Lo que necesitas saber: Mucha buena música para estos días. Estos son los mejores lanzamientos musicales de la semana.

Llegó el mes de febrero y el fin de semana también. Y como cada ocho días, les traemos la recopilación con los mejores lanzamientos musicales de la semana para que refresquen sus lista de reproducción.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

Pet Shop Boys y Camera Obscura están de vuelta con nuevas rolas y anuncios de discos; se vino un cover de Talking Heads muy chido de parte de Paramore; The Warning, Wet Baes y El David Aguilar pusieron sabor a la escena musical en español…

Vamos al recuento y mientras vas bajando, te dejamos la playlist con los mejores lanzamientos de la semana para que la vayas escuchando.

Aquí los mejores lanzamientos de la semana

Painted Shield de Stone Gossard compartió la canción “Transector” para anunciar su nuevo disco

La mala: sigue la incertidumbre sobre si Pearl Jam tiene planeado armar un nuevo disco tras Giganton del 2020. La buena: algunos de sus miembros se mantienen haciendo música en otros proyectos.

El guitarrista Stone Gossard vuelve a las andadas con su banda Painted Shield, que tienen en el radar su tercer disco listo para lanzarse el 26 de julio próximo. Y para calentar motores, nos trajeron una rola bastante buena llamada “Transector”.

Se trata de un track de rock con toques electrónicos que llama la atención pues a la mitad, adquiere una ambientación basada en sintetizadores que le da un tinte ochentero leve. Échenle una escuchada por acá.

Camera Obscura volverá tras más de 10 años con nuevo disco

Este va a ser uno de los regresos más rifados del año y no es para menos si tomamos en cuenta que Camera Obscura lanzó su último disco en el 2013. Sí, llevan una década de ausencia en ese sentido, y en este tiempo se han enfrentado a la perdida de la tecladista Carey Lander.

La banda escocesa se ha juntado tras este momento de ausencia y oficialmente, lanzarán un nuevo álbum titulado Look to the East, Look to the West el próximo 3 de mayo. Y para adelantarnos un poquito de lo que se viene con el material, nos trajeron el tema “Big Love” que les dejamos aquí abajito con su video oficial.

Badbadnotgood llegan a los lanzamientos de la semana con “Take What’s Given”

Talk Memory, el último disco de Badbadnotgood, salió en el 2021. Y no es como que la banda haya desaparecido pues han estado colaborando por todos lados, desde un EP con Turnstile hasta alguna rolita cool con 1999 Write The Future.

¿Se viene nuevo disco del combo jazzero conocido por sus colaboraciones de hip-hop? Es pronto para decirlo, pero hay motivos para creer que sí. Esto lo decimos por el lanzamiento de su nueva canción “Take What’s Given”.

Para esta rola de corte soul que te levanta el ánimo, la banda canadiense colaboró con Reggie, un artista emergente de Houston que también les recomendamos echarle oído porque trae muy buen material.

¡Billy Joel volvió con música nueva!

Han pasado más de 20 años desde el último disco de Billy Joel. Y si hablamos de sencillos, el cantautor había publicado el más reciente en el 2007. Sí, se aventó un ratísimo sin música nueva… hasta ahora.

El legendario cantante rompió el hiato con “Turn The Lights Back On”, una balada a piano (como no podía ser de otra forma) cargada de esa emotividad que se le conoce. ¿Creen que esté preparando un nuevo disco? Y sobre todo, ¿ya podemos decir que el 2024 es el año de los regresos?

Wet Baes prepara el camino rumbo a su próximo disco con la canción “Colores nuevos”

También tenemos estrenos dentro de la escena nacional. Wet Baes, que hace poco compartió la rola “Quémalo”, ahora lanza el tema “Colores nuevos” que viene cargado de una energía bedroom pop con toques psicodélicos para echarle atmósfera al asunto.

El productor mexicano lanzará un nuevo disco en junio próximo a través de Altafonte. Así que anden atentos porque seguro se vienen más sencillos en los meses que vienen.

Paramore nos entrega un cover genial de Talking Heads

Es un hecho que a los Talking Heads no les agrada la idea de reunirse para tocar (ni siquiera porque hubo quienes quisieron convencerlos). Lo único que tuvimos fue una reunión para promocionar la versión restaurada del documental Stop Making Sense el año pasado, a cargo de A24. Estuvo chulo, no lo vamos a negar.

Y aún cuando verlos juntos para dar conciertos es una mera ilusión, algo bueno deja todo el asunto en torno al relanzamiento de la película: un próximo disco tributo a la banda que llevará por título Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense.

Paramore/Foto: A24

Aún no hay fecha de lanzamiento para el álbum, pero ya se sabe quiénes son los artistas invitados: Badbadnotgood, Miley Cyrus, Lorde, The National, The Linda Lindas, girl in red, Chicano Batman, Él Mato a Un Policía Motorizado y Paramore, entre otros.

El primer adelanto del disco vino con Hayley Williams y compañía covereando “Burning Down The House”, que les quedó muy buena. Qué mal que no pudieron venir al Vive Latino 2024 al final.

Pet Shop Boys traerán nuevo disco y ya compartieron nueva canción

Cuatro años tuvieron que pasar para que los Pet Shop Boys se animaran a lanzar un nuevo disco. Ahora, nos traerán Nonetheless, que está programado para llegar a nuestras vidas el próximo 26 de abril. Y por si se la perdieron, la banda ya nos dio una probadita… o bueno, mejor dicho, varias.

Para promocionar el material, el dúo escogió como sencillo principal a “Loneliness”, que es un track donde ponen en marcha la esencia synth-pop que les conocemos, complementándola algunos ritmos tecno. Pero no solo eso, sino que también se rifaron compartiendo algunas caras B del sencillo, con “Party In The Blitz” y extended mix de “Through You”.

Estas dos canciones complementarias son una grata sorpresa, pues la banda nos muestra una faceta más cercana a la indietronica. Tenemos la sensación de que se viene un discazo, pues además James Ford, que viene de trabajar con Depeche Mode, Blur, Arctic Monkeys y The Last Dinner Party, produjo el material. Y ya que hablamos de ello…

The Last Dinner Party finalmente libera su álbum debut

En poco más de dos años, The Last Dinner Party se convirtió la nueva apuesta del rock británico. La banda liderada por Abigail Morris comenzó tocando en pubs londinenses y así se forjó su reputación como un acto que no solo brillaba por su música, sino también por su presencia en el escenario. Musical, escénica y conceptualmente, un proyecto durísimo.

Un detalle notable es que la banda empezó a ganar fama en los circuitos independientes sin siquiera haber editado una canción en estudio. Fueron sus presentaciones grabadas desde la lente del filmógrafo Lou Smith las que hicieron que las disqueras británicas se fijaran en ellas. Y pronto, Island Records hizo todo por firmarlas.

Luego de un 2021 donde debutaron en pubs, un 2022 que las vio abriendo un concierto de The Rolling Stones y un 2023 donde empezaron a lanzar sencillos, en el inicio de este 2024 por fin llega su disco debut Prelude to Ecstasy, que es una joya total. Ya llegó a plataformas, para que le echen una escuchada. Aquí nuestra reseña.

Bombay Bicycle Club comparte “Willow” como parte de un próximo EP

Apenitas en 2023, Bombay Bicycle Club lanzó su disco My Big Day y de paso, anunciaron su regreso a México para tocar en el Auditorio BB de la CDMX en mayo (aquí todo el dato). Pero la banda anda cargada de creatividad para seguir lanzando música.

El grupo se une a los lanzamientos musicales de la semana con “Willow”, donde vuelven a colaborar con su vieja amiga Lucy Rose. Y agárrense que se viene un EP llamado Fantasies el 23 de febrero. Está buena la rolita, eh…

El David Aguilar y Jorge Drexler se juntan para “Tuyo”

Se puso romántico el asunto, eh… Jugando con la composición de la palabra ‘tuyo’, cuya raíz etimológica viene del ‘tú’ y ‘yo’, El David Aguilar de se dejó ir con su conocida forma de componer sobre el amor.

Y para darle un toque todavía más especial, reclutó al mismísimo Jorge Drexler para esta rolita que muchos ocuparán para dedicar. También se viene disco de Aguilar, así que este es un buen momento para escuchar la rola y calar qué se viene con esta próxima entrega que saldrá en algún momento del 2024.

The Warning va para varios festivales mexicanos… pero antes lanzan “Sick”

¿Alguna vez han sentido que no pueden vivir la vida al máximo con cierta desesperación por no vivirla? Bueno, de eso va la nueva canción de The Warning titulada “Sick”.

La banda se encuentra en un punto importante en su carrera, ya que han alcanzado el reconocimiento internacional dentro de la escena rock. Esta rolita llega justo en la previa de lo que serán dos shows sustanciales en este año, uno en el Vive Latino y el otro en el Tecate Pa’l Norte. Puros riffs poderosos y energía.

Pond recarga a energía psicodélica con “Neon River”

Han pasado apenas tres años desde el más reciente disco de Pond… y ya es hora de que vuelvan a la carga. Para los lanzamientos musicales de la semana, el combo australiano refrescó nuestras listas con “Neon River”, que es una verdadera locura.

Uno esperaría un tema bastante suave de rollo acústico luego del primer minuto. Pero una vez que avanza todo, se viene una descarga de energía de corte psicodélico que también recuerda al glam rock de los 70. Y el video ayuda a reforzar esa vibra totalmente. ¿Se vendrá nuevo disco? Veremos qué tal…

Te puede interesar