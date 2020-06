Liam Gallagher dará una listening party por el estreno de su MTV Unplugged

Por fin llegó el día que muchos estábamos esperando, pues después de un buen rato y mantenernos con el Jesús en la boca, Liam Gallagher estrenó este viernes 12 de junio su esperado MTV Unplugged. Ha pasado casi un año desde que el cantante grabó este showsazo bajo uno de los formatos más importantes de la industria musical y la verdad es que ya no aguantábamos por escucharlo.

Durante todo ese tiempo, Liam sacó un nuevo disco, Why Me? Why Not y como siempre, dio de qué hablar con alguna que otra declaración que se aventó en el camino pero enfoquémonos en lo importante, la música. En aquella presentación grabada en el Hull City Hall de Yorkshire en Reino Unido, el menor de los Gallagher dio una de las mejores presentaciones en su carrera como solista, acompañado de una orquesta de 24 músicos.

El setlist que se aventó fue muy variado, aunque casi todas las rolas que cantó fueron las de su trabajo en solitario, como “Wall Of Glass”, “Once” o “Gone”, Liam Gallagher no niega la cruz de su parroquia, y también le dio gusto a sus fans echándose algunas canciones de Oasis, como “Sad Song”, “Cast No Shadow”, “Stand By Me”, “Some Might Say” y cerrando con “Champagne Supernova”.

En total fueron 15 las canciones que Liam interpretó ante una audiencia eufórica que logró ver en vivo y a todo color, la evolución musical del cantante, desde su inicios junto a su hermano Noel que de la mano nos regalaron himnos de los 90 hasta este momento, en que ha madurado y se ha enfocado en componer canciones que reflejen lo que vive en la actualidad

Y si quieren escucharlo completito, pueden hacerlo a continuación:

Pero más allá del estreno de este gran disco, Liam Gallagher también tiene una sorpresa para todos, pues este mismo 12 de junio armará una listening party junto al buen Tim Burgess, el master de masters en el tema, pues desde que empezó la cuarentena ha logrado reunir a un montón de bandas y artistas que nos encantan para contarnos la historia detrás de sus más grandes discos.

Además del señor Gallagher, también lo acompañará uno de los músicos más queridos por los fans de Oasis, Paul Arthurs –mejor conocido como Bonehead–, quien fuera el guitarrista de la alineación original de la banda de Manchester. Seguramente sacarán del baúl de los recuerdos algunas anécdotas de los lejanos 90 que quizá no conocíamos

La listening party de Liam Gallagher para festejar el lanzamiento de su MTV Unplugged empezará a la 1 de la tarde hora del centro de México y podrán seguirla por la cuenta de Twitter de Tim Burgess. Así que ya lo saben, no hay pretexto para perderte este eventazo que seguramente tendrá muchos momentos especiales.