor: ya tenemos un adelanto con “Brown Paper Bag” con la que retoman esa esencia dreampop que los caracteriza.

Ride se encamina a su nuevo disco con “Last Frontier”

Tendremos nuevo disco de Ride para el 29 de marzo, esto para romper cinco largos años de ausencia de la banda. Ya escuchamos hace poco la rola “Peace Sign”, la banda de Andy Bell nos trae “Last Frontier”.

A diferencia de su sencillo pasado que traía una vibra más rápida, esta canción trae un estilo mucho más calmo, pero sin olvidar el espíritu shoegaze de la banda. Poquito más de un mes para escuchar el disco completo, que pinta para ser una maravilla.

Beyoncé se prepara para su incursión en el country

Pues sí, se viene la segunda parte del aclamado Renaissance, pero con un enfoque diferente. Si la primera entrega se caracterizó por su estilo dance, el Act II hará que la ex Destiny Child le entre de lleno en el country.

Beyoncé ha decidido darle esta textura a su próximo material para honrar la influencia que la comunidad afrodescendiente tuvo en un género musical. Y debemos decirlo: su voz queda perfecto para el estilo.

Aquí la probadita con “16 Carriages” y “Texas Hold’em”. Se nota que la escena pop mundial se prepara para la invasión country no solo con Beyoncé, sino también con artistas como Lana Del Rey, Post Malone y más.

