Ora, ora: ¿Qué bronca traen Taylor Swift y Damon Albarn que se hizo tendencia?

Cuando se trata de hablar de música, hay un debate que siempre sale a la luz sobre los artistas que escriben sus propias canciones, aquellos que reciben una ayudita de coescritores o los que de plano ni le entran a la composición de líricas. Pues bien, de nuevo esta discusión entro en tela de juicio con nada más y nada menos que Damon Albarn y Taylor Swift.

Seguro ya vieron que el nombre de ambos artistas anda en tendencias, pero ahora no se trata de un lanzamiento o algo así. La cosa es que el líder de Blur y Gorillaz mencionó en una entrevista que la intérprete de “Wildest Dreams” no escribía sus propias rolas… y ella ya respondió.

Damon Albarn dice que Taylor Swift no escribe sus propias canciones

En noviembre pasado, Damon Albarn lanzó su disco The Nearer the Mountain, More Pure the Stream Flows y en este mes de enero, dará algunos recitales en Estados Unidos. Por ello, el británico ofreció una entrevista al medio Los Ángeles Times donde platicó sobre su concierto en el Walt Disney Concert Hall, el material discográfico antes mencionado y otras cosillas interesantes.

Damon mencionó que hacer todo un show esencialmente en el piano, era algo bastante complicado debido a que el artista puede sentirse muy expuesto; que incluso es en ese momento donde uno se da cuenta si las canciones se hacen populares por el sonido o la actitud. Bajo esa idea, expresó que es algo que mucha música moderna no podría aguantar.

El periodista Mikael Wood le preguntó a Albarn si creía que los músicos modernos confiaban en el sonido y la actitud, así que el entrevistador puso de ejemplo a Taylor Swift. Y ahí vino la declaración polémica del cantante británico.. “Ella no escribe sus propias canciones”, mencionó el también líder de Gorillaz.

Pero la cosa no paró ahí pues Wood hizo énfasis en que Swift sí compone sus canciones y coesribe varias de ellas. Así que Damon Albarn explicó más a detalle su postura, poniendo otros ejemplos como Billie Eilish y Ella Fitzgerald:

“Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy tirándole a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno… Quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano [Finneas]. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Mucho menor y extraño. Creo que ella es excepcional”, dijo Damon.

Taylor no tardó en responder

La entrevista de Los Ángeles Times se publicó el pasado domingo 23 de enero por la noche y casi no hizo eco, pero eventualmente dicho periódico tuiteó la declaración de Damon sobre que Taylor Swift no escribía sus canciones. Este lunes 24 de enero, la cantante de “Bad Blood” replicó ese tweet en el que se le nota particularmente molesta.

“Damon Albarn, era tu fan hasta que vi esto. Yo escribo todas mis canciones. Tu opinión es falsa y bastante dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero está muy jodid* que desacredites mi escritura”, tuiteó Swift. La cantante remató con otro posteo que dice “Yo escribí este tweet en caso de que te los estés preguntando“.

POR ACÁ pueden leer el tweet de Taylor. Desde luego, toda esta bronca no ha pasado desapercibida para los fans de uno y otro artista… así que ya se imaginarán los dimes y diretes que están saliendo al por mayor.

Damon también ya respondió a Taylor

Casi de inmediato, Damon Albarn se dirigió al tuit de Taylor Swift y contestó, argumentando que todo parece ser un malentendido. “Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición de canciones y, lamentablemente, se redujo a clickbait. Me disculpo sin reservas y sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”, replicó el británico.