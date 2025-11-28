Lo que necesitas saber: La icónica banda estadounidense compartirá el escenario con Yungblud, 311, Ecca Vandal, Riff Raff y Slay Squad.

¡Buenas noticias amantes del nu metal! La icónica banda Limp Bizkit regresa a México con un show en la capital del país, que forma parte del ‘Loserville: Gringo Papi Tour 2025’, esto a tres años de la última vez que tocaron en la capital mexa.

Limp Bizkit fue una de las bandas más populares y polémicas de finales de los 90. Foto: Especial.

¿Cuándo y dónde se presentará Limp Bizkit en México?

La icónica banda estadounidense, Limp Bizkit, anunció su regreso a México con una presentación en la capital del país que promete ser una explosión de nu metal e invitados especiales.

INFO ACTUALIZADA: La agrupación liderada por Fred Durst compartirá el escenario con las bandas Bullet For My Valentine, 311, Ecca Vandal, Riff Raff y Slay Squad.

¿Emocionados? Pues ve anotando la fecha en tu calendario: Limp Bizkit se presentará en el Estadio Fray Nano el 29 de noviembre del 2025.

Cambio de sede del concierto de Limp Bizkit // Instagram:musicvibemx

Venta de boletos

Y ve rompiendo tu alcancía, pues la venta de los boletos para ver a Limp Bizkit en México comenzó el pasado 7 de agosto a las 11 de la mañana.

Podrás adquirir tus entradas en línea, a través de FunTicket o de manera presencial en taquillas de Fórum Buenavista.