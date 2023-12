Lo que necesitas saber: Muchos artistas mexicanos emergentes y nuevos brillaron en este 2023. Aquí repasamos a algunos de los más destacados del año.

Se nos va el año, y hay que decir que este fue un momento ideal para que varios artistas y bandas mexicanas empezaran a hacer ruido. O bien, consagraran un poco más sus proyectos musicales.

Como sea, lo cierto es que disfrutamos de varias propuestas musicales de diferentes estilos. Y sí, cada uno brilló ya sea por lanzar un disco, por su presencia en festivales o por abrir la conversación o la expectativa de cara al futuro. Estas son algunas de las bandas/artistas mexicanos nuevos y emergentes más destacados del 2023.

10 artistas/bandas mexicanas nuevas que brillaron en este 2023

Unperro Andaluz

Directo desde Ecatepec en el Estado de México, llegó Unperro Andaluz hasta nuestra lista de bandas mexicanas que destacaron en este 2023. Apenas el año pasado lanzaron el EP Perroperro y como toda buena banda, se han aventado a girar tocando tanto tanto como puedan y en cualquier lugar.

Pues bien, su crecimiento ha sido increíble y definitivamente, pintan para ser uno de los proyectos más sólidos del país. La prueba está en el lanzamiento de su disco Peek!, el cual también agregamos a nuestra lista de mejores discos del año. Recomendamos ampliamente que le echen una escuchada porque está de aquellos.

Un poco de post-punk, un poco de guitarras distorsionadas al estilo grunge o shoegaze, letras geniales que conectan con las experiencias de vivir en la zona metropolitana del Edomex y la CDMX… Rock puro y vibrante de parte de una banda a la que no tardaremos en ver en escenarios más grandes.

Andru

Es posible que a Andru le hayas escuchado anteriormente, ya sea en vivo o como música de sesión. Ha tocado con Vaya Futuro y Little Jesus, además de que ha acompañado los proyectos de artistas de la nueva ola mexicana como Bratty, Ed Maverick y Bruses.

Sin embargo, un talento como el suyo tiene todo para brillar por cuenta propia. Es así que en este 2023 se aventuró a traernos un maravilloso EP solista titulado Lo haría todo de nuevo, con canciones como “Hola Lola” o “Voy en auto” que no te podrás sacar de la cabeza.

Es una de esas compositoras que sabe contar historias con las que todos podemos conectar. Les recomendamos escuchar la rola “Ya nada es igual”, porque es una joyita absoluta. Aquí les dejamos la entrevista que tuvimos con Andru en este año.

Margaritas Podridas

Es una banda muy joven, pero con una gran proyección. Margaritas Podridas nacieron en Sonora, pero ya han cosechado un reconocimiento importante en la escena underground mexicana como un grupo que, con base en su energía y pulsaciones distorsionadas, nos recuerda lo mejor de los 90 si de grunge o riot grrrl se trata.

Solo para que se den una idea, en el 2022 abrieron el primer concierto de IDLES en la CDMX. Y en este 2023, les tuvimos en el festival The World Is A Vampire organizado por Smashing Pumpkins en el Foro Sol.

Su ascenso ha sido destacado, tanto que su calendario de fin de año tiene varias fechas en Estados Unidos donde figura un show en el legendario The Roxy Theatre de Los Ángeles, además de que en este año firmaron con la reconocida discográfica independiente Hopeless Records (que ha tenido a bandas como Avenged Sevenfold, Sum 41, Circa Survive y The Used en su catálogo).

Renee

Las redes sociales revolucionaron la industria musical en cuanto a la promoción de artistas se refiere. Y sí, es cierto que hay influencers/youtubers que gracias a esto, han acaparado cierta atención basándose en el algoritmo que los premia no por su propuesta como tal, sino por su numeroso fandom base que los sigue incondicionalmente.

Pareciera un tema de números y no tanto de talento. Pero con Renee, la cosa es diferente. La regiomontana es una música cuya propuesta se desliza en el indie-pop de influencia diversa, y que como compositora escribe rolas ingeniosas con un ‘lenguaje buena onda’ tan divertido como emotivo. Es como si la Natalia Lafourcade de “En el 2000” hubiera renacido para una nueva generación.

La prueba está en su canción “Nunca tristes” que se volvió viral en este 2023, y que le ha valido un impulso importante para que una audiencia más amplia descubriera su disco NMDQH. Renee empieza a aparecer cada vez más en festivales y recibe reconocimientos importantes que la posicionan como una artista a la que hay que seguir más de cerca.

Sanje

Little Jesus es una de las bandas mexicanas más queridas de los últimos años. Y un detalle curioso refuerza aún más su estatus como un grupo con un legado cada vez más destacado, es que varios de sus integrantes, de manera individual, tienen proyectos que valen mucho la pena escuchar. En ese sentido, el tecladista Santiago Mijares ha hecho lo propio con Sanje.

Este 2023 significó el inicio del proyecto de Santiago, que ha lanzado algunos sencillos muy buenos a lo largo del año y que nos mantienen a la expectativa de lo que podría ser –y lo esperamos– su disco debut solista.

Sanje abrió el reciente concierto de Weyes Blood en la CDMX y dejó muy gratas sensaciones. Ahí nomás para que calen un poco del proyecto por si no lo han escuchado, éntrenle a sus rolas “Kristina” y “Buen fantasma”.

Astronomía Interior

Y ya que hablamos de proyectos alternos de músicos consolidados, es justo y necesario mencionar a Astronomía Interior como una de las bandas mexicanas que nos hicieron poner su nombre en el radar.

El dúo conformado por Jesús Baez y Ángel Mosqueda (miembros originales de Zoé) lanzaron su disco debut homónimo hace poco y ya han dado muestra de lo que pueden hacer tanto en el Vive Latino como en el Tecate Pa’l Norte.

Influenciados por la música electrónica de los 90, encontrarán en este proyecto muchas texturas que van desde el synth-pop hasta el new wave, el rock alternativo e incluso un poco de trip-hop. Gran propuesta la que nos trajeron.

iii’s

El buen ‘Charls’ Medina (Little Jesus), Andrés Velasco (Rey Pila, Chikita Violenta), Esteban Suárez en colaboración con Charles Spearin (Broken Social Scene) se juntaron para armar un proyecto verdaderamente interesante. ¿Es un supergrupo? ¿Más bien un colectivo? Llámenle como quieran…

Lo que importa es que estas mentes se pusieron a componer forjando una conexión entre México y Canadá, trayéndonos varios sencillos en los que aprovecharon para invitar a grandes voces como las de Estrella del Sol (Mint Field), Florencia Quinteros (Celest), Aline Terrein (Petite Amie) y Kirnbauer.

Muy difícil encasillar el tipo de música que hacen, porque van desde el dance-punk hasta synthpop, la música experimental… La verdad es que este proyectazo ya lo queremos ver en vivo, porque suena de lujo.

Valgur

En realidad, Valgur lanzó su disco debut Zapandú en el 2019. Al año siguiente, se apareció la maldita pandemia, la cuarentena y pues ya saben lo complicado que fue para la industria musical sostenerse, sobre todo en cuanto a la promoción.

Con todo y eso, ese material fue sorprendente. ¿Qué siguió para ellos? Bueno, en este 2023 llegó su segundo álbum bajo el nombre de Armaggedon… y santa madre lo que es este disco. Una locura increíble.

Si tuviéramos que definirlo de alguna manera, sería como synthpop bizarro y experimental, forjado en la influencia retro y en el amor por la literatura que profesan los hermanos Elizabeth y Hugo Valdivieso, líderes del proyecto. Háganse un favor y escuchen este discazo que porque verdaderamente hablamos de una de las bandas mexicanas más destacadas del momento.

Humbe

En México, la escena del R&B moderno no ha despegado del todo, pero va surgiendo. Y en ese sentido, algunos jóvenes ambiciosos como Humbe le han dado su lugar a este género musical que en el mainstream mundial es dominante.

Una de las cosas más destacadas de este chico es que con tan solo 22 años, ya ha lanzado cuatro discos de larga duración. El más reciente fue ESENCIA, con el que consagró aún más su proyecto para convertirse en uno de los artistas Gen Z más destacados del momento. Chequen acá la entrevista con Humbe que tuvimos en este año.

Noah Pino Palo

El pop de corte funky-disco ha sido un estilo que ha ganado notoriedad en la escena musical mexicana. Pero es justo decir que Noah Pino Palo son de los proyectos que realmente han destacado.

Los regiomontanos entran en nuestra lista de bandas mexicanas nuevas/emergentes del 2023 porque lanzaron en este año su disco Clásico, con el que han ganado más notoriedad tras Selvas del 2019. Música fresca para romancear y para dejarse llevar. Buen álbum el que se aventaron este añito…

Te puede interesar