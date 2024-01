Liam Gallagher reacciona a video de Noel Gallagher y Damon Albarn: "Grupo de hijos de..."

Lo que necesitas saber: Una vez más, Liam Gallagher usó su cuenta de X para insultar a su hermano Noel. Y de paso, a Damon Albarn.

Entre que sí se arma o no la reunión de Oasis, parece que una vez más, Liam Gallagher no abona a que por fin se fume la pipa de la paz con su hermano Noel, a quien siempre busca insultar a la menor provocación. Sino, vean su respuesta a un video donde su hermano mayor toca junto a Damon Albarn.

Resulta que este 13 de enero una cuenta de fans de Oasis, subió a X un video donde podemos ver a Noel Gallagher tocar una versión de “Dare” de Gorillaz con el mismo Damon Albarn. Algo que ocurrió originalmente en diciembre del año 2015.

Noel Gallagher con Damon Albarn. Foto: Getty Images

Liam Gallagher volvió a insultar a Noel Gallagher en internet (y a Damon Albarn)

El video en cuestión se grabó durante la fiesta de cumpleaños número 60 de Paul Simonon, bajista de The Clash, quien además aparece tocando y divirtiéndose en el video junto a Noel y Damon. Algo que aparentemente no fue del agrado de Liam.

Noel Gallagher and Damon Albarn playing DARE by Gorillaz pic.twitter.com/4KSvqnUjat — Oasis Mania (@OasisMania) January 13, 2024

Y es que en el video que en los comentarios del video en cuestión, Liam Gallagher aprovechó para dar uno de sus siempre inesperados comentarios: “Qué grupo de hijos de p…”, escribió el cantante de 51 años sobre Noel, Paul y Damon Albarn.

Liam Gallagher. Foto: Getty Images

Liam Gallagher no desaprovecha ninguna oportunidad para tirarle a Noel y a Damon

Aunque en los 90 ambos protagonizaron la llamada ‘batalla del Britpop’ en los años 90, se sabe que desde hace unos años Damon Albarn y Noel Gallagher arreglaron sus supuestas diferencias y en 2017 incluso colaboraron musicalmente en la rola “We Got The Power”, de Gorillaz.

Sin embargo, con Liam la cosa es diferente. El menor de los Gallagher no pierde la oportunidad de tirarle tanto a Noel como a Damon Albarn, a quien anteriormente llamó “idiota” cuando se dio a conocer que Noel colaboró en uno de sus proyectos.

No es la primera vez que Liam Gallagher insulta a Noel o a Damon. Foto: X

Algo que hace cada vez más lejana la reunión de Oasis

Para los fans resulta divertido, pero a la vez no tanto considerando que el mismo Liam Gallagher prometió que reuniría a Oasis si el Manchester City ganaba la Champions. Algo que ocurrió en 2023 y tuvo a sus seguidores en expectativa sobre lo que iba a pasar.

Lamentablemente, el mismo Liam dijo en una entrevista con BBC Radio 2 que Noel Gallagher es quien no quiere reunir a la banda, pues no le contesta las llamadas, así que es el ‘Rkid’ quien tiene que buscar a Liam para armar la reunión de Oasis, misma que será bajo sus condiciones.

Oasis en el 2000. Foto: Getty.

“Tal y como yo lo veo, no va a pasar. Yo no le llamaré y él me llamará a mí. Él separó la banda bajo sus condiciones y yo la volveré a juntar, bajo mis condiciones”, aseguró Liam en el programa, donde dijo que recibir una llamada de Noel será la única manera en la que habrá una reunión.

No bueno, conociendo el caracter de Noel, seguramente esta será una de las muchas razones por las que no volverá a juntar a la banda de Manchester y preferirá seguir con su proyecto de los High Flying Birds. ¡Qué alguien le quite el internet a Liam, por el amor de Dios!

Te puede interesar