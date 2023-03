Desde tiempos inmemorables, Francia nos ha dado grandes artistas que casi siempre nos ponen a bailar. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido de este país un montón de proyectos musicales muuuy interesantes que vale la pena escuchar. Tal es el caso de Later., una banda que se convertirá en su nueva adicción.

Desde hace algunos años, este grupo ha llamado la atención de la prensa nacional y hasta internacional, gracias a su sonido que nos invita a sacar nuestros pasos prohibidos en donde combinan géneros como el funk, disco y el indiepop. Y como sabemos que les gustan esta onda festiva, acá se los presentamos para que le echen oído a su propuesta.

¿Quiénes son los integrantes de Later.?

Later. es una banda originaria de Francia, conformada por Théo (piano y teclados), Paul (guitarra y bajo), Noah (quien se encarga de la producción y Charles-Marie (voz). La historia de esta agrupación comenzó cuando la mayoría eran pequeños, ya que se conocieron cuando eran niños y prácticamente crecieron juntos en París.

Desde temprana edad, los cuatro se interesaron por la música y a pesar de que formaron parte de varios proyectos durante su juventud, en 2019 los cuatro se juntaron para crear Later. En mayo de aquel año, la banda publicó su sencillo debut, “L.Y.E.”, el cual lanzaron con Kitsuné Music (famoso sello que ha tenido a artistas como Two Door Cinema Club, Phoenix, Cut Copy más bandotas).

A Later. los consideran como los herederos de Daft Punk

Sin embargo, un año después, Later. dio el siguiente paso en su carrera firmando un contrato con Cookie Records, con quienes lanzaron su primer EP llamado On Time. Este material de corta duración incluyó su primer single y tres rolas más, con las cuales empezaron a hacer muchísimo ruido dentro de la escena musical alternativa de París.

Aunque no lo crean, en medio de la pandemia, Later. lanzó su segundo EP en julio de 2020, el cual llevó por título The Daydream. En esta colección de cinco rolas incluyeron temazos como “All The Time” y “Celebration”, con los que llamaron la atención de varias estaciones de radio de Francia. Es más, algunas televisoras francesas describieron a la banda como la nueva generación influenciada por Daft Punk.

Para finales de 2020, Later. publicó el sencillo “Get up!”, que apareció en el álbum recopilatorio de Bon Entendeur Records. En 2021, la banda no estuvo tan activa en cuanto a lanzamientos musicales, aunque armaron una interesante colaboración con James the Prophet, estrella emergente del rap, que les puso letra a la rola “Highway 10”.

Con disco debut y aparición en ‘Emily in Paris’, Later. la romperá en 2023

En 2022, Later. estrenó varios sencillos, como “Hollow” y “When She’s Gone”. Todas estas canciones terminaron en su tercer EP titulado Woman, con el que armaron su primer gira por Francia y parte de Europa. Y por si esto no fuera suficiente, su rola “Back to Heaven” apareció en el soundtrack de la tercera temporada de Emily in Paris de Netflix.

Pero todo indica que el 2023 será el año en el que el nombre de Later. sonará en gran parte del mundo. Para empezar estrenaron un EP más llamado She Is Coming, aunque el proyecto más importante de la banda es sin duda el lanzamiento de Walking On the Line, su álbum debut que llegó en marzo y que simplemente nos voló la cabeza.

¿Qué es lo que hace especial a Later.?

Desde un inicio lo mencionamos pero no está de más repetirlos, en Francia hay una corriente muy interesante de artistas y bandas que están haciendo cosas rifadísimas para sacar nuestros mejores pasos de bailar, como L’Impératrice y Parcels. Por supuesto que Later. entró en esta corriente, aunque su sonido va más allá.

En las rolas de Later. podemos escuchar géneros que son la base de su propuesta, como el disco, funk y pop. Sin embargo, además de esto, la banda se clava entrándole al terreno del jazz y electrónica instrumental, demostrando que son unos verdaderos musicazos que no tienen miedo de experimental.

Pero lo que más nos gusta de Later. es que a través de su música, nos invitan a olvidarnos de todo para sentir que estamos en una fiestota pasándola de maravilla. Así que ya lo saben, si quieren escuchar una banda que les levante el ánimo, ellos son la opción. Y esperamos que vengan muy pronto a México, porque queremos escucharlos en vivo y a todo color.