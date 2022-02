Ya se había tardado: Liam Gallagher habla sobre el pleito de Damon Albarn y Taylor Swift

En la industria musical siempre hay chismecitos que nos dejan con el ojo cuadrado, sobre todo cuando involucran a dos artistas importantes. En los últimos días llamó la atención el pleito que surgió entre Damon Albarn y Taylor Swift, el cual por supuesto que dio de que hablar hasta en redes sociales y por supuesto que también aparecieron otros músicos a dar su opinión, como en su caso lo hizo Jack Antonoff y ahora el mismísimo Liam Gallagher.

Para los que no se enteraron qué pasó, ahí les va cómo estuvo la cosa. En una entrevista para Los Ángeles Times, Albarn criticó a Swift mencionando que ella no escribe sola sus canciones, pues casi siempre se vale de otros compositores, pero el frontman de Blur y Gorillaz también aprovechó para tirarle flores a Billie Eilish –quien curiosamente, coescribe sus rolas junto a su hermano y productor, FINNEAS–. (ACÁ el chisme completo).

Liam Gallagher estuvo al tanto del pleito de Damon y Taylor

Por supuesto que Taylor Swift no se quedó callada, es por eso que a través de sus redes sociales, la cantante dijo que la opinión de Damon Albarn era falsa y que no estaba bien que desacreditara sus canciones solo porque no le gustan (pa’ pronto, se le cayó un ídolo). Casi de inmediato, el músico británico respondió al mensaje de la artista pidiendo disculpas por lo que dijo y mencionando que sus palabras las redujeron a clickbait (ahora sí que lo hackearon).

Luego de que el pleito entre ambos se hiciera viral, un fan le preguntó a Liam Gallagher su opinión sobre Swift, a lo que él simplemente contestó que era una gran compositora jiar jiar jiar. Pero ahora, el exvocalista de Oasis y Beady Eye se dejó ir como hilo de media y así como en los 90, se fue directo a la yugular de Damon y no dudó en hablar de esta situación en la que evidentemente, apoya a Taylor.

El menor de los Gallagher dio su ‘humilde opinión’

Resulta que en una entrevista para NME, además de promocionar su tercer material discográfico como solista, Liam aprovechó la oportunidad para hablar de la bronca de Damon Albarn y Taylor Swift. De entrada, dijo que estaba a favor de la coescritura de rolas, pues como recordarán, hace unos días estreno el sencillo “Everything’s Electric” donde colabora con Dave Grohl, y fue en ese momento en el que le tiró y gacho a su némesis del britpop.

Sobre si coescribir una canción era verdadera composición, Liam Gallagher respondió: “¿Quién lo dice? Todos los malditos álbumes de Gorillaz son coescrituras, ¿no? Lo entiendo. Noel también lo dice: ‘Soy más importante que tú porque escribo mis jodidas canciones'”. Por último, dio su opinión sobre Swift: “Creo que (Taylor) es jodidamente genial, hombre. Ella escribe sus canciones, y estoy seguro de que ha coescrito con gente”.